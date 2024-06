El cambio de Lana del Rey: Antes y después

Desde que debutó con su canción "Video Games" en 2011, Lana del Rey, cuyo nombre real es Elizabeth Woolridge Grant, se ha convertido en una figura destacada en la música. La evolución notable de su carrera como artista ha sido marcada por cambios en su estilo musical, apariencia y filosofía personal.

Elizabeth Grant a Lana del Rey

Elizabeth Grant luchó por encontrar su lugar en la industria de la música antes de ser conocida como Lana del Rey. Lanzó un álbum llamado Lizzy Grant, pero no fue bien recibido. En ese momento, su sonido era más popular y menos sofisticado que el estilo melancólico y cinematográfico que más tarde lo definiría.

La transición a Lana del Rey incluyó no solo un cambio de nombre, sino también una reinvención completa de su imagen y sonido. En 2011, Lana del Rey lanzó su primer sencillo "Video Games", en el que mostró su estilo nostálgico, que se inspiró en la América de los años 50 y 60, y combinó una voz profunda y lánguida. Este cambio lo llevó a la fama mundial y resonó profundamente con el público.

De "Born to Die" a "Norman Fucking Rockwell!"

El primer álbum de Lana del Rey, Born to Die (2012), estableció su estilo distintivo, que combinaba elementos de pop barroco, hip-hop y cine noir. En canciones como "Born to Die" y "Summertime Sadness", demostró que tenía la habilidad de combinar letras tristes con melodías pegajosas. No obstante, su éxito recibió críticas; algunos la consideraron una creación artificial de la industria.

Lana del Rey continuó evolucionando a medida que su carrera avanzaba. Con Ultraviolence (2014), abandonó el pop sofisticado de su primer álbum y adoptó un sonido más crudo y rockero. El álbum de The Black Keys, producido por Dan Auerbach, reveló una faceta más oscura y emocionalmente intensa de la artista.

Norman Fucking Rockwell! (2019), su quinto álbum de estudio, es quizás el más aclamado por la crítica. Aquí, Lana del Rey demostró su habilidad como compositora experimentada, capaz de crear historias complejas y emocionantes. Con letras introspectivas que exploran la decadencia americana y la búsqueda de identidad, el álbum combina el folk y el soft rock.

Transformación Visual

El cambio de Lana del Rey ha sido visual y musical. Su estilo inicial se caracterizaba por un glamour vintage, con peinados voluminosos, delineador de ojos alado y vestidos de estilo vintage. Esta apariencia complementaba su música, creando una imagen consistente de nostalgia y tristeza.

Con el tiempo, Lana del Rey ha adoptado un estilo más natural y contemporáneo. Su apariencia se ha simplificado, lo que refleja una mayor confianza y autenticidad. A pesar de mantener elementos antiguos, su imagen actual es más sencilla y menos teatral, lo que ha atraído a una nueva generación de seguidores.