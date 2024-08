El cambio de Macaulay Culkin: Antes y después

Macaulay Culkin es uno de esos artistas del entretenimiento que, a pesar de su juventud, dejó una impresión duradera en la cultura pop. A principios de los años 90, su imagen era muy conocida debido al gran éxito de la película Home Alone (1990), que lo llevó a la fama mundial. Sin embargo, al igual que muchos niños actores, su vida estuvo marcada por una serie de altibajos profesionales y personales.

Un ascenso meteórico

En el seno de una familia numerosa con un fuerte trasfondo artístico, Macaulay Culkin nació en 1980 en Nueva York. Empezó a actuar en teatro y televisión cuando era muy joven, pero fue su papel en Home Alone lo que lo convirtió en una superestrella de la noche a la mañana. Culkin se convirtió en el protagonista de una de las películas más exitosas de todos los tiempos con solo diez años, y su interpretación de Kevin McCallister, un niño que protege su hogar de dos malvados ladrones, lo convirtió en un ícono inmediato.

Después del éxito de Home Alone, se produjeron otras películas exitosas, como My Girl (1991), Home Alone 2: Lost in New York (1992) y The Good Son (1993), en las que Culkin demostró su habilidad para hacer papeles cómicos y dramáticos. Convirtió a su personaje en uno de los actores infantiles mejor pagados de la historia a medida que su fama crecía.

El declive y las luchas personales

La vida de Macaulay Culkin no fue fácil a pesar de su éxito inicial. A medida que su reputación aumentaba, también lo hacían las tensiones en su vida personal, particularmente con sus padres. La gestión de la carrera y la fortuna de Culkin se convirtieron en un tema de disputa familiar, lo que eventualmente llevó a una batalla legal en la que intentó liberarse de sus padres. Su bienestar emocional empezó a verse afectado por este conflicto familiar y la presión de estar constantemente en el ojo del público.

Culkin tomó la decisión de retirarse de la actuación a mediados de los 90 para vivir una vida más tranquila y evitar el estrés de Hollywood. Durante este tiempo, tuvo que lidiar con numerosos problemas personales, incluida una batalla pública con la adicción. Su apariencia física también cambió significativamente, generando preocupación entre sus fans y los medios. Las imágenes de Culkin envejecido y con problemas de salud hicieron que muchos se preguntaran si alguna vez podría recuperarse de sus problemas.

Una nueva etapa

Macaulay Culkin ha demostrado ser resistente a pesar de las dificultades. A mediados de la década de 2010, volvió a la escena pública después de años de estar fuera del foco de atención, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Culkin empezó a mostrar un lado más relajado y humorístico de sí mismo, que siempre había sido un tanto recluido y privado.

En 2013, estableció una banda de rock satírico llamada The Pizza Underground, que mezclaba letras de pizza con las de The Velvet Underground. La banda fue más una broma que un proyecto serio, pero demostró que Culkin estaba dispuesto a divertirse y no tomarse demasiado en serio.

Además, Culkin creó Bunny Ears, un podcast y una revista digital que explora su amor por la cultura pop y la comedia absurda. Ha construido una nueva imagen de sí mismo como un personaje carismático, creativo y auto irónico, muy alejado de la presión de su infancia a través de estas plataformas.