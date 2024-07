El cambio de Mick Jagger: Antes y después

Una de las figuras más conocidas y duraderas del rock and roll es Mick Jagger, el legendario líder de los Rolling Stones. La apariencia física de Jagger, así como su estilo musical y personal, han cambiado significativamente desde sus primeros años en los años 60 hasta la actualidad.

El Nacimiento de una Leyenda

Michael Philip Jagger despertó un interés temprano por la música, nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra. En 1962, fundó los Rolling Stones con Brian Jones y Keith Richards. Pronto se convirtieron en un símbolo de la contracultura y la rebelión juvenil de los años 60. Con su voz distintiva, su energía desbordante en el escenario y su estilo provocador, Jagger se convirtió rápidamente en un ícono de la música rock.

La Consagración del Rockstar

Mick Jagger y los Rolling Stones llegaron a ser superestrellas en las décadas de 1960 y 1970. La banda estableció su posición en la historia del rock con álbumes destacados como "Beggars Banquet" (1968), "Let It Bleed" (1969), "Sticky Fingers" (1971) y "Exile on Main St." (1972). En estos años, Jagger era conocido por su estilo de vida salvaje, marcado por excesos y controversias, así como por su delgada figura, su larga cabellera. Su sello distintivo, su carisma magnético y sus movimientos escénicos únicos, lo distinguieron de otros artistas de la época.

Maduración y Diversificación

Con la llegada de los años 70, Mick Jagger empezó a mostrar signos de madurez en su vida personal y profesional. Jagger exploró proyectos en solitario y colaboraciones con otros artistas durante los años 80, una época de experimentación musical. La crítica no siempre recibió bien estos esfuerzos, pero demostraron su deseo de avanzar y no quedarse estancado en un solo estilo musical.

Con los álbumes "Voodoo Lounge" (1994) y "Bridges to Babylon" (1997), los Rolling Stones volvieron a sus orígenes rockeros en los años 90. Reflectando su madurez y experiencia en la industria, Jagger presentó una imagen más sofisticada y controlada durante este período. Jagger continuó siendo una fuerza predominante en el rock and roll, a pesar de los cambios en la cultura y la moda.

Reinventándose a Través de las Décadas

Mick Jagger no mostró señales de disminución con la llegada del nuevo milenio. Continuó actuando con la misma energía y pasión que lo caracterizaban en sus años más jóvenes, a pesar de haber superado los 60 años. Atrayendo a nuevas generaciones de seguidores, Los Rolling Stones lanzaron nuevos álbumes y realizaron giras mundiales.

Jagger ha adoptado una apariencia más sofisticada y acorde a su edad, pero ha mantenido su figura esbelta y su estilo icónico. Su longevidad en el sector del entretenimiento se ha debido a su disposición a reinventarse constantemente y a su habilidad para adaptarse a los cambios en la industria musical.