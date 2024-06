El cambio de Natalie Portman: Antes y después

A lo largo de su carrera, la aclamada actriz estadounidense Natalie Portman ha experimentado una transformación notable. Portman ha demostrado una versatilidad y talento excepcionales desde sus comienzos como una niña prodigio en Hollywood hasta convertirse en una de las actrices más respetadas de la industria. Este artículo analizará el camino de Natalie Portman, así como cómo su carrera y su imagen pública han cambiado.

Los Inicios: De "Léon: The Professional" a "Star Wars"

Natalie Portman inició rápidamente su carrera en el cine, destacando por su papel como una joven aprendiz de asesina en la película "Léon: The Professional" (1994). Esta película la llevó a la fama y estableció su reputación como una actriz talentosa. Después, Portman interpretó a la princesa Padmé Amidala en la trilogía de "Star Wars" (1999-2005). Este papel la convirtió en una celebridad mundial y le permitió demostrar su habilidad como actriz, abarcando desde escenas de acción hasta momentos emocionantes.

La Consolidación como Actriz Dramática

Después de su participación en "Star Wars", Portman se retiró de las películas de acción y se dedicó a trabajos más impactantes. Películas como "Closer" (2004), "V for Vendetta" (2005) y "The Other Boleyn Girl" (2008) le brindaron la oportunidad de experimentar con roles más complejos y desafiantes, lo que demuestra su habilidad para interpretar personajes profundos y emocionalmente intensos.

El Reconocimiento de la Academia

En 2010, Portman alcanzó su punto más alto en su carrera al interpretar la película "Black Swan". Se convirtió en una de las actrices más talentosas de su generación gracias a su interpretación impecable de una bailarina de ballet obsesionada con la perfección, lo que le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz.

La Diversificación de Roles

Después de su éxito en "Black Swan", Portman exploró una variedad de roles, demostrando su habilidad como actriz. Participó en producciones cinematográficas como "Thor" (2011), "Jackie" (2016) y "Annihilation" (2018), que incluyen géneros desde el cine de superhéroes hasta el drama histórico y la ciencia ficción.

El Activismo y el Empoderamiento Femenino

Portman se ha destacado no solo por su carrera como actriz, sino también por su activismo y su compromiso con el empoderamiento de las mujeres. Ha sido una voz importante en el movimiento Time's Up, que busca combatir la discriminación y el acoso en el sector del entretenimiento. Más allá de su trabajo en la pantalla, se ha convertido en una figura respetada que ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y políticas.

La Maternidad y el Equilibrio Trabajo-Vida

Portman ha hablado abiertamente en los últimos años sobre las dificultades de mantener un equilibrio entre su vida personal y su carrera. Después de ser madre, ha sido una defensora de la conciliación laboral y familiar, destacando la importancia de apoyar a las mujeres en el entretenimiento.