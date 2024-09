El cambio de Phil Jackson: Antes y después

A lo largo de su vida, Phil Jackson, quien es reconocido como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del baloncesto, ha experimentado una evolución tanto profesional como personal. Su trayectoria, que lo llevó a ganar numerosos campeonatos de la NBA, ha sido marcada por cambios constantes.

El jugador Phil Jackson

Phil Jackson fue un jugador importante en la NBA antes de convertirse en el entrenador icónico que todos conocemos. Creció en una familia muy religiosa y nació en Montana, en 1945. A pesar de que sus padres eran pastores pentecostales, Jackson siempre sintió una atracción por el baloncesto, un deporte que le permitía expresarse de manera más libre y menos rígida.

Los New York Knicks seleccionaron a Jackson en la segunda ronda del draft de la NBA en 1967. Como jugador, destacó principalmente por su habilidad defensiva y su inteligencia en la pista, habilidades que más tarde le ayudarían como entrenador. Cuando jugó para los Knicks, participó en el equipo que ganó el campeonato de la NBA en 1973, lo que fue el punto culminante de su carrera como jugador. Sin embargo, Jackson nunca fue una superestrella, a pesar de su éxito como actor de rol.

La transición al banquillo: El inicio de una leyenda

Tras retirarse como jugador en 1980, Jackson empezó su carrera como entrenador, pero fue difícil. Comenzó en ligas menores y equipos desconocidos, como los Piratas de Puerto Rico y equipos en la CBA, donde ganó un campeonato con los Albany Patroons. Estas experiencias tempranas le dieron la oportunidad de desarrollar un estilo de entrenamiento único y flexible que combinaba su conocimiento táctico con una perspectiva más amplia y espiritual.

La transformación real de Phil Jackson empezó cuando se unió a los Chicago Bulls en 1987 como asistente y luego fue ascendido a entrenador principal en 1989. En este equipo, Jackson usó el "triángulo ofensivo", un sistema de ataque que creó con su asistente Tex Winter. Este sistema, que se basaba en la toma de decisiones colectivas y el movimiento del balón, contrastaba con la dependencia tradicional de las estrellas y fue crucial para maximizar el potencial de Michael Jordan y Scottie Pippen.

Los Bulls dominaron la NBA en la década de 1990 bajo el liderazgo de Jackson, ganando seis campeonatos entre 1991 y 1998. Su enfoque de liderazgo no se limitaba a las tácticas en la pista; utilizaba el zen y otras filosofías orientales para ayudar a los jugadores a mantenerse concentrados y unidos. El apodo de "El Maestro Zen" fue otorgado por su estilo único.

Los Lakers y la consolidación del éxito

Después de su tiempo con los Bulls, Jackson se mudó a los Los Angeles Lakers en 1999 con éxito. Repitió su fórmula ganadora con este equipo, estableciendo una dinastía con jugadores como Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Jackson se convirtió en el entrenador más exitoso en la historia de la NBA con 11 títulos, y los Lakers ganaron cinco campeonatos más bajo su liderazgo.

Su capacidad para manejar egos tan grandes como los de O'Neal y Bryant, y más tarde solo a Bryant, fue esencial para el triunfo del equipo. Jackson supo manejar los momentos de conflicto y, en última instancia, ayudó a estos jugadores a maximizar su potencial, siempre manteniendo su enfoque en el equilibrio y la armonía dentro del grupo.

El retiro y el legado de Phil Jackson

El "después" de Phil Jackson se ha caracterizado por su salida de la banda, aunque ha mantenido su presencia en el baloncesto. Después de retirarse como entrenador en 2011, Jackson asumió el cargo de presidente de los Knicks de New York en 2014. Sin embargo, debido a que el equipo no logró resultados significativos bajo su gestión, esta etapa no fue tan exitosa como sus años como entrenador. En 2017, finalmente renunció al cargo.

Jackson ha continuado explorando su lado espiritual y filosófico a nivel personal, manteniendo su interés en las prácticas zen y el desarrollo personal. Sus memorias y libros sobre liderazgo todavía tienen un impacto en el deporte y el mundo empresarial.