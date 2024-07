El cambio de Ringo Starr: Antes y después

Ringo Starr, el baterista de los Beatles conocido mundialmente, es una figura icónica en la historia de la música. A lo largo de su carrera, ha experimentado cambios significativos en su vida personal y profesional.

Los Primeros Años

Ringo Starr nació como Richard Starkey en Liverpool, Inglaterra, el 7 de julio de 1940. Su infancia fue marcada por enfermedades persistentes que lo llevaron a pasar largos períodos de tiempo en hospitales. Estos tiempos difíciles no impidieron que empezara a interesarme por la música, especialmente el jazz y el skiffle, que eran populares en Gran Bretaña durante la década de 1950.

Richard decidió llamar a sí mismo "Ringo Starr" a los 17 años debido a los muchos anillos que usaba y a su manera de tocar la batería, que recordaba un estilo country y western. Pronto se unió a la banda local Rory Storm and the Hurricanes, que tuvo éxito en Liverpool y Hamburgo, Alemania. Conoció a los Beatles en Hamburgo, lo que cambió su vida por completo.

La Era de los Beatles

En 1962, Ringo Starr asumió el puesto de baterista de Pete Best en los Beatles. La toma de esta decisión significó el comienzo de una época de gran éxito tanto para la banda como para Ringo. Starr se convirtió en una estrella mundial como miembro de los Beatles. Demostrando su talento y carisma en canciones como "With a Little Help from My Friends" y "Yellow Submarine", en las que asumió el papel de vocalista principal.

Durante este tiempo, Ringo desarrolló una personalidad única que lo convirtió en el favorito de muchos seguidores. Su estilo relajado y su sentido del humor contrastaba con la intensidad de la fama de los Beatles, lo que proporcionó un equilibrio necesario para la dinámica del grupo.

Carrera en Solitario y Nuevas Direcciones

Tras la disolución de los Beatles en 1970, Ringo Starr se vio obligado a emprender una carrera en solitario. Ringo logró éxitos importantes a pesar de las dudas iniciales sobre su capacidad para mantenerse relevante sin sus compañeros de banda. Su amor por los estándares del pop y el jazz se reflejó en su álbum debut, "Sentimental Journey" (1970).

En los años posteriores, Starr tuvo la oportunidad de publicar numerosos álbumes exitosos, como "Ringo" (1973), el cual contenía canciones como "Photograph" y "You're Sixteen". Sin embargo, los años 80 fueron un período difícil para él, marcado por problemas con el alcoholismo y una disminución en su popularidad musical.

El Ringo Starr Actual

Ringo Starr comenzó a recuperar su salud y su carrera a finales de los años 80 y principios de los 90. Después de superar su adicción al alcohol, estableció la All-Starr Band, un conjunto cambiante de artistas conocidos que ha llevado a cabo giras exitosas desde 1989. Su carrera se revitalizó gracias a este proyecto, lo que le permitió disfrutar de una nueva ola de popularidad y respeto en la industria musical.

Ringo también ha sido reconocido por sus aportes a la música y la cultura pop. Fue nombrado caballero por la Reina Isabel II en 2018 por sus servicios a la música y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015.