El cambio de Sting: Antes y después

Desde finales de los años 70, Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Thomas Sumner, ha sido una figura importante en la música, pasando de ser el carismático líder de la banda The Police a ser un famoso cantante en solitario. Con una carrera de más de cuatro décadas, Sting ha demostrado ser uno de los músicos más versátiles, siempre buscando ampliar sus horizontes creativos. Su transformación a lo largo de los años ha sido notable, tanto en su vida personal como en su estilo musical.

Inicios en The Police

Sting nació en Wallsend, una ciudad industrial al noreste de Inglaterra, el 2 de octubre de 1951. Trabajó como profesor cuando era joven, pero su amor por la música lo llevó a formar la banda The Police en 1977 con Stewart Copeland y Andy Summers. Su ascensión al estrellato empezó con esto.

The Police se convirtió rápidamente en una de las bandas más importantes de la nueva generación de rock y post-punk. Sting se convirtió en el principal compositor del grupo debido a su única voz y habilidad para tocar el bajo. Las canciones como Roxanne, Message in a Bottle y Every Breath You Take se convirtieron en grandes éxitos y definieron el sonido de una era. Sting se destacaba como un innovador musical porque The Police no solo era una banda de rock, sino que también incorporaba influencias de reggae, jazz y punk.

Durante su tiempo con The Police, Sting se destacó por su estilo rebelde y su imagen de estrella de rock, luciendo una apariencia juvenil con su característico pelo rubio corto y delgado. No obstante, a medida que la banda obtuvo éxitos, empezaron a surgir tensiones dentro de la banda.

Un Nuevo Capítulo

Después de la publicación del álbum Synchronicity y la gira mundial, The Police se disolvió en 1984, y Sting optó por emprender una carrera en solitario. Este fue uno de los cambios más significativos que experimentó en su carrera. Sting adoptó una dirección musical más experimental en lugar de seguir el estilo de rock que había desarrollado con The Police. Se inspiró en el jazz en su primer álbum en solitario, The Dream of the Blue Turtles (1985), y colaboró con músicos famosos como Branford Marsalis.

Aunque este cambio era arriesgado, demostró la habilidad de Sting para cambiar. Su habilidad para abordar temas sociales y políticos se reflejó en canciones como If You Love Somebody Set Them Free y Russians, un enfoque que seguiría utilizando en su carrera. Sting había cambiado de ser un famoso músico de rock a un músico cuidadoso y sofisticado que no temía explorar nuevos géneros.

Durante este tiempo, Sting también empezó a trabajar en proyectos cinematográficos y apareció en películas como Dune (1984) y Plenty (1985). Su apariencia también cambió: dejó atrás la apariencia rebelde de los años 70 y adoptó una apariencia más refinada y elegante.

El Compromiso Social y los Cambios Personales

Otro cambio importante en la vida de Sting fue su creciente compromiso con las causas sociales y ambientales. Se convirtió en un activista apasionado por los derechos humanos y la protección del medio ambiente durante los años 80 y 90. Junto a su esposa, Trudie Styler, fundó la Rainforest Foundation y ha dedicado una gran cantidad de su tiempo y recursos a la conservación de la selva amazónica.

Sting siempre ha defendido los derechos de los indígenas, el cambio climático y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Con letras que abordan la paz, la justicia y la sostenibilidad, su música también reflejó su activismo. En este sentido, Sting cambió no solo como músico, sino también como ser humano al utilizar su plataforma para tener un impacto positivo en el mundo.

La vida personal de Sting también cambió. Después de su matrimonio fallido con Frances Tomelty, se casó en 1992 con Trudie Styler, con quien mantuvo una relación a largo plazo. Como padre de seis hijos, ha logrado equilibrar su carrera y su vida familiar, algo que parecía imposible en sus primeros años de fama.