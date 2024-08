El cambio de William Levy: Antes y después

El actor y modelo cubano William Levy ha experimentado una transformación notable a lo largo de su carrera. Levy ha evolucionado tanto física como profesionalmente desde sus comienzos en el entretenimiento hasta su consolidación como una figura icónica en la televisión y el cine, capturando la atención de sus fanáticos y del público en general. Su madurez artística, su vida personal y profesional han sido testimonios de este cambio.

Un Joven Soñador

William Levy nació en Cojímar, un pequeño pueblo costero cerca de La Habana, Cuba, el 29 de agosto de 1980. Levy demostró un gran interés en la actuación y el modelaje desde muy joven, pero su camino hacia el éxito no fue fácil. Se enfrentó a las dificultades que conlleva ser un inmigrante en un país nuevo cuando emigró a los Estados Unidos en su adolescencia en busca de un futuro mejor.

Levy empezó a estudiar actuación en Miami mientras trabajaba como modelo. Su físico atractivo y su carisma natural lo hicieron famoso rápidamente, lo que lo llevó al mundo del modelaje. No obstante, su carrera no comenzó a florecer hasta que participó en el programa de televisión Protagonistas de Novela 2 en 2003. Aunque no ganó el concurso, su participación permitió que productores y directores lo vieran, reconociendo su potencial.

El Corazón de las Telenovelas

En 2008, William Levy alcanzó su punto máximo de popularidad al ser seleccionado para interpretar el papel principal de la telenovela Cuidado con el Ángel, junto a Maite Perroni. La interpretación de Juan Miguel San Román, un hombre afectado por su pasado, lo llevó a alcanzar la fama mundial. Millones de espectadores lo prefirieron por su química con Perroni y su atractivo físico innegable.

Levy continuó fortaleciendo su trayectoria en las telenovelas, interpretando papeles destacados en producciones como Sortilegio (2009) y Triunfo del Amor (2010), en las que volvió a trabajar junto a Perroni. Su imagen como un caballero romántico se fortaleció durante esta etapa y su popularidad aumentó exponencialmente. Su sello distintivo fue su estilo personal, que incluía un look más juvenil con el cabello despeinado y una figura atlética.

De Galán de Telenovelas a Estrella de Hollywood

Con el éxito en las telenovelas, William Levy empezó a explorar nuevos caminos fuera de la televisión hispana. El deseo de ampliar su carrera lo llevó a Hollywood, donde comenzó a participar en proyectos más grandes. Su primer papel en el cine estadounidense fue como Christian en la película Resident Evil: The Final Chapter (2016), lo que cambió drásticamente su carrera.

Levy también decidió cambiar su imagen a medida que se abrían nuevas puertas en Hollywood. El actor abandonó su apariencia juvenil para adoptar una apariencia más elegante. Su físico, siempre impecable, se volvió más musculoso y definido, reflejando su dedicación a mantenerse en forma para los exigentes roles de acción que ahora comenzaba a interpretar.

Una Figura Global

William Levy es mucho más que un actor de telenovelas hoy en día. Ha logrado establecerse como una figura conocida a nivel mundial en el sector del entretenimiento al participar en varias producciones cinematográficas y televisivas en varios países. Levy también ha demostrado ser un hombre de negocios astuto al adentrarse en la producción de cine y televisión.

Levy tiene una relación estable con la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos. Levy ha demostrado una gran madurez al mantener su vida privada lo más privada posible a pesar de los altibajos y rumores que han rodeado su relación.