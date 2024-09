El cambio de Wiz Khalifa: Antes y después

Desde que nació como Cameron Jibril Thomaz en Pittsburgh, Wiz Khalifa ha hecho un largo camino hasta convertirse en uno de los artistas más famosos del hip-hop en todo el mundo. Su carrera ha sido una montaña rusa de éxito, transformación y madurez, reflejando su evolución tanto como artista como persona. Khalifa ha pasado por varias etapas a lo largo de su trayectoria, que han moldeado su música, su imagen y su vida personal.

El Nacimiento de una Estrella

En 2005, Wiz Khalifa lanzó su primer mixtape llamado Prince of the City: Welcome to Pistolvania para empezar su carrera musical. Este proyecto independiente fue la primera etapa de lo que se convertiría en una carrera estelar. Khalifa era un joven rapero en estos primeros años con un estilo crudo, una fusión de hip-hop clásico y una narrativa urbana que reflejaba su vida en Pittsburgh.

Firmó con Warner Bros. Records en 2007, lo que le permitió lanzar más proyectos y empezar a formar una base de seguidores fieles. Sin embargo, fue en 2010 cuando su carrera despegó realmente con el éxito del sencillo "Black and Yellow". Este tema, una oda a su ciudad natal y los colores del equipo Pittsburgh Steelers, fue un gran éxito y llevó a Khalifa al estrellato mundial, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida.

Consolidación en la Industria

Después del éxito de "Black and Yellow", Wiz Khalifa publicó su álbum Rolling Papers en 2011, estableciendo su posición en el primer lugar de la industria musical. Este álbum, que incluyó canciones como "Roll Up" y "No Sleep", mostró a un Khalifa que había encontrado su camino, combinando ritmos pegajosos y accesibles con letras sobre la vida, las fiestas y su amor por la marihuana.

A lo largo de este período, Khalifa se convirtió en un ícono para la generación millennial tanto por su música como por su estilo de vida. Su defensa pública del consumo de marihuana y su imagen, que combinaba lo urbano con elementos de lujo, tuvieron un impacto profundo en su audiencia. De hecho, la marihuana se convirtió en una parte importante de su marca personal, lo que tuvo un impacto significativo tanto en su música como en sus negocios.

La Paternidad y la Madurez

La vida de Wiz Khalifa cambió por completo con el nacimiento de su hijo, Sebastian Taylor Thomaz, en 2013. Convertirse en padre lo llevó a reevaluar sus prioridades y empezó a alejarse de la imagen despreocupada que había desarrollado durante sus primeros años en el campo. La paternidad le dio una nueva perspectiva y, aunque continuó con su estilo de vida, empezó a concentrarse más en su familia y su bienestar personal.

Sus trabajos posteriores también reflejaron esta transformación musical. Las canciones como "See You Again" (2015), en la que Khalifa colaboró con Charlie Puth para la banda sonora de Furious 7, revelaron una faceta más emocional y madura de Khalifa. Este tema, que se convirtió en un éxito mundial, fue un homenaje a la amistad y la pérdida, y demostró que Wiz Khalifa podía conectarse emocionalmente con su audiencia.

Un Enfoque en la Salud Física y Mental

Wiz Khalifa ha abandonado los excesos que una vez definieron su vida y ha adoptado un estilo de vida más saludable en los últimos años. Se ha convertido en un fanático de la actividad física, particularmente de la práctica de artes marciales mixtas (MMA). Este nuevo enfoque en la salud física ha mejorado su cuerpo y su mente, ayudándolo a lidiar con el estrés y la presión de ser una figura pública de su calibre.

Además, en esta etapa, Khalifa ha explorado nuevos sonidos y colaboraciones mientras mantiene su autenticidad que lo ha definido desde el principio. Lo que lo ha mantenido relevante en una industria en constante cambio es su capacidad para adaptarse y evolucionar tanto musical como personalmente.