Los 10 mejores pulsómetros de 2024, comparativa y guía

Después de revisar exhaustivamente una variedad de pulsómetros, hemos seleccionado aquellos que realmente destacan por su funcionalidad, precisión y relación calidad-precio.

Ya seas un atleta principiante o un deportista experimentado, encontrarás el dispositivo perfecto para optimizar tu entrenamiento. Aquí te presentamos los mejores pulsómetros que no querrás perderte:

Mejores pulsómetros seleccionados

Mejor para atletas multideporte: Garmin Fenix 6 Pro

Un reloj GPS robusto con una batería de larga duración y funciones avanzadas de navegación y reproducción de música.

Un sensor de frecuencia cardíaca con la precisión de ECG, conectividad versátil y memoria interna para registrar tus entrenamientos.

Este smartwatch ofrece guía de entrenamiento diaria, registro del sueño, GPS integrado y controles de música.

Una correa pectoral cómoda y precisa con transmisión de datos en tiempo real y una batería de larga duración.

Una pulsera de actividad con una pantalla AMOLED grande, 30 modos de entrenamiento y monitoreo de salud completo.

Los 10 mejores pulsómetros de 2024

Los pulsómetros más destacados de 2024 en una comparativa única. Guía completa para elegir el mejor dispositivo para tu entrenamiento.

Garmin Fenix 6 Pro

Medición de frecuencia cardíaca: Directamente en la muñeca.

Directamente en la muñeca. Mapeo TopoActive Europe: Navegación precisa para cualquier aventura.

Navegación precisa para cualquier aventura. Duración de la batería: Hasta 14 días en modo reloj inteligente.

Hasta 14 días en modo reloj inteligente. Pago sin contacto: Compatible con Garmin Pay.

Compatible con Garmin Pay. Reproducción de música: A través de servicios como Spotify y Deezer.

El diseño del Garmin Fenix 6 Pro es una mezcla perfecta de elegancia y durabilidad. Con una pantalla de 1.3 pulgadas hecha de Corning Gorilla Glass 3, este reloj es tan resistente como atractivo. Su bisel de acero inoxidable no solo añade un toque de sofisticación, sino que también asegura su longevidad en condiciones difíciles.

El Fenix 6 Pro destaca por sus múltiples funcionalidades que van más allá de un simple reloj GPS. Entre sus características más notables se encuentra el monitor de frecuencia cardíaca en la muñeca, que proporciona datos precisos sin necesidad de una banda torácica. Además, el Pulse Ox permite medir tu saturación de oxígeno en sangre, esencial para entrenamientos en altura.

La navegación es otro punto fuerte. Gracias al mapa TopoActive Europe preinstalado, siempre encontrarás tu destino, ya sea en la montaña o en una ciudad desconocida. Los mapas de esquí disponibles a nivel mundial también son una ventaja para los amantes de los deportes de invierno.

¿Qué mejor que entrenar con tu música favorita? Con el Garmin Fenix 6 Pro, puedes reproducir tus listas de Spotify, Deezer y Amazon Music directamente desde tu muñeca. Además, con Garmin Pay, realizar pagos sin contacto es fácil y conveniente, permitiéndote dejar tu cartera en casa.

Uno de los aspectos más impresionantes de este reloj es su duración de batería. En modo reloj inteligente, puede durar hasta 14 días, y en modo GPS UltraTrac, hasta 72 horas. Gracias al Power Manager, puedes prolongar la duración de la batería hasta 48 días en modo de ahorro de energía.

Pros:

Duración de la batería excelente

Amplias funcionalidades de navegación

Reproducción de música y pagos sin contacto

Contras:

Precio elevado

Puede ser complejo para usuarios no técnico

Polar H10

Precisión suprema: Sensor de frecuencia cardíaca ECG más preciso de Polar.

Sensor de frecuencia cardíaca ECG más preciso de Polar. Conectividad: Bluetooth, ANT+ y 5 kHz.

Bluetooth, ANT+ y 5 kHz. Memoria interna: Registra tus sesiones para análisis posterior.

Registra tus sesiones para análisis posterior. Compatibilidad amplia: Funciona con apps de fitness, ciclocomputadores y smartwatches.

Funciona con apps de fitness, ciclocomputadores y smartwatches. Resistencia al agua: Perfecto para cualquier tipo de entrenamiento, incluso bajo la lluvia.

El Polar H10 destaca por su diseño funcional y cómodo. La banda elástica Polar Pro, incluida con el sensor, está equipada con electrodos mejorados que aseguran una lectura precisa sin interferencias. Además, su hebilla fácil de usar y los puntos de silicona aseguran que la banda permanezca en su lugar incluso durante los entrenamientos más intensos.

Una de las mayores ventajas del Polar H10 es su conectividad. Gracias a su capacidad para conectarse a través de Bluetooth, ANT+ y 5 kHz, puedes usarlo con una variedad de dispositivos simultáneamente. Esta versatilidad lo hace ideal para aquellos que utilizan múltiples plataformas de entrenamiento, desde smartwatches hasta aplicaciones móviles como Strava y Nike.

La precisión es la estrella del espectáculo con el Polar H10. Este sensor ECG ofrece mediciones de frecuencia cardíaca extremadamente precisas, lo que lo convierte en la elección preferida de muchos atletas profesionales. Su memoria interna permite registrar tus sesiones de entrenamiento, almacenando los datos para su análisis posterior cuando no tengas tu dispositivo de entrenamiento a mano.

El Polar H10 está diseñado para mantenerse actualizado gracias a las actualizaciones de software vía móvil. Además, su resistencia al agua y la calidad de su banda elástica aseguran que el dispositivo perdure incluso en condiciones adversas. Es un compañero fiable tanto en el gimnasio como en exteriores.

Pros:

Alta precisión en medición de frecuencia cardíaca

Conectividad versátil

Memoria interna para grabación autónoma

Contras:

La configuración inicial puede ser compleja para algunos usuario

Polar Vantage M2

Registro preciso de la frecuencia cardíaca en la muñeca.

GPS integrado: Hasta 30 horas de entrenamiento.

Hasta 30 horas de entrenamiento. Guía de entrenamiento diario FitSpark.

Registro del sueño y recuperación Nightly Recharge.

Controles de música y previsión meteorológica.

El Polar Vantage M2 combina funcionalidad y estilo en un diseño ligero de solo 45 gramos. Su pantalla en color de 1,2 pulgadas es legible incluso bajo la luz del sol, y su correa ajustable asegura un ajuste cómodo para cualquier tamaño de muñeca. Este smartwatch está disponible en varios colores, permitiéndote escoger el que mejor se adapte a tu estilo personal.

El Vantage M2 está diseñado para ayudarte a entrenar de manera más inteligente. Equipado con un registro preciso de la frecuencia cardíaca en la muñeca y GPS integrado, este reloj ofrece datos detallados sobre tu rendimiento. La guía de entrenamiento FitSpark proporciona entrenamientos diarios personalizados, mientras que el programa de running te ayuda a alcanzar tus objetivos de carrera de manera eficiente.

El registro del sueño Nightly Recharge es otra funcionalidad destacada. Te muestra cómo te has recuperado de las actividades del día anterior, ayudándote a tomar decisiones informadas sobre tu entrenamiento y bienestar general. Además, el asistente de avituallamiento FuelWise te recuerda cuándo y cómo alimentarte durante sesiones largas.

La conectividad es un punto fuerte del Polar Vantage M2. Puedes sincronizarlo con apps de fitness populares como Strava y TrainingPeaks, así como con Polar Flow, la app de entrenamiento de Polar. Esta compatibilidad asegura que tus datos de entrenamiento estén siempre a mano, independientemente del dispositivo que utilices.

El Vantage M2 ofrece hasta 30 horas de entrenamiento con GPS, lo que es ideal para sesiones largas o eventos de resistencia. Su durabilidad y resistencia al agua lo convierten en un compañero confiable para cualquier tipo de entrenamiento, ya sea en tierra o en agua.

Pros:

Alta precisión en el registro de frecuencia cardíaca.

Duración prolongada de la batería.

Funciones integrales de entrenamiento y recuperación.

Contras:

Interfaz puede ser compleja para usuarios novatos.

Precio elevado en comparación con otros modelos.

Garmin HRM-Dual

Transmisión de datos en tiempo real: A través de Bluetooth Low Energy y ANT+.

A través de Bluetooth Low Energy y ANT+. Duración de la batería: Aproximadamente 3,5 años con un uso medio de 1 hora al día.

Aproximadamente 3,5 años con un uso medio de 1 hora al día. Compatibilidad amplia: Funciona con dispositivos Garmin y aplicaciones de entrenamiento en línea.

Funciona con dispositivos Garmin y aplicaciones de entrenamiento en línea. Comodidad superior: Correa ajustable hecha de material suave.

Correa ajustable hecha de material suave. Módulo desmontable: Facilita la limpieza de la correa.

El Garmin HRM-Dual está diseñado pensando en la comodidad del usuario. La correa es ajustable, permitiendo un ajuste perfecto para cualquier tamaño de pecho, desde 63,5 cm hasta 132 cm. Hecha de un material suave, es cómoda de llevar incluso durante entrenamientos prolongados. Además, el módulo de frecuencia cardíaca es desmontable, lo que facilita la limpieza de la correa después de un uso intensivo.

Esta correa pectoral es un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar nuestros entrenamientos. Al transmitir datos de frecuencia cardíaca en tiempo real a través de Bluetooth Low Energy y ANT+, garantiza que siempre tengas acceso a datos precisos. Esta precisión es esencial para ajustar tus entrenamientos y mejorar tu rendimiento. Compatible con dispositivos Garmin y varias aplicaciones de fitness en línea como Zwift, te ofrece una versatilidad impresionante.

La conectividad del Garmin HRM-Dual es notable. Su capacidad para transmitir datos a través de Bluetooth y ANT+ simultáneamente permite su uso con una amplia gama de dispositivos y aplicaciones. Esto incluye no solo dispositivos Garmin, sino también equipos de gimnasio y aplicaciones de entrenamiento en línea, lo que te proporciona una flexibilidad considerable en cómo y dónde entrenas.

Con una duración de batería de aproximadamente 3,5 años, esta correa está diseñada para durar. Incluso con un uso diario de una hora, puedes confiar en que te proporcionará datos precisos sin necesidad de recargar o cambiar la batería frecuentemente. Su resistencia y durabilidad la hacen ideal para cualquier tipo de entrenamiento, desde el gimnasio hasta actividades al aire libre en diversas condiciones.

Pros:

Transmisión precisa y constante de datos de frecuencia cardíaca.

Duración de batería prolongada.

Comodidad y facilidad de limpieza.

Contras:

Puede requerir ajustes frecuentes para mantener la precisión.

COROS Pulsómetro

Detección automática de uso: Se enciende y apaga automáticamente.

Se enciende y apaga automáticamente. Sensor avanzado: Monitoreo preciso y fiable de datos de frecuencia cardíaca.

Monitoreo preciso y fiable de datos de frecuencia cardíaca. Conexión Bluetooth: Compatible con múltiples dispositivos.

Compatible con múltiples dispositivos. Duración de la batería: 38 horas de uso continuo o 80 días en modo de espera.

38 horas de uso continuo o 80 días en modo de espera. Comodidad y ajuste flexible: Banda de tela suave y transpirable.

El COROS Pulsómetro redefine la comodidad en el monitoreo de la frecuencia cardíaca. La banda de tela es suave, transpirable y mucho más cómoda que las correas pectorales tradicionales. Se ajusta fácilmente alrededor del brazo y se asegura en su lugar con una hebilla deslizable, permitiendo encontrar la tensión y colocación perfectas sin molestias.

Este pulsómetro se destaca por su sensor avanzado, alojado en un cuerpo resistente y elegante. Proporciona monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca, lo que es crucial para ajustar y optimizar tus entrenamientos. La detección automática de uso asegura que el dispositivo se encienda y apague solo cuando se lleva puesto, ahorrando batería y simplificando su uso.

El COROS Pulsómetro utiliza conectividad Bluetooth, permitiendo emparejarse simultáneamente con hasta tres dispositivos, incluidos relojes deportivos, smartphones y equipos de gimnasio. Aunque no es compatible con ANT+, su capacidad para conectarse con una amplia gama de dispositivos lo hace extremadamente versátil. Además, su integración con aplicaciones populares como Strava y MyFitnessPal facilita el seguimiento de tus actividades.

Una de las características más impresionantes del COROS Pulsómetro es su duración de batería. Con 38 horas de uso continuo o 80 días en modo de espera, este dispositivo está diseñado para durar. La recarga es rápida y sencilla, utilizando un cable magnético que completa una carga en solo dos horas. Esta larga duración y facilidad de recarga hacen que sea ideal para deportistas que entrenan regularmente.

Pros:

Comodidad superior comparada con las correas pectorales tradicionales.

Duración de batería extendida.

Precisión y fiabilidad en la medición de frecuencia cardíaca.

Contras:

Falta de compatibilidad con ANT+.

No se puede registrar actividades directamente en la aplicación COROS (aún).

Suunto 7

70 modos deportivos: Para una variedad de actividades.

Para una variedad de actividades. Wear OS de Google: Funciones de smartwatch avanzadas.

Funciones de smartwatch avanzadas. Monitorización del sueño y frecuencia cardíaca.

Mapas sin conexión: Ideal para explorar nuevas rutas.

Ideal para explorar nuevas rutas. Duración de la batería: Hasta 48 horas en modo smartwatch, 12 horas con GPS.

El Suunto 7 combina elegancia y resistencia en un diseño robusto. Su pantalla táctil de alta resolución está protegida por Gorilla Glass, resistente a los arañazos, y su carcasa de acero y poliamida asegura durabilidad. La correa de silicona es cómoda y ajustable, ideal para largas sesiones de entrenamiento y uso diario. Además, el reloj es sumergible hasta 50 metros, lo que lo hace perfecto para deportes acuáticos.

Modos deportivos y monitorización: Con más de 70 modos deportivos, el Suunto 7 se adapta a cualquier actividad que practiques, desde correr y nadar hasta ciclismo y senderismo. El GPS integrado y el sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca proporcionan datos precisos para que puedas analizar y mejorar tu rendimiento. La monitorización del sueño te ayuda a entender tus patrones de descanso y a optimizar tu recuperación.

Mapas sin conexión y exploración: Una de las características más destacadas del Suunto 7 son sus mapas sin conexión. Estos mapas detallados del terreno, senderos y curvas de nivel te permiten explorar nuevas rutas con confianza. Los mapas de calor para diversas actividades muestran las rutas más populares, ayudándote a descubrir y seguir los mejores caminos o aventurarte por rutas menos transitadas.

Funciones de smartwatch: Equipado con Wear OS de Google, el Suunto 7 ofrece todas las funciones de un smartwatch moderno. Recibe notificaciones, mensajes y actualizaciones del calendario directamente en tu muñeca. Además, puedes pagar sin contacto usando Google Pay y escuchar música sin necesidad de tu teléfono gracias a la compatibilidad con Spotify y otros servicios de streaming.

El Suunto 7 es compatible con dispositivos Android e iOS, y se integra perfectamente con aplicaciones populares como Adidas Running, Strava, Under Armour Run y Komoot. La conectividad Bluetooth garantiza una fácil sincronización con tu smartphone y otros dispositivos, mientras que los botones físicos permiten un uso sencillo incluso con guantes.

La batería del Suunto 7 está diseñada para durar todo el día en modo smartwatch y hasta 12 horas con el GPS activado, asegurando que siempre esté listo para tu próximo entrenamiento o aventura. Este smartwatch ha sido probado en las condiciones más duras de Finlandia, soportando golpes, agua y suciedad. Su robustez lo hace ideal para cualquier entorno, ya sea en la ciudad o en la naturaleza.

Pros:

Amplia gama de modos deportivos.

Mapas sin conexión y mapas de calor.

Funciones avanzadas de smartwatch con Wear OS.

Contras:

Duración de batería limitada en comparación con otros modelos.

Precio elevado.

Garmin Forerunner 45

Planes de entrenamiento personalizados: Para 5 km, 10 km y media maratón.

Para 5 km, 10 km y media maratón. Medición de la frecuencia cardíaca en la muñeca.

Notificaciones inteligentes: Para mensajes y llamadas.

Para mensajes y llamadas. Detección de incidentes y asistencia: Envía tu ubicación a contactos de emergencia.

Envía tu ubicación a contactos de emergencia. Control de energía Body Battery: Mide tus reservas de energía.

El Garmin Forerunner 45 combina un diseño estilizado con una funcionalidad práctica. Con una pantalla brillante a color de 1,04 pulgadas, este reloj es fácil de leer incluso bajo la luz solar directa. Su interfaz sencilla de 5 botones permite una navegación rápida y eficaz. Además, su peso ligero de solo 36 gramos asegura que apenas lo sientas en la muñeca durante tus carreras o entrenamientos.

Planes de entrenamiento y modos deportivos: El Forerunner 45 no solo es un reloj GPS; es un entrenador en tu muñeca. Ofrece planes de entrenamiento personalizados para ayudarte a alcanzar tus objetivos de 5 km, 10 km y media maratón. Además, incluye aplicaciones para diversas actividades como correr, ciclismo, caminadora, elíptica, cardio y yoga. Esta versatilidad lo convierte en una herramienta completa para cualquier deportista.

Notificaciones inteligentes y seguridad: Mantente conectado con las notificaciones inteligentes que te permiten recibir mensajes y llamadas directamente en tu reloj. Además, el Forerunner 45 cuenta con detección de incidentes y asistencia, una característica crucial que envía tu ubicación en tiempo real a tus contactos de emergencia en caso de necesidad. El seguimiento en vivo permite que tus amigos y familiares sigan tu progreso, añadiendo una capa extra de seguridad a tus entrenamientos.

El Forerunner 45 se sincroniza automáticamente con Garmin Connect, la comunidad en línea de Garmin, donde puedes subir y analizar tus actividades. También puedes controlar la música que se reproduce en tu teléfono directamente desde tu reloj, evitando la necesidad de sacar el móvil durante tus entrenamientos. Su conectividad Bluetooth y GPS asegura una sincronización rápida y precisa con tus dispositivos.

La batería del Forerunner 45 está diseñada para durar hasta 312 horas en modo de espera, lo que te permite entrenar sin preocuparte por la carga constante. Su resistencia y durabilidad lo hacen ideal para todo tipo de condiciones climáticas y terrenos, asegurando que siempre esté listo para acompañarte en tus aventuras.

Pros:

Planes de entrenamiento personalizados y variados modos deportivos.

Detección de incidentes y asistencia para mayor seguridad.

Control de música y notificaciones inteligentes.

Contras:

Funcionalidades limitadas comparadas con modelos de gama alta.

Fitbit Charge 4

Duración de la batería: Hasta 7 días.

Hasta 7 días. GPS integrado: Monitoriza tu ritmo y distancia sin necesidad de llevar el móvil.

Monitoriza tu ritmo y distancia sin necesidad de llevar el móvil. Minutos en Zona Activa: Te avisa cuando alcanzas tus zonas de ritmo cardiaco objetivo.

Te avisa cuando alcanzas tus zonas de ritmo cardiaco objetivo. Monitorización del sueño: Registra las fases de sueño ligero, profundo y REM.

Registra las fases de sueño ligero, profundo y REM. Notificaciones inteligentes: Llamadas, mensajes y apps directamente en tu muñeca.

Llamadas, mensajes y apps directamente en tu muñeca. Monitorización continua del ritmo cardiaco: Optimiza tus entrenamientos y controla la quema de calorías.

El Fitbit Charge 4 destaca por su diseño elegante y cómodo. Con una pantalla de 1,5 pulgadas, es lo suficientemente grande para mostrar la información necesaria sin resultar molesta. Su correa es suave y ajustable, adecuada para un uso prolongado. Disponible en varios colores, puedes elegir el que mejor se adapte a tu estilo personal.

GPS integrado y minutos en zona activa: Uno de los puntos fuertes del Fitbit Charge 4 es su GPS integrado. No necesitas llevar tu móvil cuando sales a correr o hacer senderismo. Este dispositivo registra tu ritmo y distancia en tiempo real, y al finalizar el ejercicio, puedes consultar un mapa de intensidad en la aplicación de Fitbit para analizar tu esfuerzo. La función de Minutos en Zona Activa te avisa cuando alcanzas las zonas de ritmo cardiaco objetivo, ayudándote a maximizar tu entrenamiento.

Monitorización del sueño y ritmo cardiaco: El Fitbit Charge 4 no solo se preocupa por tu actividad física, sino también por tu descanso. Registra las fases de sueño ligero, profundo y REM, ofreciéndote una puntuación del sueño que puedes consultar en la app de Fitbit. Esto te ayuda a entender mejor tus patrones de sueño y a mejorar tu descanso. Además, la monitorización continua del ritmo cardiaco te permite controlar la quema de calorías y optimizar tus entrenamientos, inspirándote a avanzar en tus objetivos de salud.

Este dispositivo es compatible con iOS 15 y Android OS 9.0, asegurando una sincronización fluida con tu smartphone. Recibe notificaciones de llamadas, mensajes de texto y aplicaciones directamente en tu muñeca, manteniéndote conectado sin necesidad de sacar el móvil. Además, puedes enviar respuestas rápidas a mensajes desde Android, lo que añade una capa extra de funcionalidad.

La duración de la batería del Fitbit Charge 4 es impresionante, con hasta 7 días de uso continuo. Esto significa que puedes usarlo durante toda la semana sin preocuparte por cargarlo constantemente. Su diseño robusto y resistente asegura que pueda soportar las exigencias de tus entrenamientos diarios, ya sea en el gimnasio o al aire libre.

Pros:

GPS integrado para monitoreo preciso sin necesidad de móvil.

Duración de la batería de hasta 7 días.

Amplia gama de funciones de salud y fitness.

Contras:

Pantalla monocromática puede no ser del gusto de todos.

Carece de algunas funciones avanzadas de smartwatch.

Xiaomi Mi Band 6

Pantalla AMOLED de 1,56 pulgadas: Área de visualización un 49% más grande que la Mi Band 5.

Área de visualización un 49% más grande que la Mi Band 5. 30 modos de entrenamiento: Incluye ejercicios populares como HIIT, Pilates y Zumba.

Incluye ejercicios populares como HIIT, Pilates y Zumba. Monitoreo de SpO2 y del sueño: Registra niveles de oxígeno en sangre y fases del sueño.

Registra niveles de oxígeno en sangre y fases del sueño. Duración de la batería: Hasta 14 días con uso normal.

Hasta 14 días con uso normal. Correa antibacteriana Ag+: Protege la piel de gérmenes.

La Xiaomi Mi Band 6 cuenta con una pantalla AMOLED de 1,56 pulgadas que ofrece una alta resolución de 326 PPI, permitiendo ver imágenes y texto con mayor claridad. Su diseño oval y su correa de TPU antibacteriana hacen que sea cómoda de llevar todo el día. Además, su peso ligero de 12,8 gramos sin la correa la convierte en una opción ideal para un uso prolongado sin molestias.

Pantalla y seguimiento deportivo: La Mi Band 6 destaca por su pantalla AMOLED de vista completa, un 49% más grande que la de su predecesora, la Mi Band 5. Esto permite una mejor visualización de datos durante tus entrenamientos. Con 30 modos de entrenamiento, puedes registrar la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas en una amplia variedad de ejercicios, desde HIIT hasta Pilates y Zumba.

Monitoreo de salud y del sueño: El seguimiento de SpO2 es una de las funciones más importantes de la Mi Band 6, permitiendo detectar el nivel de saturación de oxígeno en sangre, crucial para la salud. Además, la pulsera monitoriza tu sueño, registrando las fases de sueño ligero, profundo y REM, así como las siestas diurnas y la calidad de la respiración durante el sueño. Esta información te ayuda a comprender y mejorar tu descanso.

La Mi Band 6 se conecta fácilmente con tu smartphone a través de la aplicación Mi Wear o Mi Fit. Esta compatibilidad permite un seguimiento detallado de tus actividades y salud. Además, puedes controlar la música, recibir alertas de inactividad, monitorear el estrés, seguir el ciclo menstrual y realizar entrenamientos de respiración directamente desde la pulsera.

Con una batería de 125 mAh, la Mi Band 6 ofrece hasta 14 días de uso normal. La carga es sencilla gracias a los pines de carga magnéticos, que permiten una recarga completa en menos de 2 horas. Además, es resistente al agua hasta 50 metros, lo que la hace ideal para actividades acuáticas y entrenamientos bajo cualquier condición climática.

Pros:

Pantalla AMOLED de gran tamaño y alta resolución.

Amplia gama de modos de entrenamiento y funciones de salud.

Duración de la batería de hasta 14 días.

Contras:

Sin GPS integrado.

Algunas funciones avanzadas requieren conexión con el smartphone.

Polar Vantage M

Batería de larga duración: Hasta 30 horas de entrenamiento con GPS.

Hasta 30 horas de entrenamiento con GPS. Tecnología Polar Precision Prime: Monitorización precisa de la frecuencia cardíaca en la muñeca.

Monitorización precisa de la frecuencia cardíaca en la muñeca. Training Load Pro: Análisis detallado del impacto de tus sesiones de entrenamiento.

Análisis detallado del impacto de tus sesiones de entrenamiento. Registro avanzado del sueño: Monitoreo detallado para evitar sobreentrenamientos y lesiones.

Monitoreo detallado para evitar sobreentrenamientos y lesiones. Correas intercambiables: Personaliza tu reloj con varios colores.

El Polar Vantage M combina un diseño elegante y funcional con su pantalla a color de 1,2 pulgadas. Este reloj es ligero y cómodo, ideal para llevar durante largas sesiones de entrenamiento. Además, su resistencia al agua lo convierte en un compañero fiable para nadar y otras actividades acuáticas. Las correas intercambiables permiten personalizar el estilo del reloj según tus preferencias.

Monitoreo Deportivo y salud: El Vantage M está equipado con la tecnología Polar Precision Prime, que ofrece un control preciso de la frecuencia cardíaca en la muñeca, incluso en condiciones exigentes. Con más de 130 perfiles de deporte, este reloj es perfecto para una amplia variedad de actividades, desde correr hasta nadar y ciclismo. La función de Training Load Pro proporciona un análisis detallado de cómo tus sesiones de entrenamiento afectan a tu cuerpo, ayudándote a evitar el sobreentrenamiento y las lesiones.

GPS integrado y monitorización de natación: El GPS y GLONASS integrados aseguran un registro preciso de la velocidad y la distancia durante tus entrenamientos al aire libre. La función de natación del Vantage M detecta automáticamente la frecuencia cardíaca, el estilo de natación, la distancia, el ritmo, las brazadas y los periodos de descanso, tanto en piscinas como en aguas abiertas. Esto lo convierte en una herramienta ideal para los nadadores que buscan mejorar su rendimiento.

El Polar Vantage M se sincroniza con la plataforma Polar Flow, disponible para PC y dispositivos móviles. Esta plataforma te permite realizar un seguimiento detallado de tus entrenamientos, analizar tus progresos y establecer objetivos personalizados. Además, puedes sincronizar automáticamente tus datos con aplicaciones populares como Strava y TrainingPeaks. La compatibilidad con Polar Flow for Coach ofrece una solución completa para entrenadores y atletas.

La batería del Polar Vantage M ofrece hasta 30 horas de uso continuo en modo entrenamiento con GPS, asegurando que siempre esté listo para tus sesiones más largas. Su diseño robusto y resistente al agua garantiza durabilidad y fiabilidad, incluso en las condiciones más exigentes.

Pros:

Monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca con Polar Precision Prime.

Amplia gama de perfiles deportivos y funciones avanzadas de entrenamiento.

Batería de larga duración ideal para entrenamientos intensivos.

Contras:

La interfaz puede ser compleja para usuarios principiantes.

Falta de algunas funciones avanzadas de smartwatch.

Comparativa de los mejores pulsómetros

Producto Monitoreo FC GPS Modos Deportivos Funciones Smartwatch Batería Conectividad Garmin Fenix 6 Pro En muñeca y banda pectoral Integrado Múltiples Sí Hasta 14 días ANT+, Bluetooth Polar H10 Banda pectoral - - - Hasta 3,5 años Bluetooth, ANT+, 5 kHz Polar Vantage M2 En muñeca Integrado Múltiples Sí Hasta 30 horas Bluetooth Garmin HRM-Dual Banda pectoral - - - Hasta 3,5 años Bluetooth, ANT+ COROS Pulsómetro En brazo - Múltiples - 38 horas Bluetooth Suunto 7 En muñeca Integrado Múltiples Sí Hasta 48 horas Bluetooth Garmin Forerunner 45 En muñeca Integrado Múltiples Sí Hasta 312 horas Bluetooth Fitbit Charge 4 En muñeca Integrado Múltiples Algunas Hasta 7 días Bluetooth Xiaomi Mi Band 6 En muñeca - 30 Algunas Hasta 14 días Bluetooth Polar Vantage M En muñeca Integrado Múltiples Sí Hasta 30 horas Bluetooth

Nuestras recomendaciones

El mejor pulsómetro para usuarios avanzados: Garmin Fénix 6 Pro

Si tu objetivo es monitorear detalladamente tu ritmo cardíaco durante el entrenamiento y obtener una amplia gama de métricas para maximizar tu rendimiento, nuestra sugerencia es el Garmin Fénix 6 Pro.

Tanto el pulsómetro de muñeca como la banda pectoral aseguran una precisión milimétrica en las mediciones, indispensable para entrenamientos profesionales o de alta exigencia. Además, llevar en tu muñeca una marca tan reconocida en el ámbito deportivo te da una seguridad adicional.

Este pulsómetro es un favorito entre atletas amateur y profesionales, especialmente aquellos que practican running, ciclismo, natación, montañismo o triatlón, debido a su capacidad multideporte. Incluso se adapta a actividades más recreativas como el golf, ya que incluye un modo específico para este deporte.

Es ideal para deportistas comprometidos por tres razones:

Su capacidad todoterreno no impide que rinda excepcionalmente en disciplinas específicas, ofreciendo resultados precisos en casi cualquier actividad.

Su avanzado sistema de geolocalización GPS, combinado con un altímetro barométrico y mapas detallados, te permite conocer tu ubicación exacta y la distancia recorrida en todo momento.

Su batería de larga duración soporta sesiones de entrenamiento intensivas y prolongadas sin problemas.

A estas características se suman las funciones clásicas de una pulsera de actividad, además de algunas extras. Sin embargo, si optas por este dispositivo, asumimos que tu preocupación no es el sedentarismo y que ya estás altamente motivado.

El Garmin Fénix 6 Pro está disponible en tres tamaños y varios acabados elegantes, permitiendo que elijas el estilo que mejor se adapte a tus preferencias y necesidades.

Evidentemente, tantas funciones y un diseño premium tienen un costo. Si estás dispuesto a invertir más de 500 € en el Garmin Fénix 6 Pro (que ha visto una reducción de precio recientemente), es porque te tomas el deporte en serio, tienes grandes objetivos y quieres aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.

El mejor pulsómetro para deportistas amateur: Polar Ignite 2

En este contexto, es fácil dejarse llevar por modelos premium, pero esto puede resultar contraproducente: la curva de aprendizaje es pronunciada y un exceso de información puede resultar abrumador. No te compliques y elige el Polar Ignite 2. Con el Polar Ignite 2, no gastarás tanto dinero como en modelos más avanzados ni te enfrentarás a una avalancha de opciones, pero seguirás beneficiándote de una marca reconocida que ofrece datos precisos y claros.

Este pulsómetro mide la frecuencia cardíaca directamente en la muñeca, eliminando la necesidad de inversiones adicionales o procedimientos complicados. Solo necesitas colocártelo, seleccionar el deporte que vas a practicar y olvidarte de él mientras hace su trabajo.

El Polar Ignite 2 está bien equipado para acompañarte en tus entrenamientos:

Multideporte: Puede medir tu rendimiento en actividades que van desde la natación en el mar hasta el ciclismo, abarcando hasta 100 deportes diferentes.

Puede medir tu rendimiento en actividades que van desde la natación en el mar hasta el ciclismo, abarcando hasta 100 deportes diferentes. Autonomía: Su batería ofrece suficiente duración para actividades prolongadas como excursiones o maratones.

Su batería ofrece suficiente duración para actividades prolongadas como excursiones o maratones. GPS integrado: Te permite conocer tu ubicación en todo momento.

Te permite conocer tu ubicación en todo momento. Interacción con redes sociales deportivas: Permite visualizar y compartir tus entrenamientos en plataformas populares como Strava, comparando tu nivel con el de otros usuarios.

Este dispositivo te ofrece todas las ventajas de una pulsera de actividad y los datos esenciales de tus entrenamientos sin el gasto y la complejidad de los modelos de alta gama. Además, al ser un lanzamiento reciente, incorpora las últimas innovaciones de Polar.

El Polar Ignite 2 es ideal para aquellos que buscan un equilibrio entre funcionalidad y simplicidad, facilitando el seguimiento de sus metas deportivas sin complicaciones innecesarias.

El mejor pulsómetro para deportistas principiantes: Fitbit Versa 3

A lo largo del año, hay tres momentos clave en los que muchas personas deciden empezar a hacer deporte: la famosa “Operación bikini” antes del verano, el inicio del nuevo curso en septiembre y en enero, después de las festividades navideñas. No importa cuándo hayas decidido comenzar, lo que sí sabemos es que el Fitbit Versa 3 es nuestra recomendación ideal para ti.

Una de las mayores ventajas de este modelo frente a las pulseras de actividad tradicionales es su independencia del móvil por dos razones clave:

GPS integrado: No necesitas llevar tu teléfono para conocer tu posición.

No necesitas llevar tu teléfono para conocer tu posición. Pantalla grande y clara: Facilita la visualización de datos de manera intuitiva y sencilla.

El uso del Fitbit Versa 3 es muy fácil, permitiéndote ver claramente tu actividad tanto en la pantalla del dispositivo como en la aplicación. No necesitas ser un experto en tecnología ni un entrenador personal para aprovechar sus funcionalidades.

Independientemente de si te apuntas al gimnasio, haces spinning un día, Zumba al siguiente, o simplemente decides salir a caminar, este reloj puede registrar casi todas tus actividades.

Ubicado entre un smartwatch general y un reloj deportivo especializado, el respaldo de Fitbit asegura la precisión y cantidad de datos que proporciona.

Si con el tiempo reduces tu actividad física a algo más ocasional, no te preocupes. La inversión en el Fitbit Versa 3 sigue siendo razonable considerando sus prestaciones, y funciones como el pago móvil o responder llamadas seguirán siendo útiles.

El Fitbit Versa 3 es una opción equilibrada para aquellos que buscan iniciar o mantener una rutina de ejercicio con facilidad y eficiencia, respaldado por la reputación y tecnología de una marca líder en el mundo del fitness.

El mejor pulsómetro para deportistas ocasionales: Xiaomi Mi Band 8

En poco tiempo, Xiaomi ha logrado consolidarse como un referente en el sector tecnológico, destacándose por ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos. Entre sus dispositivos más emblemáticos se encuentra su pulsera de actividad, que consideramos ideal para deportistas ocasionales gracias a su excelente relación entre prestaciones y costo.

La Xiaomi Mi Band 8 representa la sexta generación de esta popular serie. Con cada iteración, se han incorporado nuevas funcionalidades y mejoras, lo que ha incrementado ligeramente su precio y reducido la duración de la batería. Sin embargo, su esencia permanece: un dispositivo básico y asequible que proporciona una amplia gama de métricas de actividad.

La Mi Band 8 mide la frecuencia cardíaca directamente en la muñeca. Solo necesitas mirar la pantalla para ver la lectura junto a un icono de corazón, lo que lo hace extremadamente sencillo de usar.

Este pulsómetro no solo mide la frecuencia cardíaca, sino que también cuenta con podómetro, varios modos de actividad deportiva, control del sueño, notificaciones de llamadas y mensajes, y funciones adicionales como el control del ciclo menstrual y alertas de sedentarismo. Estas últimas pueden parecer triviales, pero son útiles para recordarnos que debemos mantenernos activos.

La Mi Band 6 es ideal para llevarla a todas partes debido a varias razones:

Resistencia al agua: Aunque no es la mejor para deportes acuáticos, soporta bien la exposición al agua.

Aunque no es la mejor para deportes acuáticos, soporta bien la exposición al agua. Diseño cómodo y delgado: Es tan ligera y cómoda que olvidarás que la llevas puesta.

Es tan ligera y cómoda que olvidarás que la llevas puesta. Variedad de correas: Existen muchas opciones compatibles que se adaptan a diferentes estilos.

Para quienes buscan un dispositivo sencillo y funcional, que ofrezca datos precisos de actividad sin complicaciones, la Xiaomi Mi Band 8 es una de las mejores alternativas disponibles en el mercado.

La Xiaomi Mi Band 8 es perfecta para aquellos que desean una herramienta accesible y eficaz para monitorizar su actividad física diaria, respaldada por la calidad y la innovación de una marca líder en tecnología.

Guía para comprar el pulsómetro ideal

Lo hemos mencionado antes, pero vale la pena reiterarlo: lo primero es definir para qué necesitas el pulsómetro. No es lo mismo prepararse para una carrera local que para el exigente Ultra-Trail del Mont-Blanc. Si solo sales a correr un par de veces a la semana para mantenerte en forma, probablemente no necesites el smartwatch más avanzado del mercado (aunque reconocemos que luciría genial en tu muñeca).

Por eso, es esencial ser realista. No gastes 400 € en un smartwatch si no vas a aprovechar todas sus funciones. No inviertas en un GPS si solo entrenas en el gimnasio. Y no instales aplicaciones que no sabes cómo utilizar. En otras palabras, no te compres un Ferrari para circular por caminos rurales.

Ahora bien, si tu objetivo es entrenar intensamente y superar tus propios límites, estás de enhorabuena. Actualmente, el mercado deportivo ofrece dispositivos altamente sofisticados con niveles de personalización que hace unos años eran impensables.

También es cierto que con una smartband, además de ponerte en forma, tendrás un aspecto muy moderno:

Pulsómetro, pulsera de actividad o reloj deportivo: ¿qué hace cada uno?

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos y un mismo dispositivo puede combinar características de varios, es importante conocer las diferencias antes de perderse entre las numerosas opciones del mercado.

Pulsómetro analógico: Mide el pulso y nada más. No analiza los datos ni te da recomendaciones. En sus primeras versiones, a lo sumo, se combinaba con un podómetro o un contador de calorías.

Mide el pulso y nada más. No analiza los datos ni te da recomendaciones. En sus primeras versiones, a lo sumo, se combinaba con un podómetro o un contador de calorías. Pulsera de actividad o smartband: Monitorea tus movimientos durante todo el día, incluyendo los ciclos de sueño. Esto permite calcular tu estado físico con bastante precisión, proponerte retos diarios y registrar tus logros. Esta dinámica es muy motivadora y es cada vez más popular entre quienes buscan mantener hábitos saludables.

Monitorea tus movimientos durante todo el día, incluyendo los ciclos de sueño. Esto permite calcular tu estado físico con bastante precisión, proponerte retos diarios y registrar tus logros. Esta dinámica es muy motivadora y es cada vez más popular entre quienes buscan mantener hábitos saludables. Smartwatch o reloj inteligente: Es un pequeño dispositivo que se lleva en la muñeca y se conecta a un smartphone. Ofrece muchas más funcionalidades que una pulsera de actividad (dependiendo del modelo), incluyendo GPS, y está recomendado para deportistas que buscan entrenar de manera sistemática y casi profesional.

Elegir el dispositivo adecuado depende de tus objetivos y necesidades. Mientras que un pulsómetro básico puede ser suficiente para algunos, otros podrían beneficiarse más de las amplias funciones de un smartwatch avanzado. La clave está en evaluar tus necesidades y elegir el dispositivo que mejor se adapte a ellas.

Principales características a considerar

Medidor de frecuencia cardíaca

Cuando se habla de pulsómetros, hay dos opciones principales a considerar:

Sensor externo: Generalmente son bandas pectorales o cinturones, aunque algunos corredores prefieren colocar el sensor en el tobillo. Anteriormente, estas eran las únicas opciones, y a menudo eran incómodas, lo que hacía que muchas personas las usaran solo para pruebas de esfuerzo específicas. Sin embargo, los diseños actuales han mejorado significativamente, ofreciendo la mayor precisión en las mediciones. Son esenciales para deportes que incluyen actividades acuáticas.

Generalmente son bandas pectorales o cinturones, aunque algunos corredores prefieren colocar el sensor en el tobillo. Anteriormente, estas eran las únicas opciones, y a menudo eran incómodas, lo que hacía que muchas personas las usaran solo para pruebas de esfuerzo específicas. Sin embargo, los diseños actuales han mejorado significativamente, ofreciendo la mayor precisión en las mediciones. Son esenciales para deportes que incluyen actividades acuáticas. Sensor de muñeca: Este tipo de sensor utiliza tecnología óptica para calcular la frecuencia cardíaca midiendo la cantidad de sangre bombeada. Aunque es menos preciso que una banda pectoral, la tecnología ha avanzado considerablemente, y ahora hay sensores que se acercan mucho al ideal. La compensación entre precisión y comodidad es evidente en este caso.

GPS

El GPS es un factor clave que influye en el precio de un pulsómetro. Si solo entrenas en interiores, puede que no lo necesites. Sin embargo, para actividades al aire libre, la precisión del GPS es crucial para planificar y analizar tus entrenamientos. En la ciudad es muy útil, pero en la montaña se vuelve indispensable, no solo por la información que proporciona, sino también por la seguridad que ofrece al poder ubicarte en caso de emergencia.

Sumergibilidad

Si prefieres llevar el reloj todo el día, la resistencia al agua es un aspecto importante a considerar, aunque también incrementa el costo. La mayoría de los relojes indican que son resistentes al agua, pero existen distintos niveles de calidad. Algunos solo soportan salpicaduras, mientras que otros son aptos para nadar. Un dispositivo con resistencia de 50 metros es adecuado para la piscina, pero para buceo, busca opciones a partir de 100 metros.

Además, si la conexión del cargador requiere retirar la correa, ten cuidado, ya que esto puede afectar la estanqueidad. Si necesitas cambiar la correa o la batería, es mejor que lo haga un profesional para evitar problemas con la entrada de agua.

Si sudas mucho durante el ejercicio, un reloj sumergible es indispensable para prolongar su vida útil.

Descarga de datos y redes sociales

La mayoría de los pulsómetros actuales incluyen aplicaciones para descargar datos y analizarlos, ya sea con software propio o compatible con las apps más populares. Estas aplicaciones procesan tus mediciones y proporcionan diagnósticos y recomendaciones de entrenamiento, que pueden ser altamente personalizadas.

Compartir estos datos en redes sociales puede ser muy motivador, permitiéndote establecer y alcanzar objetivos junto con otros usuarios.

Conectividad con el teléfono

Aunque no es una herramienta exclusivamente deportiva, la conectividad con el teléfono puede ser muy útil. En la pantalla del reloj puedes ver llamadas entrantes, mensajes, agenda y notificaciones de redes sociales. Esto es útil para quienes desean mantenerse conectados mientras hacen ejercicio.

La importancia de una prueba de esfuerzo

El objetivo de usar un pulsómetro es personalizar tu entrenamiento para obtener un rendimiento óptimo. Un pulsómetro bien calibrado te avisará si necesitas aumentar la intensidad o si estás en riesgo de sobreesfuerzo, algo que debe evitarse para no dañar tu organismo.

Para interpretar correctamente los datos, es recomendable realizar una prueba de esfuerzo. Esta prueba te indicará tu capacidad física y posibles problemas de salud, ayudándote a entrenar de manera más segura y efectiva.

Invertir en una prueba de esfuerzo antes de adquirir una pulsera o smartwatch es una decisión inteligente. Te proporcionará información valiosa sobre tu estado cardíaco, permitiéndote cuidar mejor de tu salud mientras practicas deporte.

