7.687 plazas para Correos. ¡Todo lo que necesitas saber!

Ya se ha abierto el plazo para presentar instancias a las oposiciones de Correos. Se trata de una oportunidad única para conseguir un empleo público con gran estabilidad, posibilidades de crecimiento, un buen sueldo, etc. Si quieres una de estas plazas, te contamos todo lo que necesitas saber y cómo conseguirla.

MasterD, academia con más de 28 años de experiencia en preparación de oposiciones, explican todos los detalles de la convocatoria. “El plazo de presentación de instancias es de tan solo 10 días hábiles, desde el 12 de enero hasta el 21 de enero y se debe realizar a través de la web de Correos de forma telemática. Por eso, recomendamos a todos los opositores que entren ya en la página web de inscripción y lean la guía del proceso”, afirman los expertos de MasterD, donde ellos mismo se encargan de guiar a sus alumnos por todo este proceso administrativo.

Oposiciones a Correos 2023

“La de este año es una convocatoria histórica, por lo que ahora es una oportunidad de oro para lograr una plaza en Correos para miles de personas”, explican desde MasterD.

Si quieres conseguir una de las 7.687 plazas de personal laboral indefinido en Correos debes cumplir los siguientes requisitos: haber cumplido la edad legal de trabajo establecida para cada puesto -que varía entre los 16 y los 23 años-, estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, titulación oficial que lo sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esta titulación y no haber sido separado del servicio público por sentencia judicial firme.

El proceso de selección será el de concurso-oposición. Esto significa que primero tendrá lugar un examen que realizarán las personas que reúnan los requisitos. Es imprescindible superar la nota de corte de este examen para pasar a la siguiente fase, en la que se les sumarán los puntos que cada uno demuestre como méritos. Los 7.687 con mejor puntuación total, serán los seleccionados para tomar posesión de su plaza. Por eso, desde MasterD recuerdan la necesidad de preparar muy bien el temario y el examen “Puedes tener muchos puntos por tu experiencia laboral previa, por ejemplo, pero si no superas la nota de corte lo pierdes todo”, sentencian.

Cuánto cuesta preparar las Oposiciones a Correos 2023

Aunque todavía no hay una fecha oficial, “la experiencia previa nos dice que es probable que el examen sea en marzo de 2023”, aventuran desde MasterD, centro en el que confían más de 75.000 alumnos al año. Además, desde esta academia afirman: “Con estos plazos, esfuerzo y la ayuda de expertos en esta oposición, es perfectamente factible preparar el temario y llegar al examen con garantías”. En MasterD cuentan con una metodología única donde además del temario completo, video clases, test y simulacros, etc. ayudan a los alumnos a conseguir puntos en la fase de méritos con otros servicios como: conseguir el carnet de moto, certificación de idiomas, etc.

“En la última oposición la ratio de opositores por plaza fue de 18 aproximadamente, por lo que no solo basta con aprobar para conseguir el éxito, sino que hay que estar entre los mejores. Por eso, nosotros nos aseguramos de que nuestros alumnos se encuentren entre las mejores puntuaciones tanto en la fase de oposición, como en el concurso, para maximizar sus posibilidades se conseguir la plaza por la que tanto han luchado”, explican desde MasterD.

Aunque hay muchos temarios gratuitos que rondan por Internet, invertir en una buena academia puede ser la diferencia entre aprobar con plaza o estar varios años estudiando. L.N. es alumna de la academia MasterD en Vigo y a este respecto afirma: “Esperaba que si iba a pagar por el servicio, éste tenía que marcar una diferencia sustancial y muy significativa respecto de preparar las oposiciones gratis por mi cuenta. Y así está siendo, porque veo que sola no habría podido gestionarlo ni estar al día y me habría abrumado el volumen de información y sus actualizaciones. La calidad del servicio, el material, la orientación y el apoyo que estoy recibiendo justifican el esfuerzo económico”.

Cómo son las Oposiciones a Correos 2023

Lo primero que debes saber es que, cuando te inscribas en el proceso, deberás elegir el tipo de puesto al que te presentas, de entre los siguientes

Reparto 1 (motorizado), jornada completa

Reparto 1 (motorizado), jornada parcial.

Reparto 2 (pie), jornada completa.

Reparto 2 (pie), jornada parcial.

Agente de Clasificación, jornada completa.

Agente de Clasificación, jornada parcial.

Atención al Cliente, jornada completa.

Atención al Cliente, jornada parcial.

Así como la provincia en la que deseas trabajar y la provincia donde quieras realizar el examen. “Nosotros recomendamos a los alumnos que revisen en las bases adjuntas a la convocatoria que el tipo de puesto al que desean optar esté disponible en su provincia de elección. De no ser así, se puede optar a otro puesto dentro de su provincia y, más adelante, optar a un traslado o a una promoción”, detallan desde MasterD.

En cuanto al examen, será un test de 100 preguntas para cada puesto de trabajo. De estas, 90 preguntas serán del temario y 10 serán test psicotécnicos. “El candidato contará con 110 minutos para responder, un minuto aproximadamente por pregunta, por lo que es importante dominar bien el temario, entender todos los conceptos y haberse entrenado en este tipo de pruebas. Es interesante saber que no penalizan las respuestas mal respondidas, quizá sea el único examen de estas características que queda en España”, detallan los profesionales de MasterD, especialistas en preparar a sus alumnos en este tipo de pruebas. Una vez superado el examen, llega la fase del reconocimiento de méritos: esos puntos extra que podemos sumar a la nota de la prueba y que pueden ser definitivos para lograr la plaza. “En MasterD, además de toda la preparación académica, ayudamos a nuestros alumnos con la fase de méritos para conseguir que destaquen y conseguir su plaza: tienen clases de idiomas (que pueden subir hasta 5 puntos dependiendo del nivel acreditado y la Comunidad Autónoma) y ventajas para sacarse el carnet de moto (que suma otros 5 puntos)”, explican los responsables de MasterD. Además de estos, los aspirantes pueden realizar cursos de formación que imparten los sindicatos de Correos si lo desean.

Cuánto cobra un trabajador de Correos

El sueldo de un funcionario de Correos está formado por una parte fija todos los meses, a la que hay que añadir una parte variable. La parte fija está formada por el salario base, más complemento por el puesto, más complemento de producción y asistencia:

Sueldo base: es una cantidad fija para cada mes

Complemento por el puesto o de destino: es una cantidad fija mensual que varía dependiendo de la localidad en la que trabajes

Complemento de producción y asistencia: es una cantidad fija mensual para premiar la dedicación y el esfuerzo del empleado.

En total, se reciben 14 pagas al año y, de forma aproximada, los salarios son:

Atención al cliente: 17.000€ brutos/año + extras, como nocturnidad.

Reparto a pie: 17.000€ brutos/año + extras, como nocturnidad.

Reparto en moto: 18.000€ brutos/año + extras, como nocturnidad.

Clasificación: 16.700€ brutos/año + extras, como nocturnidad.

Cómo aprobar las oposiciones a Correos 2023

Los docentes expertos de MasterD ofrecen una serie de consejos para enfrentarse a esta oposición con éxito: