Acontecimientos políticos no pudieron desestimar el sector iGaming de España

A principios de noviembre, la ciudadanía española se dirigió a los lugares citados para realizar el plebiscito. Aunque el PSOE de Pedro Sánchez obtuvo una buena proporción de votos a favor, no logró llegar a la mayoría contundente. Se tiene fijado que estos resultados electorales y sus posibles efectos en la sociedad serán discutidos en la próxima Conferencia de iGaming en el territorio ibérico.

Altibajos en un sendero orientado al cambio del gabinete ejecutivo

“Pedro Sánchez hizo sus apuestas y se quedó sin nada”, añadió la destacada política María Rosa Rotondo, integrante de los cuerpos de Inteligencia Política de Portugal y España.

“En cuanto al PSOE que cargó Pedro Sánchez en su reciente campaña política, este tuvo la oportunidad de ganar las elecciones, pero no mantuvo su investidura dentro del Congreso y ante el Senado. Ahora, si Pedro Sánchez es considerado el único candidato preparado para tomar el papel de primer ministro y forjar un nuevo gobierno, tendrá que aliarse con los dirigentes de la izquierda Unida Podemos, además del nuevo partido Más País y con el resto los partidos que pertenecen al territorio catalán”

“El polo contrario, es decir, la derecha (constituida por Ciudadanos, Navarra Suma, PP y Vox), se ubica a 24 rangos por encima del resto. A su vez, también les será difícil ganar la ayuda de los partidos independientes y regionales”, concluyó Rotondo.

¿Habrá nuevas limitantes para el juego online?

Se tiene previsto que los gobiernos interinos únicamente pueden tomar decisiones rápidas por contingencias o circunstancias que meritan una respuesta precisa. Entonces, en lo referente al Real Decreto de juegos de apuestas, el mismo será pospuesto hasta que se haya consagrado el nuevo ministro y se haya concretado el gobierno.

No obstante, se ha previsto que un Real Decreto reformado puede tener un efecto a gran escala dentro del sector iGaming español. Para saber más sobre la regulación de los casinos online en España, accede aquí.

“El campo de las apuestas ha estado en la mira política desde hace décadas. Pero con un ente parlamentario de origen izquierdista, lo más probable es que se impongan varias restricciones que, por causa de actos políticos previos, no pudieron acordar ciertas medidas. No obstante, estos fragmentos que están por discutirse ganarán más poder dentro de la nueva legislatura”, alegó Rotondo.

Reformas de la DGOJ

El Director General de Regulación del Juego en la DGOJ, Juan Espinosa García, será quien presida el encuentro cuyo objeto es la situación de iGaming en España.

Promoción única: ¡Accede a dos de los estadios más famosos de la zona!

Para el 21 de noviembre, el personal de iGaming en España tendrá como punto de encuentro el Santiago Bernabéu de Madrid, donde se tratarán temas importantes para la asociación.

La programación del 22 de noviembre será llevada a cabo en el Wanda Metropolitano.

Con la finalidad de estimular a la multitud de Madrid, los que participen en la conferencia podrán optar por una oferta única donde se les obsequiará una camiseta del Atlético Madrid o del Real Madrid.

Aspectos generales de la política actual

El mundo de las apuestas siempre se ha concebido como un medio de entretenimiento que ha sido testigo de varias trabas con el pasar del tiempo. Las regulaciones y políticas vigentes hasta ahora especifican que todo casino (físico u online) tiene la libertad de comercializar sus productos por toda España, siempre y cuando esté regulado por la Dirección General de Ordenación del Juego y, a su vez, cumpla con todos los requisitos estándares.

La legalización de los casinos en España es un tema que tiene años de vigencia, la mayoría de los casinos actuales están laborando dentro de la industria del juego desde mucho antes que se derogara la prohibición de tal sector. No podemos negar que las casas de apuestas son un instrumento que genera una conducta obsesiva y compulsiva en la persona, pudiendo inducir una seria adicción. Pero resulta que el campo de las apuestas es un importante proveedor de empleos y también contribuye ampliamente con el pago de impuestos, promoviendo millones de euros anuales al sector público.

Entonces, está más que claro que si una política de extrema izquierda toma posesión del gobierno, las operaciones cotidianas de los casinos se verán afectadas. La economía ha llegado a depender tanto de este medio, que prescindir del mismo podría ocasionar daños severos en la sociedad.

Mientras se sostenga la teoría actual (que se ha mantenido vigente durante varios años), no habrá que preocuparse por posibles crisis financieras y sociales que puedan asediar a la nación. En base a esto, la política María Rotondo añadió lo siguiente: “El sustento actual de las regulaciones y gestiones de los juegos está perfectamente supervisado por la DGOJ y su personal especializado; confiamos en que no hacen falta restricciones a extramuros, ya que como ya he dicho, existe un organismo capacitado para promulgar las leyes de regulación del juego”.