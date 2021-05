El auge del renting solar

Desde hace ya unos años, cada vez son más las personas que optan por el renting solar para abastecer de energía sus hogares o empresas. Sin duda, esta es la mejor manera de fomentar el autoconsumo y ecología sin necesidad de realizar una inversión inicial. Comprar placas solares para tu vivienda suele costar entorno a los seis mil euros de desembolso.

Últimas noticias

Gracias al renting de placas solares fotovoltaicas puedes disfrutar de los beneficios del autoconsumo sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Existen múltiples variedades de renting solar que se adaptan a las distintas necesidades de cada usuario.

Cada día somos más los que nos preocupamos por el calentamiento global, el efecto invernadero, la lluvia ácida, la pérdida de la capa de ozono etc. Tener conciencia ecológica y dejar a nuestros hijos o nietos un planeta más sostenible está en nuestras manos. Instalando placas solares en nuestro hogar u oficina, fomentamos las energías renovables en detrimento de las no renovables. Invirtiendo en la energía solar ayudaremos a no agotar recursos como los combustibles fósiles o el petróleo. Al margen, a corto-medio plazo ahorraremos en nuestra factura de la luz, y gracias al sol podremos llegar al autoconsumo o incluso vender la energía producida que nos sobre.

El vídeo del día Hospital 12 de Octubre descubre nuevo mecanismo de transmisión del Covid

Ecología y autoconsumo al alcance de nuestra mano

Muchas personas todavía piensan que las energías limpias o renovables no son una alternativa viable debido al elevado coste de su inversión inicial. Si decides comprar tus propias placas solares, necesitarás tener varios miles de euros. Pero ¿qué hacer en el caso de no disponer de capital? Para eso está el renting solar. Pagando una cuantía muy baja, podrás disfrutar del autoconsumo en tu hogar u oficina.

La energía solar está en auge en España, ya que es un país con un elevado número de horas de sol al día. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de generar y disfrutar energía limpia todo el año sin necesidad de realizar una gran inversión? Las cuotas mensuales del renting solar no son muy elevadas. La cantidad puede variar un poco más o menos en función del número de placas solares que decidas instalar en tu tejado.

Si estás pensando en olvidarte de la red eléctrica convencional y pasarte definitivamente al autoconsumo; te conviene saber que la cuota de alquiler del renting solar será siempre menor a lo que ahorrarás en factura eléctrica. Además, tendrás acceso a subvenciones y ayudas públicas por parte del Estado, por lo que si te pasas al renting solar estarás ahorrando desde el primer momento.

Todo son ventajas a la hora de contratar placas solares mediante el renting solar, motivo por el cual, ya son miles de personas las que están disfrutando de esta energía renovable en nuestro país. En los últimos años esta alternativa ha aumentado exponencialmente por lo que todo indica a que seguirá siendo tendencia en el futuro.