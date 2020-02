Mi experiencia con los auriculares Sennheiser HD 820 tras mi primer mes de uso

Una de las empresas más prestigiosas dentro del ámbito del sonido tanto particular como profesional es Sennheiser, una marca alemana que es capaz de impregnar todos sus productos de audio de un diseño exclusivo pero dándole una mayor importancia a sus características técnicas, consiguiendo que el sonido sea el verdadero protagonista. En este análisis te quiero contar cuál ha sido mi experiencia con los auriculares Sennheiser HD 820 tras un mes de uso intensivo.

Sennheiser HD 820: Diseño y elegancia en auriculares cerrados

El primer apartado del que quiero hablaros es del diseño, habiendo innovado tanto en sus materiales como también en su forma, consiguiendo que sean elegantes y a la par modernos, con un cuerpo cerrado pero que sin embargo, podemos ver su interior, dándole un aspecto revolucionario y que bien nos recuerda a sus anteriores modelos HD 800 y HD 800S, pero que sin embargo, a mi parecer mejora con creces su diseño, al no contar con una rejilla metálica, sino que el material usado es vidrio con protección Gorila Glass, la cual es muy famosa en el mundo de los teléfonos móviles y que consigue proteger incluso de caídas al suelo, por lo que, además de ser unos auriculares bonitos, también serán resistentes y muy ligeros.

Si la comodidad es importante para ti en la compra de unos auriculares cerrados, con estos Sennheiser HD 820 podrás disfrutar no solo de un sonido excepcional, del que hablaremos más adelante, sino que podrás estar escuchando durante horas sin que sientas la necesidad de quitártelos puesto que se ha implementado las almohadillas para que cuenten con materiales que dan más confort pero que, por otro lado, también ayudará a aislar del ruido exterior, para que cada nota o cada melodía puede ser escuchada nítidamente.

Debes saber que los cables OFC han sido tratados con la calidad necesaria para que el sonido llegue a tus oídos con la nitidez y claridad que esperas de unos auriculares de alta fidelidad puesto que se han revestido de plata, contando con unos conectores chapados en oro, los cuales te darán ese punto extra que buscas en un producto de alta calidad y que puedo asegurar se nota respecto a otros modelos más económicos que existen en el mercado. Los materiales de estos cables OFC no solo van a conseguir que puedas disfrutar de una calidad mayor, sino que también puedan durar más tiempo sin rasguños, ya que, incluso con un uso intenso, podrás conservar tus auriculares como el primer día.

Especificaciones técnicas de los auriculares Sennheiser HD 820

Una vez que he hablado del aspecto exterior de estos auriculares cerrados, quiero centrarme en mi experiencia con los Sennheiser HD 820 a nivel de sonido, comentándote todos sus puntos fuertes, pero primero, quiero que tengas a manos sus especificaciones técnicas para que vayas conociéndolas antes de analizártelas (especificaciones extraídas de la sección de auriculares Sennheiser HD 820 de Zococity.es).

Especificaciones

Impedancia: 300 Ohms

Respuesta de (audio) frecuencia (audífonos): 12 - 43800 Hz (-3 dB) / 6 - 48000 Hz (-10 dB)

Nivel de presión del sonido (SPL): 103 dB at 1 kHz, 1V

Acoplamiento al oido: circumaural, over-ear

Clavija hembra/recéptáculo hembra: 6.3 mm / Pentaconn / XLR-4

Longitud del cable: 3m

Peso: 360g sin cable

Transductor: dinámico, cerrado

Respecto a la experiencia que aportan los auriculares Sennheiser HD 820 puedo comentarte que, a pesar de que puedas pensar que al contar con una impedancia muy alta, el sonido no va a poder escucharse muy alto, ya que en muchos sitios se puede leer que aquellos que cuentan con una impedancia alta, como ocurre con este producto, el volumen no será excesivo, sin embargo, lo que tienes que saber es que estos auriculares cerrados no están indicados para usarse con un reproductor mp3 convencional de 20 euros, ni tampoco con un dispositivo móvil o iPod puesto que dichos aparatos no se han fabricado para estos niveles, sino para otros más convencionales, por lo que no tendrán el hardware adaptado a esta calidad de sonido, aconsejándote que en todo momento, si vas a comprarte unos Sennheiser HD 820 también apuestes por un reproductor de audio de calidad, para que el sonido llegue a ti con toda su fidelidad.

La respuesta de audio de estos auriculares es perfecta y cuenta con una sensibilidad muy buena. He estado haciendo pruebas durante este mes con todo tipo de canciones, desde música clásica, pasando por pop, rock e incluso otros estilos musicales buscando la calidad en la respuesta de este producto y puedo afirmar que, si a una excelente sensibilidad al sonido, tanto de los graves como de los agudos, le añadimos una cancelación del ruido, lo que escucharás será muy fiel a lo que se ha grabado en el estudio, sin interferencias ni ruidos, aportándote una alta fidelidad que no encontrarás en otras marcas o modelos.

Auriculares Sennheiser HD 820: conclusión

Para finalizar con el análisis de mi experiencia con estos auriculares, decirte que me he sentido muy cómodo con ellos, y que gracias a su diseño prácticamente ni los noto puestos, teniendo la confianza, por otro lado, de que serán resistentes y que podré conservarlos prácticamente nuevos durante muchos años gracias a su calidad de componentes como el vidrio Gorila Glass.

En el apartado técnico decir que para los que desean escuchar música en todo su esplendor y con un rango de sonido amplio y muy rico en matices, se trata de una apuesta segura que te agradará, pero como he comentado anteriormente, tendrás que tener también en tu poder un buen reproductor de audio para conseguir transmitirle a los auriculares Sennheiser HD 820 todo el potencial de tu música.