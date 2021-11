La Cartelería Digital: el salvavidas del pequeño y mediano comercio con subvenciones de la Unión Europea

En lo que va del 2021, en los primeros seis meses del año, las pequeñas y medianas empresas españolas lograron aumentar un 65% la inversión publicitaria en todos los tipos de soportes existentes. Según lo estudiado, junio, julio y agosto, fueron los meses en los que más se invirtió.

Esto demuestra que después de un año caótico como el 2020, los negocios necesitaban recuperarse de este bache y decidieron volcarse a invertir en publicidad.

Luego del encierro causado por la pandemia, fueron muchos los negocios que quedaron incomunicados con el exterior, debido a que no se encontraban dentro del mercado digital. Son incontables la cantidad de pequeños negocios que se encontraban en desventaja frente a competidores que ofrecían productos y servicios a través de webs.

Debido a esto, los comerciantes salieron de su zona de comfort y se enfocaron en mejorar sus páginas webs o perfiles de redes sociales, para no quedarse atrás en esta carrera por subsistir en el mercado digital.

Este proceso de digitalizar el comercio no es opcional, sino que se convierte en una necesidad para que los negocios puedan subsistir. Lo que buscan es poder atraer más clientes, mejorando a su vez la experiencia del proceso de venta por medio de contenido publicitario que no sature al público, sino que lo invite a interactuar con el mismo.

Existe un método de comunicación publicitario por el cual muchas empresas comienzan a inclinarse hoy en día, este se llama cartelería digital. Si quieres probar la cartelería digital gratis ingresa en este link. Este nuevo medio de comunicación le da la posibilidad a muchos comerciantes de instalar pantallas digitales en su establecimiento, que transmitirán contenidos publicitarios propios, ya sean imágenes o videos. Si quieres conocer más acerca

Una nueva forma de comunicar

La cartelería digital o digital signage en inglés, es un medio de comunicación que transmite contenidos multimedia e información útil para clientes a través de pantallas.

Diferentes industrias y sectores utilizan este medio para emitir contenido personalizado relacionado con su marca, entretener a personas en salas de espera con contenido divertido en sus pantallas, mostrar información del tiempo, periódicos, etc o mostrar publicidad dinámica con el branding incluído de la empresa o información útil como horarios, redes sociales, orientación en edificios, etc.

En la mayoría de los casos, la gestión de este tipo de contenido se realiza a través de un software CMS, que permite programar y crear contenido propio que luego será enviado a las pantallas digitales para hacer publicidad propia.

Este servicio ofrece una manera flexible e interactiva de promover, entretener e informar a los clientes por medio de imágenes o videos en el mismo punto de venta, ya que debido a la colocación de estas pantallas en el establecimiento se logra tener un mayor impacto visual en el público.

El tipo de contenido que se proyecta en las pantallas u otros dispositivos digitales logran agilizar el diálogo entre la marca y sus clientes potenciales. Esto se logra mediante la promoción de diversos productos, ofertas especiales, o rebajas.

Hoy en día, la cartelería digital es uno de los formatos más convenientes para que los pequeños y medianos comercios logren llamar la atención de su público objetivo e involucrarse en el proceso de compra.

La instalación de una pantalla digital en el punto de venta no solo moderniza el espacio en el que se encuentra, sino que demuestra al cliente el interés del comerciante por la adquisición de nuevos métodos tecnológicos que logran generar una experiencia más agradable a la hora de consumir sus determinados productos o servicios, fomentando mediante la cartelería algunas ofertas o promociones especiales.

La pantalla digital, logra que el mensaje no se pierda dentro del montón, sino que perdure dentro del punto de venta, y fomente la interacción de los clientes con el establecimiento de una forma menos invasiva, comparado con otros tipos de métodos publicitarios.

Por lo tanto, muchas personas investigan nuevas alternativas a la hora de distinguirse de sus competidores. Buscarán soluciones innovadoras a la hora de comunicar y de mostrarse hacia su público, por lo que el negocio de la cartelería digital toma cada vez más relevancia dentro del negocio publicitario.

Todas las soluciones en una sola plataforma

En la mayoría de los casos, muchas pequeñas y medianas empresas no pueden controlar todo tipo de contenido publicitario de una manera adecuada y eficiente, no solo por el tiempo que lleva realizar estas actividades, sino también por no disponer de las herramientas adecuadas para llevar a cabo este proceso.

Una aplicación muy utilizada por el mercado es EasyScreen, esta plataforma es la encargada de controlar, crear, y transmitir múltiples contenidos publicitarios a las determinadas pantallas que se encuentren en el establecimiento.

Esta plataforma da la posibilidad de controlar por medio de la nube y de forma remota, todas las pantallas instaladas en el negocio.

Este software se conecta mediante un reproductor a las respectivas pantallas digitales, a través de la web, y el cliente podrá configurar qué tipo de contenido quiere reproducir en cualquier día y horario.

Esta es una plataforma diseñada especialmente para que los comerciantes puedan crear su propio contenido publicitario sin tener conocimiento previo acerca de diseño o programación.

La plataforma ofrece diferentes planes, dentro de los cuales se encuentran plantillas previamente diseñadas con las cuales el cliente podrá modificar el contenido que quiera a su gusto.

Este sencillo sistema permite que muchos negocios abran por primera vez sus puertas a una nueva manera de comunicar a su público mediante la modernización de su establecimiento, otorgando una mejor experiencia de compra al cliente.

Hoy en día observamos una sociedad sobresaturada de información publicitaria, la cual se encuentra expuesta a este tipo de anuncios por medio de sus dispositivos móviles, ordenadores o televisores.

La cartelería digital viene a reformular la forma de hacer publicidad propia, con contenido original que llama la atención del cliente sin generar rechazo.

La señalización digital es el método publicitario del 2021, ya que ofrece una solución económica y flexible para mostrar contenido propio a la hora de comunicarte con tu público.

Subvenciones para digitalizar el comercio

Con el objetivo de ayudar con la recuperación económica, la Unión Europea lanzó un programa llamado Fondos Europeos de Recuperación, los cuales se encuentran dentro del marco del Plan Next Generation UE, el cual proporcionará una suma de 750.000 millones de euros en ayudas y préstamos a diversos estados.

El gobierno español dentro de este marco, elaboró el Plan España Puede, el cual cubre dentro de los tantos proyectos, a los destinados a la digitalización e implementación de diversas herramientas tecnológicas dentro del comercio propio.

La intención de este proyecto es poder acompañar a las pequeñas y medianas empresas en este proceso de digitalización de sus establecimientos. Dentro de esta ayuda, se busca acompañar a la compañía con la elaboración de su página web, sumado a la digitalización de sus libros de cuentas empresariales, sus facturas, su catálogo de productos o la cartelería digital.

Dentro de los problemas más marcados por los cuales muchas empresas tienen problemas a la hora de digitalizar su comercio, se encuentra en la escasez de formación acerca de este proceso, sumado a la falta de tiempo y de recursos a la hora de llevarlo a cabo.

A partir de estas problemáticas, el Estado lanzó un proyecto que busca formar y capacitar a estos comercios que se vieron afectados durante la pandemia, y otorgarles en algunos casos subvenciones destinadas al proceso de digitalizar el establecimiento.

Teniendo en cuenta esto, adquirir el servicio de cartelería digital puede resultar muy beneficioso, debido a que al instalar pantallas digitales en el establecimiento, se estaría fomentando la transformación digital del comercio. Por ende, no solo se estaría invirtiendo en tecnología que atraerá a más clientes, sino que a su vez se estaría cubriendo parte de estos gastos por medio de la ayuda del Estado.

Prueba gratis nuestro software en nuestra web de easyscreen.tv/es/ y benefíciate de las ayudas de la Unión Europea.

EasyScreen para transformar tu establecimiento

Al tener en cuenta, que el gobierno mismo busca poder ayudar a estos negocios a digitalizarse, es importante saber de qué manera podría la cartelería digital facilitar este proceso.

No debemos olvidar, que la plataforma EasyScreen, permite que los mismos usuarios creen y diseñen su propio contenido en cuestión de minutos, cargarlos a la nube, y transmitirlos a las pantallas ubicadas en el establecimiento de forma totalmente remota.

Por ende, esta plataforma no solamente da la posibilidad de hacer publicidad en el propio punto de venta, sino que da la posibilidad de comunicar, entretener e informar al público por medio de las pantallas.

Se debe tener en cuenta que EasyScreen da la posibilidad al usuario de escoger que tipo de reproductor y pantalla digital se acomoda a su presupuesto o a su negocio, sumado al proceso de instalación en el caso de que llegue a ser necesario.

La cartelería digital, o más en específico, EasyScreen termina siendo la mejor opción que pueden llegar a escoger los pequeños y medianos comercios a la hora de comenzar a digitalizar sus negocios.

Esta es una solución económica, rentable y sencilla a la hora de atraer y/o entretener clientes. Pero más que nada, es una plataforma muy completa, ya que el sistema busca ayudar a los comerciantes que no tienen mucha noción acerca de cómo crear o transmitir mensajes publicitarios.

Esta nueva manera de comunicar, logra que el cliente sea impactado por el contenido publicitario en el lugar, la hora y el día indicado. La posibilidad de impactar en el mismo punto de venta crea una mejor experiencia en el proceso de compra del cliente.



Conoce más acerca de cómo EasyScreen está transformando la vida de los pequeños, medianos y grandes comercios a través de su cartelería digital gratuita en este link.