Caseros e inquilinos ya pueden resolver problemas a distancia gracias a la realidad aumentada

España es uno de los destinos vacacionales favoritos, escogidos por turistas nacionales como internacionales, para disfrutar de las vacaciones estivales. De hecho, según datos de Milanuncios, la oferta de apartamentos de alquiler a particulares ha aumentado en un 127% durante los meses del segundo trimestre de este año, con respecto a los tres primeros meses de 2019. Tal es así, que de enero a marzo se publicaron 7.606 anuncios, frente a los 17.300 del segundo trimestre.

Uno de los motivos de este aumento es la agilidad del proceso de reserva que proporcionan las plataformas online como Booking, Airbnb o Home To Go. Hoy ya no es necesario desplazarse hasta una agencia de viajes o incluso encender el ordenador para planificar las vacaciones, basta con coger el teléfono móvil, descargarse una de tantas aplicaciones y reservar nuestro alojamiento favorito.

Pero además, los avances tecnológicos también facilitan tanto a casero como inquilino la gestión de incidencias durante el alquiler. Aplicaciones como Pilot, de TeamViewer, permiten solucionar los problemas más comunes que suelen surgir en un alquiler vacacional: cómo encender o programar el aire acondicionado o la vitrocerámica, encontrar la llave de paso del agua, volver a dar la luz si saltan los plomos… Son algunos ejemplos de pequeñas incidencias cotidianas que hoy pueden solucionarse a distancia gracias a la realidad aumentada. Mediante una sencilla videollamada compartida, el inquilino puede indicar al casero cuál es el problema y éste le va dando indicaciones en tiempo real a través de dibujos y marcadores visuales en la pantalla (flechas, círculos...) para solucionarlo. Todo al instante y sin necesidad de que el casero se desplace, ahorrando así tiempo y preocupaciones para ambas partes.

Este es un ejemplo más de la evolución de la asistencia en remoto y su aplicación para resolver problemas en la vida diaria. Las posibilidades que ofrece el programa de Pilot de TeamViewer van más allá del ámbito técnico. Además, su uso es gratuito para usuarios no profesionales hasta un máximo de 5 conexiones mensuales.