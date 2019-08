¿Cómo grabar la voz en off o superpuesta?

La técnica de la voz en off (también conocida como voz superpuesta) es un proceso que estamos acostumbrados a ver en series y películas. Se basa en la retransmisión de la voz de un ente que en ese momento no está en pantalla. Se suele programar y emplearse para explicar la información o ciertos acontecimientos que se estén llevando a cabo.

Antes de saber cómo grabar voz en off, es interesante conocer los 4 tipos que existen:

·Voz en off como recurso de un personaje: Se puede añadir este recurso en un personaje en el que su motivación no es muy clara. En ese caso, se utiliza para aclarar los pensamientos de un individuo.

·Voz en off como recurso creativo: También se puede usar sobre una sucesión de imágenes que van apareciendo en la pantalla, con las que pueden estar o no relacionadas (en el caso de que no lo estén, se crea lo que se conoce como un contrapunto irónico). Se puede usar para que un personaje piense sobre su pasado, o para introducir a un personaje externo que sabe mucho sobre ciertos personajes de la obra.

·Voz en off como recurso descriptivo: Estamos acostumbrados a escuchar la voz en off como un recurso descriptivo en la “no ficción”. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en los telediarios (cuando los presentadores describen noticias y se van introduciendo imágenes relacionadas con las mismas, y lo mismo ocurre en los eventos deportivos).

·Voz en off a nivel de publicidad: Y, por supuesto, la voz en off también es un recurso que se utiliza mucho a nivel de publicidad.

Tutorial sencillo para grabar la voz en off

Ahora que ya conocemos la teoría, nos ponemos con la práctica. Para grabar la voz en off nos hacen falta 3 cosas:

·Un micrófono.

·Un software medianamente avanzado de vídeo edición.

·Un equipo informático con una potencia media.

1) Abrimos el software e identificamos las diferentes partes de la línea de tiempo. Los programas actuales nos permiten grabar en directo, mientras se está reproduciendo el vídeo, aunque también podemos hacerlo, aunque no tengamos vídeo. Simplemente, tendremos que identificar la línea de audio, además de conocer el punto exacto en el que queramos que empiece la grabación.

2) La función para grabar audio dependerá de cada programa: lo más normal es que se identifique con un simple grabar, aunque algunos pueden indicarlo como grabar en off, o similares.

3) Nos relajamos, aclaramos la voz y pulsamos en el botón de grabación. Una vez que hayamos adaptado los ajustes pertinentes, nos tocará empezar a hablar.

Cuando hayamos terminado, notaremos que la línea de audio (situada debajo de la línea de vídeo) ya está rellena con el audio que acabamos de grabar. Ahora será un recurso más de la biblioteca de medios con el que podremos hacer lo que se nos antoje.

Cómo puedes ver, grabar en off no podría ser más sencillo.