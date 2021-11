Cómo hackear un celular sin tener acceso a él

Los celulares guardan información sensible de sus dueños, por eso son tan importantes y se deben cuidar tanto. Ya no se trata de comunicarse nada más, sino de guardar contraseñas importantes, acceder a aplicaciones importantes, navegar por Internet, entre otras cosas, que no siempre son para entretenimiento.

Es por eso que muchas personas buscan cómo hackear un teléfono, y quizás tú has sido uno de ellos. Hoy te mostramos los métodos más eficaces para dicha finalidad.

¿Qué información se obtiene del celular de alguien más?

En 2020, las estadísticas mostraban que había cerca de 7.400 millones de personas en el mundo. Sin embargo, ese mismo año había más de 7.700 millones de suscripciones a servicios móviles, por lo que podemos interpretar que hay más celulares que personas en el mundo.

Muchas veces, una persona tiene un celular del trabajo y uno personal. A veces los emprendedores, tienen un celular para su negocio y otro personal. Son muchos factores los que determinan estas cosas, pero, a fin de cuentas, existe muchísima información en dichos celulares que puede ser útil al hackear un celular:

Registros de llamadas

Listas de contactos

Mensajes

Redes sociales

Aplicaciones

Archivos multimedia

Ubicaciones

Datos financieros

Datos de acceso (contraseñas)

¿Cómo hackear un celular?

Hemos realizado una investigación profunda de los métodos más utilizados para hackear un celular sin tener acceso a él, y llegamos a una conclusión de 3 métodos que muchos usuarios consideran pertinentes.

Ataque de fuerza bruta

Es la forma más común de hackear un teléfono. Es simple y fácil, pero muy arriesgada. Como debes adivinar la contraseña del teléfono, existe la posibilidad de que te descubran. En este método, debes adivinar la contraseña del teléfono para desbloquearlo y hackearlo.

Antes, cuando no había tecnología, este método era muy común. Pero la mayoría de la gente hoy en día tiene contraseñas telefónicas seguras. Este método resulta muy difícil de emplear.

Además, si la persona está usando una huella digital o un escaneo facial, este método no funcionará. Sin embargo, si una persona tiene el sueño pesado, puedes usar su huella digital para abrir su teléfono y hackearlo. Podrás consultar todos los detalles dentro del teléfono. Pero dispondrás de muy poco tiempo para comprobar todos los detalles.

Hackeo mediante Bluetooth

Existe una solución para hackear celulares a distancia mediante bluetooth. El proceso es sencillo, solo deberás descargar una aplicación gratuita, instalarla en tu celular, encender el bluetooth de tu celular y del celular objetivo, y ejecutar la aplicación.

La aplicación aprovecha las vulnerabilidades de dispositivos que no se actualizan con frecuencia, y de esa manera, accede a los archivos y los extrae de forma silenciosa.

De esta manera puedes acceder a registros de llamadas, mensajes, archivos multimedia, listas de contactos, registros de ubicaciones, etc. Lo bueno es que es gratis, lo malo es que solamente funciona en dispositivos que no hayan sido recientemente actualizados.

Apps espía

Las apps espía son software desarrollado con el único propósito de hackear otros celulares sin tener acceso a ellos. Si quieres saber cómo hackear un Facebook desde mi celular, pues esta es la forma más fácil.

Las apps espía trabajan con una suscripción que te permite acceder a una descarga e instalación sencilla y rápida en el celular objetivo. Después de eso, todos los datos del celular se envían a un panel de control del que solo tú tienes acceso.

La gran ventaja de estas apps es que están diseñadas exclusivamente para estas acciones, así que son lo más efectivo que existe. Lo único malo es que no son gratis.

mSpy es la solución por excelencia

Software mSpy garantiza resultados óptimos debido a sus increíbles características que han sido probadas por más de 10 años, con una calidad magnífica.

Te presentamos algunas de sus características principales:

mAssistance

Es un servicio de instalación que ayuda a los menos afortunados con la tecnología. Con esta solución de alta tecnología para el servicio al cliente, combinada con soporte técnico, los usuarios pueden tener un agente de soporte altamente calificado de forma remota rooteando o haciendo jailbreak al dispositivo e instalando el software por ellos (los usuarios aún deben tener posesión del dispositivo a monitorear para poder usar mAssistance).

Sitio web multilingüe

Español, inglés, portugués, francés, italiano, ¡no importa que idioma hables! mSpy se comunicará contigo en tu idioma nativo y así todo será mucho más fácil.

Grabador de pantalla

A veces no quieres solo monitorear los mensajes o ver el registro de llamadas, sino ver exactamente qué hace la persona objetiva en su celular. mSpy se enorgullece de tener tecnología de punta que hace posible este cometido.

Monitoreo de iPhone sin necesidad de jailbreak

Una de las funciones más novedosas de mSpy es que no necesitas jailbreak para hackear el celular del objetivo.

Actualizaciones periódicas

Cada 5 minutos se actualizará la información en el panel de control. ¡No perderás ni el más mínimo detalle!

Conclusión

Si estás buscando cómo hackear un celular sin tener acceso a él, definitivamente deberías intentar usar mSpy. Es una app espía muy útil, a un precio asequible y con funciones increíbles con las que de verdad podrás mantener vigilados y seguros a tus familiares.