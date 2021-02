Cómo sacar el máximo partido a tu cepillado diario con los cepillos de dientes inteligentes

Desde que el cepillo de dientes inteligente apareciera por primera vez en la Mobile World Congress, en 2014, ha ido evolucionando durante todos estos años y cada vez ofrece más beneficios adicionales.

Una de sus mayores ventajas es la recopilación y optimización de datos durante el cepillado, pero también ayuda a pequeños y adultos a tener un poco de diversión durante esta monótona tarea mediante juegos e interacción con los smartphones.

Si los cepillos de dientes eléctricos nos parecían algo revolucionario, los cepillos de dientes inteligentes lo son aún más por sus funciones, que explicaremos más adelante, entre las que podemos destacar su sistema para combatir la placa bacteriana y prevenir la caries o la gingivitis.

¿Qué es un cepillo de dientes inteligente?

Un cepillo de dientes inteligente tiene una apariencia muy similar a un cepillo de dientes eléctrico, con la diferencia de que está dotado con la última tecnología para cuidar aún más de nuestra higiene bucodental, y nos indica, entre otras cosas, a qué zonas de la boca debemos prestar más atención porque no las cepillamos lo suficiente o dónde estamos ejerciendo más presión de lo normal.

¿Qué novedades incorporan los cepillos de dientes inteligentes?

Los cepillos de dientes inteligentes cuentan con una serie de funciones que ningún otro cepillo puede realizar; haciéndonos la vida más fácil y ayudándonos a cuidar la salud de nuestra boca. Estas son las características más interesantes de estos cepillos:

Temporizador incorporado

Diversos estudios indican que debemos cepillarnos los dientes durante al menos dos minutos después de cada comida. Si hasta ahora te resultaba difícil calcular cuánto tiempo tenías que estar cepillándote, el temporizador del cepillo inteligente te avisará cuando hayas completado el tiempo recomendado.

Sensores de presión e intensidad

Aunque no lo parezca, es muy fácil no realizar el cepillado de forma correcta. Gracias a los sensores de presión e intensidad de los cepillos de dientes inteligentes, no volverás a cepillarte mal los dientes. Además, algunos modelos nuevos cuentan también con un registro de posición dental para conseguir una mayor eficacia.

Conectividad

Los cepillos de dientes inteligentes se pueden conectar al teléfono móvil para recibir avisos y consultar nuestro historial de limpieza. Además, también podemos acceder a información general para saber cómo podemos mejorar nuestra higiene dental.

Actividad en tiempo real

Muchos de estos cepillos de dientes inteligentes permiten una monitorización en tiempo real qué nos indican exactamente qué necesita nuestra boca: desde una mayor intensidad hasta más presión o un mayor tiempo de cepillado.

Gamificación para los pequeños de la casa

A la mayoría de los niños les resulta muy tedioso mantener una rutina diaria de cepillado. Para que esta tarea se convierta en un juego y se haga algo ameno, algunas marcas de cepillos de dientes inteligentes han creado juegos virtuales para teléfonos móviles que ayudan y enseñan a los más pequeños a que se cepillen los dientes correctamente de una forma divertida.

En definitiva, la salud e higiene de nuestra boca es algo fundamental que hay que cuidar día a día, y si además utilizamos un cepillo de dientes inteligente, nuestra boca y nuestros dientes jamás habrán estado tan cuidados.