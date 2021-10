Comprar bases de datos para SMS

No se puede negar que el auge de la tecnología móvil se ha convertido en un sólido trampolín para impulsar las diferentes herramientas del marketing digital. Desde entonces, una de las estrategias más contundentes de cara al éxito de cualquier campaña de marketing, es el envío de SMS masivos.

Pero ¿por qué el SMS marketing resulta tan eficaz? De entrada, se trata de una noble herramienta que es capaz de ajustarse fácilmente a cualquier nicho. Por eso se ha convertido en un método infalible para dar a conocer productos y servicios con la intención de potenciar el crecimiento de las empresas.

Además, con el paso del tiempo se han perfeccionado detalles del SMS marketing que permiten monitorear el curso de su efectividad sin dejar nada al aire ofreciendo resultados en tiempo real con la finalidad de solventar de inmediato las posibles fallas y evitar el riesgo de perder el trabajo invertido.

No obstante, existe un paso fundamental antes de dar inicio con una campaña de envíos SMS, y tiene que ver con cómo conseguir una buena base de datos para Email Marketing. Y es que, es bien sabido que la calidad de las bases de datos para SMS es clave para la proyección de la actividad online de cualquier empresa o marca.

¿Necesitas una auténtica base de datos para el envío masivo de SMS? Aquí te daremos los consejos definitivos para lograrlo.

¿Por qué es tan relevante contar con una base de datos de calidad?

Integrar el envío masivo de SMS a las campañas de marketing resulta un método muy competente y productivo si se busca alcanzar a esos clientes potenciales. Sin embargo, contar con una base de datos a la medida de los objetivos de la empresa o marca es fundamental para que el mensaje de la campaña sea recibido de forma efectiva sin riesgo al rechazo.

Asimismo, es necesario que la base de datos permanezca actualizada ante las campañas de marketing, a fin de que el crecimiento comercial de la empresa sea constante y no decaiga. Con esto se quiere decir que una base de datos de óptima calidad es aquella donde se incluye una lista de contactos de particulares o empresas cuyos datos telefónicos y otros detalles son los más recientes. Esta acción permite crear campañas personalizadas para un contacto más directo con el cliente donde también se puede sacar provecho a la versatilidad del envío SMS para promocionar otros canales comerciales de la empresa como redes sociales, tiendas físicas o el sitio web, por ejemplo.

Asimismo, integrar variables de segmentación precisas es uno de los puntos claves para filtrar los contactos y concentrarse de forma exclusiva en aquellos que se identifican con los objetivos de la campaña y cuyas necesidades pueden ser solventadas con lo que ofreces.

Pasos para el crecimiento de la base de datos para SMS

Comprar o alquilar bases de datos se ha convertido en una salida conveniente para medianas y pequeñas empresas que no cuentan con la asesoría idónea para crear una base de datos desde cero y hacerla crecer. No obstante, puede resultar contraproducente para el éxito de la campaña de marketing si no se evalúa con detenimiento la segmentación de dicha base de datos.

Enviar SMS masivos a una lista de contactos que no tengan afinidad con lo que se ofrece en la campaña, sin duda crea una brecha entre el cliente y la marca aumentando la tasa de rebote.

Además, reduce la oportunidad de lanzar una campaña personalizada, ya que se desconocen los datos concretos de los contactos. Por si fuera poco, el hecho de enviar comunicaciones comerciales a personas que no han otorgado su consentimiento va en contra de las normativas vigentes relacionadas a la protección de datos.

¿Qué es lo más recomendable? Levantar una base de datos con exclusivas variables de segmentación y hacerla crecer de forma satisfactoria resulta determinante para el éxito de la campaña. Por eso te presentamos los pasos estratégicos para conseguirlo sin comprometer el tiempo o la inversión.

1. Establecer los objetivos de la estrategia

Para la puesta en marcha de cualquier plan, es imperativo definir los objetivos a cumplir. Esto nos da una visión más clara de cómo va el proceso de ejecución y si los resultados obtenidos van en consonancia con las metas propuestas.

En concreto, es importante definir un cronograma de tiempo estimado para la búsqueda de contactos y definir el buyer persona. De igual forma es necesario evaluar qué datos se tienen a la mano y cuáles son esas variables de segmentación que hacen falta para hacer crecer la base de datos. Por último, pero no menos importante, es necesario que dentro de los objetivos se especifiquen las herramientas y métodos a desarrollar para la captación de contactos.

2. Trabajar en conjunto con otros departamentos comerciales

Hacer crecer una base de datos de calidad, es un trabajo estratégico que involucra un equipo de expertos no solo en el área del marketing digital, sino de otros sectores de la empresa. La intención de consolidar recursos que favorezcan el cumplimiento de las metas.

En el caso del SMS Marketing, la participación del departamento de ventas es crucial para la captación de datos, ya que representan la cara de la empresa. Este personal capacitado tiene la oportunidad de estar en contacto directo con los clientes para evaluar los perfiles y así solicitar diversos datos personales importantes que ayudan a la segmentación y al crecimiento de la base de datos. Además, no solo contribuyen a cumplir los objetivos de la campaña de SMS marketing, sino que también propician y favorecen el marketing boca a boca.

3. Apoyarse en los formularios de suscripción

Los formularios de suscripción representan una de las herramientas online más eficaces para el crecimiento de la base de datos de SMS, y por supuesto, también se alza como un método valioso de cara a obtener contactos para email marketing.

Dichos formularios pueden ser lanzados a través de una landing page o de pop-up y ofrecen una serie de campos obligatorios donde el usuario debe dejar sus datos personales (dirección de email, número del móvil, nombre o edad) para formalizar el registro.

Para mantener tu base de datos actualizada, puedes usar la misma estrategia de formularios y contactar con los clientes enviando encuestas donde puedas obtener otro tipo de información más específica como hobbies, profesión, preferencias de compras, entre otros.

Envío masivo de SMS con una base de datos a la medida

Tener una base de datos a la medida garantiza la buena recepción de los SMS enviados a los teléfonos móviles de los contactos. Claro está, hay detalles que deben cuidarse para no parecer intrusivo como la hora de envío y la cantidad de mensajes enviados.

Gracias a la base de datos de calidad, es posible personalizar el cuerpo del mensaje e incluir algunos vínculos o enlaces con información extra que identifique a la empresa.

Otra buena estrategia para que los SMS llamen la atención de los clientes potenciales, es incluir en su contenido información de interés de cara a concretar ventas, como códigos de descuentos o recompensas por compras, por ejemplo.