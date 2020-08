Cuáles son las mejores aplicaciones para vender cosas usadas

Las aplicaciones para vender son el recurso más interesante en estos días para deshacernos de nuestras cosas usadas. Seguro que estás acumulando cosas con las que te podrías sacar un dinerillo extra, y que a cada segundo que pasa están perdiendo mucho valor.

Tan solo necesitas hacerles una foto, agregar un mínimo de descripción y subirlas a Internet. Si tienes suerte (y, tarde o temprano, se suele tener), no tardaremos en ver cómo se incrementa el número de posibles compradores. Por otra parte, debes saber también que uno de los puntos clave reside en saber cuándo venderlas.

Sin más dilación, y basándonos en la lista de las mejores aplicaciones para vender de la web cosasusadass.com, te proponemos un listado de apps sencillas y gratuitas en las que puedes vender online todo aquello que ya no te sirva.

Comparativa de las mejores apps para vender artículos de segunda mano

1) Wallapop

Wallapop encabeza esta lista, y es que se ha convertido en aquella aplicación líder que todos tenemos en el teléfono móvil. Nunca se sabe cuando podemos encontrar un chollo.

Tiene varios puntos fuertes:

● Nos permite crear el artículo en anuncios, aunque nunca hayamos vendido nada online.

● Se nutre de las opciones de geolocalización para indicar al posible cliente si estamos más o menos cerca. Será más fácil que nos compren, por ejemplo, un ordenador portátil si saben que vivimos a un par de calles de distancia.

● Incluye un sistema de valoraciones que nos ayudará a conseguir una buena reputación como vendedores.

● Podemos optar por envíos a través de Correos, en los que el comprador tan solo tendrá que llevar un código a la entidad para que lo escaneen y saquen la etiqueta. Así te ahorrarás de tener que hacerlo tú.

2) Vibbo

Vibbo es la evolución de lo que en su momento fue segundamano.es. Se calcula que en esta plataforma podemos encontrar más de 2 millones de productos, con categorías tan variadas como ocio y deporte, moda, belleza, bebés, artículos electrónicos, y mucho más.

Destaca por las siguientes claves:

● Tiene opción para seguir a usuarios favoritos: si a un comprador le gusta lo que vendes, posiblemente te seguirá.

● El chat es mucho más completo que el de Wallapop, permitiéndote enviar más imágenes, archivos, incluso hasta nuestra ubicación.

● Con Vibbo te puedes olvidar de usar WhatsApp como complemento de contacto.

3) Milanuncios

Milanuncios lleva con nosotros mucho tiempo, solo que ahora tiene su propia aplicación para teléfono que nos ayudará a encontrar lo que necesitamos.

Además de especializarse en las mismas categorías que Wallapop o Vibbo, también trabaja con anuncios para comprar, vender o alquilar propiedades inmobiliarias. En ella podrás encontrar incluso lanchas y todo tipo de recambios para vehículos de motor..

Suele contar asimismo con muchos anuncios para contratar a profesionales u ofrecer nuestros servicios.

4) eBay

Por supuesto, no nos podríamos olvidar del mítico eBay, el líder de las subastas online.

Podemos subir nuestros artículos en formato “compra directa” o bien en formato de subasta. Admite muchas posibilidades de anuncios y, aunque existen comisiones de venta, podemos compensarlas si sabemos lo que hacemos. Estas comisiones ayudan a que cada transacción sea más segura.

Vender tus cosas usadas a través de la Red no puede ser más sencillo. Busca la aplicación que más se adecua a tus necesidades y ponte manos a la obra. Ya no tienes excusa para desprenderte de todo aquello que no usas y conseguir unos ingresos extra.