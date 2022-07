Cómo descargar videos de Instagram en iPhone

El descargador online es muy sencillo de usar en iPhone, para eso debes seguir los pasos a continuación.

Paso 1. Copia el link del video o foto

Una vez ubiques el video o la imagen simplemente vas a tener que copiar el enlace, para eso párate en la publicación y después toca los 3 puntos que aparecen allí, una vez los toques debes seleccionar la opción “Copiar Enlace”.

Paso 2. Abre el navegador en tu iPhone

Con tu navegador abierto en el iPhone vas a tener que ir a SSSGram que es el descargador de vídeos e imágenes de Instagram.

Paso 3. Pega el enlace

En toda la mitad de la pantalla vas a ver una barra en la que debes pegar el enlace que copiaste desde Instagram y después toca en el botón azul que dice “Descargar”.

Paso 4. Toca en descargar

Ahora después de que la herramienta haya procesado tu video entonces vas a poder descargarlo, para eso debes pulsar el botón naranja que dice “Descargar”, y así es como puedes obtener contenido de Instagram en iPhone.

Características que te ofrece SSSGram

No requiere de ninguna aplicación

En iPhone no tienes que descargar ninguna aplicación, simplemente entras en forma online a la página principal y allí es donde ocurre toda la magia, sin crear cuentas o algo parecido.

Es gratuita

La herramienta es completamente gratuita, es la razón principal por la que los clientes la usan a diario, siempre fue la meta de los desarrolladores ofrecer una herramienta poderosa sin ningún costo.

Muy fácil de usar

Es una herramienta muy sencilla, en realidad no requiere que alguien te lo explique es muy intuitiva, puedes verlo en los pasos que te dimos más arriba, son muy sencillos y cualquiera los puede seguir.

No solo funciona en iPhone

No solo podrás usar la herramienta en iPhone, funciona con cualquier tipo de dispositivo que pueda acceder a un navegador. Por ejemplo, funciona en PC, Android, Mac, etc.

Si quieres usar SSSGram no lo dudes, es una herramienta muy potente que descarga incluso los videos de las cuentas privadas, resulta que el contenido de las cuentas privadas viene con un código que no cualquier herramienta puede burlar, así que no te preocupes.