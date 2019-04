Cómo elegir la mejor tabla de paddle surf

A la hora de comprar una tabla de paddle surf y con el objetivo de poder escoger la más adecuada para nosotros, tenemos que tener una serie de cuestiones claras. Existen muchas opciones en el mercado: tablas de paddle surf hinchables, tablas rígidas, tablas para paseos, para practicar yoga… y multitud de marcas, medidas y precios.

A continuación vamos a repasar todos esos aspectos que hay que tener en consideración para escoger la mejor tabla de paddle surf.

Presupuesto

El primer paso que tenemos que dar es el de definir un presupuesto. Tanto si nos podemos permitir cualquier tabla de paddle surf que se nos venga a la cabeza, como si tenemos un presupuesto ajustado, hay que pensarlo previamente. Definir un presupuesto concreto, o un rango de precios limitado nos va a ayudar a limitar la búsqueda.

¿Tabla de paddle surf hinchable o rígida?

Otra de las decisiones claves que tenemos que tomar es si decantarnos por una tabla de paddle surf hinchable o rígida. Las tablas de paddle surf hinchables se han hecho muy populares en los últimos años debido a lo fácilmente transportables y almacenables que son. Si tenemos problemas de espacio y no tenemos baca en el coche, seguramente se trate de la mejor opción para nosotros. Si por el contrario tenemos suficiente espacio para llevar nuestra tabla sin problemas, entonces seguramente podemos optar por una tabla de paddle surf rígida.

Usuario de la tabla

Otra de las consideraciones a tener en cuenta es quién va a ser el usuario de la tabla. No es lo mismo que la tabla vaya a ser utilizada por un niño que por un adulto. Y no es lo mismo que queremamos compartir la tabla con otros miembros de la familia que la queramos exclusivamente para uso personal. La medida de la tabla de paddle surf se elige en función del rider. Ten en cuenta este factor antes de comprar tu tabla de SUP.

Modalidad: Paseo, yoga, surf, descenso río

Al igual que existen diferentes medidas de tablas de paddle, también existen distintos modelos en función del uso y de la modalidad de Paddle Surf que se quiera practicar. Cuando compramos una tabla de paddle surf, tenemos que pensar en los diferentes tipos de actividades que vamos a querer realizar con ella. Hoy en día, existen en el mercado tablas de paddle surf diseñadas de forma específica para diferentes actividades: como dar paseos por el mar, hacer yoga sobre la tabla, utilizarla para surfear, o bien utilizarla para hacer descenso por ríos.

Lugar de uso playa, pantanos, olas

Además, hay que pensar el lugar de uso preferente de la tabla. Las tablas de paddle surf se pueden utilizar por superficies acuáticas en general, pero sin lugar a dudas hay diferencias entre usar una tabla en un pantano, donde el agua está siempre en calma, que en una playa donde podríamos enfrentarnos a olas y es conveniente que nuestra tabla esté preparada para ellas.

Por todos estos factores te recomendamos que antes de aventurarte a la compra de una tabla de SUP te dejes asesorar por gente con experiencia o profesionales. Te recomendamos que eches un buen vistazo a alguna tienda de Paddle Surf Online donde te pueden aclarar todas esas dudas.