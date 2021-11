España presume de tener el perro robot de Plain Concepts

La tecnología avanza a pasos agigantados, por lo que ya no es de extrañar que el sector de la robótica nos sorprenda con nuevos inventos. Uno de los últimos que ha llegado a España es Spot, un perro robot que causó especial furor el pasado mes de octubre tras ser paseado por una mujer en León. Sin embargo, no debemos de confundirnos, pues este robot no ha sido construido para ser una mascota convencional. De acuerdo con Plain Concepts, la empresa española que ha adquirido a Spot, el robot se distribuirá a distintas industrias con el objetivo de facilitar el trabajo de los humanos.

En la demostración realizada por la compañía, se pudo observar que Spot puede desplazarse con facilidad sin ningún soporte. Además, puede cargar hasta 14 kilos y también es capaz de subir escaleras o mantener el equilibrio si recibe algún golpe leve. Asimismo, es posible programarlo de múltiples maneras para que sus acciones se adecúen a cada tipo de empresa. Para ello, Plain Concepts ofrece varios softwares personalizados para cada caso. Así pues, aunque el robot cuenta con cierta autonomía, siempre debe de estar controlado por un trabajador humano. De este modo, podría compararse con otros aparatos como los drones, pero a diferencia de los últimos, Spot puede ser manejado por cualquier persona que conozca sus comandos.

El precio base del robot es 60.000 euros, los cuales pueden aumentar en función del software que demanden los clientes a la empresa. Si bien puede parecer sorprendente, Spot no es el único ejemplo de robot llamativo que podemos encontrar en España, sino que también podemos hablar de otros como Holabot y Bellabot, dos robots camareros que se pueden encontrar en el restaurante catalán de El Pòsit de Cambrils. De acuerdo con el local, ambos robots cargan una media de 300 kilos diarios de platos con comida.

La revolución tecnológica

La aparición de aparatos como perros robots o drones es tan solo una de las tantas consecuencias de la evolución de la tecnología, la cual ha logrado facilitar y agilizar la realización de tareas que anteriormente tenía que hacerse de forma manual o con papel y bolígrafo, como es el caso de la renta, renovación de documentos, etcétera. Otro ejemplo es el sector financiero, donde podemos observar cómo ahora es posible realizar todo tipo de operaciones usando tan solo nuestro teléfono móvil y conexión a internet. Por ejemplo, aquellos que estén interesados en el Forex Trading, pueden adentrarse en el mercado de divisas desde cualquier lugar e invertir en los pares de divisas que le interesen.

Fuente: Pixabay.com

De la misma manera, un estudiante de universidad es capaz de realizar la mayoría de sus tareas utilizando el ordenador e internet, por lo que ya no necesita contar con determinados libros de la misma forma que antaño. En definitiva, se puede concluir que estamos en plena revolución tecnológica, por lo que ya podemos observar algunos de sus frutos, tal y como el perro robot Spot. Si este cumple su función, con el tiempo podremos habituarnos a ver más robots en distintas industrias y establecimientos, los cuales facilitarán el trabajo al personal humano, al igual que lo hace el internet en la mayoría de los sectores.