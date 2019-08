La importancia del marketing en el mundo del deporte y el negocio de las noticias y los eventos deportivos

El marketing digital se ha convertido en una pieza clave para cualquier tipo de empresa, da igual cuál sea su sector de actuación, si no está en internet significa que no tiene visibilidad, si no aparece en el siglo XXI en esta gran red global es como si no existiera.

Por eso si tienes cualquier tipo de empresa, debes invertir para que su presencia en el mundo virtual sea activa, y es que a mayor competencia (como suele ocurrir en cualquier sector), más difícil será posicionarla, por lo que deberás acudir siempre a auténticos profesionales que dominen las estrategias que mejoren el posicionamiento SEO de tu negocio y de este modo, atraer visitas a la web de empresa.

La creciente tendencia del cuidado personal, la salud y el deporte

Entendemos que existe una tendencia creciente en el cuidado personal y la salud. En estos términos creemos que hay una alta competencia en las empresas enfocadas a productos y servicios deportivos. Dada la existencia de una gran variedad de productos y servicios, creemos que es importante la captación y comunicación online por parte de las empresas del sector. La inversión en marketing digital es importante ahora, más que nunca.

La actividad física cada vez está más presente en la vida de las personas y está convirtiéndose en un integrador social, generando un cambio de hábito en todos aquellos que la practican, que les reporta muchos beneficios para la salud. Hay multitud de personas que quedan con sus amistades, o incluso que forman círculos nuevos, en torno a alguna actividad deportiva, ya sea caminar, correr, jugar al pádel…

Entre los beneficios más destacados se encuentra disminuir el riego a padecer numerosas enfermedades, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer de colón o el de mama y las cardiovasculares…

La actividad física se está convirtiéndose, por tanto, en una tendencia muy saludable, cuidarse está de moda y las tiendas que se dedican a la venta de productos deportivos y para el cuidado de la salud bien lo saben. Así mismo, son conscientes de la dura competencia que existe en el mercado y es por eso que el marketing digital para este tipo de comercios es esencial para su supervivencia y para tener opciones de crecimiento.

Las noticias en el mundo del deporte

No solo las eccomerce dedicadas a la ropa, el calzado o los complementos deportivos tienen una dura competencia, y es que los españoles no solo son entusiastas en la práctica del ejercicio, sino que siguen con ahínco a sus equipos y clubes favoritos.

El sector de las noticias deporte también lucha constantemente por tener las mejores exclusivas. El deporte en algunos campos se ha convertido en un negocio y existe una competición feroz para la captación del evento más por su lado mediático que por la esencia del deporte en sí. En todo caso, la comunicación de los eventos sigue siendo un punto importante para la divulgación de la cultura deportiva. Como todo, en exceso puede ser un problema, pero en su justa medida el deporte siempre será positivo.

El fútbol, el denominado deporte rey, es uno de los mas destacados en este sentido, pues es el que más seguidores cosecha dentro y fuera de nuestras fronteras, y es por este motivo que los distintos canales pelean duramente por poder retransmitir en exclusividad los eventos más importantes no solo a nivel nacional sino también con los partidos internacionales.

Origen de los Derechos de Retransmisión del fútbol en España

No es un tema nada novedoso este que estamos tratando, y es que la negociación por los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol en España tiene su origen en 1963. Fue en este año cuando TVE firmó un primer acuerdo con el Campeonato Nacional de Liga para la retransmisión regular de un partido a la semana. Esta fue la primera vez que una entidad en Europa asumía el desarrollo de un contrato de estas características.

Según los términos que se firmaron en dicho acuerdo, TVE le pagaba una cantidad a la Federación Española de Fútbol para tener el derecho a esa retransmisión y esta cantidad de dinero, era distribuida por la Federación entre los distintos clubes, que recibirían una parte proporcional a los resultados obtenidos por cada equipo en las temporadas anteriores.

Es de esta forma como hemos llegado a la situación que se vive en la actualidad con respecto a la retrasmisión de los partidos de fútbol. Los distintos operadores de TV pugnan con grandes sumas por conseguir los derechos de cada partido, pero ahora negocian con cada club de manera individual y no colectiva (que es como se sigue haciendo en otros países).

Negociación individualizada vs negociación colectiva

En el sistema de negociación individualizada no existen intermediarios y el operador de televisión negocia con cada club integrante de la liga. Entre otras cosas, en los acuerdos que se alcanzan se firman los partidos que se van a retransmitir, en qué formato y cuál es la cantidad que se le va a pagar al club. De este modo no hay que redistribuir dinero entre los distintos clubs atendiendo a los resultados.

Por otro lado, nos encontramos con el sistema de negociación colectiva, que es como habitualmente se utiliza en el resto de Europa. Los clubes en este sistema lo que hacen es ceder sus derechos a un organismo común que es el encargado de negociar con los distintos operadores televisivos los contratos de retransmisión de forma conjunta.