Los juegos más emocionantes para móviles y tablets

Si tienes un smartphone seguramente tendrás algunos juegos instalados además de tus apps habituales como WhatsApp o Telegram, tus apps de noticias o tu navegador. Los juegos para Android han evolucionado mucho desde los primeros Angry Birds, y ahora puedes disfrutar de algunos juegos realmente apasionantes que te mantendrán en vilo durante horas y con toda tu emoción a flor de piel. Por eso te hemos traído una breve lista con algunos de los mejores juegos para Android para mantenerte con el corazón al máximo.

Carreras - Need for Speed: No Limits

Si te gusta la velocidad, seguramente te encantará el Need For Speed: No Limits. Este juego de Electronic Arts es una de los títulos más populares para disfrutar de las carreras, así que prepárate para pisar el acelerador al máximo en algunos de los deportivos urbanos más espectaculares que jamás hayas visto. La calidad gráfica tradicional de los famosos Need for Speed llevará este juego al límite en tu smartphone para traerte una experiencia lo más cercana posible a los juegos de PC. ¡Tunea tus coches, toma curvas de vértigo y disfruta como nunca de la velocidad con este juego!

Casinos – Slotsia

Pocos juegos pueden ser más emocionantes que los juegos de casino y las slots, con los que puedes ganar dinero real mientras pasas un buen rato haciendo girar la ruleta, sacando la próxima carta del Black Jack, o dando una tirada más a tu máquina de slots favorita. Ahora puedes disfrutar de los mejores casinos online en España y Latinoamérica con Slotsia, una plataforma que te presenta una completa selección de casinos y juegos de azar para que puedas elegir los que te ofrecen los mejores premios y los que tienen los juegos más divertidos. Además, en la mayoría de estos casinos podrás financiar tus cuentas con tarjeta de crédito, PayPal, Ethereum o Bitcoin, entre otros métodos de pago.

Battle Royale - PUBG Mobile

Los juegos de Battle Royale son uno de los géneros favoritos por los gamers más casuales en los últimos años, ya que son fáciles de jugar y realmente divertidos si juegas online con tus amigos o contra desconocidos. Simplemente entra en un mapa, elige tu arma favorita y ponte a disparar a todos los enemigos que veas, o utiliza tus habilidades para sanar a tus compañeros de equipo de forma que puedan resistir más tiempo en el campo de batalla. La coordinación y la estrategia son tan importantes como la puntería en este tipo de juegos, ¡así que asegúrate de tener una buena comunicación con tus compañeros!

Fútbol – eFootball PES

La alternativa de Konami al popular FIFA de Electronic Arts está demostrando ser una de las mejores opciones para disfrutar del fútbol tanto en Android como en PC. Además de contar con nuevas animaciones y gráficos mejorados, Konami no ha dejado de idear nuevos modos de juego que te encantarán tanto si eres un jugador casual que solo quiere jugar un par de partidos con sus amigos, como si eres un aficionado al fútbol que prefiere llevar a su equipo a la victoria temporada tras temporada. ¡Elige el eFootball PES de Konami si quieres sentir la emoción de marcar el gol decisivo para tu equipo en el último minuto!

Acción – Into the Dead 2: Zombie Survival

Si en cambio prefieres un shooter que te ponga la piel de gallina en un entorno terrorífico repleto de zombies, el juego ideal para ti es Into the Dead 2: Zombie Survival. Con este juego vas a estar siempre en tensión tratando de prever por dónde te saldrá tu próximo enemigo. Los juegos de apocalipsis zombie son todo un clásico, y realmente disfrutarás con este videojuego en el que los gráficos, la variedad de armas, la historia y una ambientación genial se combinarán para mantenerte en vilo desde el primer minuto hasta el último.

Terror – Five Nights at Freddy’s

Los juegos de Five Nights at Freddy’s son una serie de juegos de terror en los que deberás controlar a un personaje que se encuentra atrapado en una tienda de juguetes maldita. Tu principal objetivo será escapar, pero deberás hacer frente a distintos juguetes malvados que tratarán de imposibilitarte la salida. A diferencia de otros juegos, en Five Nights at Freddy’s no podrás simplemente disparar a todo lo que se mueva para poder pasarte el juego, sino que tendrás que resolver diferentes puzzles, colocar trampas y usar tu inteligencia hasta lograr escapar.

¿Tienes todo listo para disfrutar con tu Android?

Si te gustan los juegos emocionantes, aquí tienes unos cuantos que te mantendrán en vilo en todo momento. Elige el que prefieras según tus gustos, libera algo de espacio en tu smartphone o tu tablet para asegurarte de que el juego funcione bien, y comienza a disfrutar como si no hubiera un mañana. ¡Regálate alguno de estos juegos trepidantes para esta Navidad!