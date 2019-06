Consejos para limpiar césped artificial con aspiradora

El césped artificial requiere muchos menos cuidados que un césped natural, pero eso no significa que se pueda dejar sin atención, a no ser que no nos importe tener que sustituirlo en poco tiempo.

Además de eventuales manchas orgánicas, que deberán limpiarse con productos adecuados, los céspedes artificiales se ensucian con polvo, pequeñas partículas sólidas y hojas secas.

Las hojas secas se eliminan con facilidad con una escoba, un rastrillo o algún aparato eléctrico especial para el cuidado de estas superficies (peinadoras de césped).

Las pequeñas partículas sólidas y el polvo se pueden eliminar con una aspiradora doméstica inalámbrica o, mejor, con robots Conga. Basta con tener en cuenta unos pocos detalles para que su césped artificial luzca perfecto durante todo el año.

Césped sin arena de sílice

Si nuestros céspedes son de los que no tienen una base de arena de sílice para ayudar a conservar la humedad, podemos usar casi cualquier aparato aspirador en su limpieza.

Los robots aspiradores capaces de superar desniveles, pensados para la limpieza de hogares con alfombras o moqueta, son perfectos a condición de que no los emplee a máxima potencia.

Le recomendamos que elija algún modelo con sistema de mapeo y memoria, para agilizar la tarea al evitar pasar repetidamente por zonas que ya han sido aspiradas y para asegurarse de que no quedan zonas ciegas sin aspiración.

Tras aspirar, puede regar un poco el césped para evitar que se vea demasiado rígido.

Césped con arena de sílice

Muchos modelos de césped artificial incluyen una fina capa de arena de sílice en el fondo para retener la humedad. Como es lógico, si se aspirara esta arena de sílice, la vida útil del césped se vería mermada.

Los céspedes artificiales con base de arena de sílice también se pueden aspirar, a condición de hacerlo a baja potencia, de manera que el aspirador arrastre el polvo y las partículas sólidas ajenas, como pequeñas ramitas, pero no dañe el sustrato artificial.

Casi todos los robots aspiradores modernos incluyen varios niveles de potencia de aspiración, por lo que los consejos dados para la elección de un modelo perfecto para césped artificial sin sílice sirven para este otro caso. Basta con exigir que haya bastantes niveles de aspiración y probar con el más suave, aumentando a otro si fuera insuficiente.

Y si con el césped artificial sin sílice recomendábamos terminar la aspiración con un riego, en este caso el resultado será visualmente más agradable si cabe. La ventaja de los céspedes con arena de sílice en la base es que retienen bien la humedad, por lo que se riegan cada más tiempo, en especial si el polvo se retira con periodicidad con un aspirador adecuado. Bastará con un “manguerazo” a baja presión de vez en cuando.

Un truco extra para su césped artificial y el tip de los más exigentes

En épocas de calor, se recomienda humedecer la base o soporte con un poco más de frecuencia que el resto del año, en ambos tipos de césped artificial. El toque final será usar, si lo desea, un perfume higienizador con olor a césped natural recién cortado una vez haya terminado las labores de limpieza y mantenimiento.