Los mejores formatos para trabajar con audio en internet

La gestión de formatos es una de las habilidades más importantes que un creador de contenidos debe manejar, debido principalmente a que no todos los dispositivos son capaces de reproducir todos los formatos, pero sobre todo para manejar mejor 2 importantes problemas: la gestión de espacio y la calidad.

El formato no es más que el canal o el lenguaje en que está escrito un contenido, y que dependiendo de esto pueda o no ser leído por uno o varios programas. Entre los formatos de audio con los que se pueden trabajar actualmente, los más representativos son el MP3 y el WAV: dos formatos diametralmente distintos y que tienen usos muy distintos también. En conversores de audio de YouTube como MP3download.to, que permite extraer el audio de videos de YouTube, existe la posibilidad de importarlos en distintos formatos, entre ellos los más mencionados.

Lo mismo ocurre en conversores de video, como Ontiva.com, en el que puedes descargar tanto clips de audio como clips de vídeo en distintos formatos, y emplearlos en tus propias producciones si así lo necesitas. Es por ello que siempre debes prestar atención a las extensiones de los archivos que utilizas, para que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar de ellos y así mejorar tus conversiones en cualquier plataforma. Dicho esto, vamos a analizar los formatos de audio más utilizados.

Formatos de audio más utilizados para la producción audiovisual y musical

Los formatos de audio más utilizados en la actualidad ya los hemos mencionado, el WAV y el MP3, pero, ¿Cuáles exactamente son sus usos?

Claramente existen diferencias entre ambos formatos de audio, y la más obvia es el peso. Los archivos de audio WAV son mucho más pesados que el MP3, llegando a los 30 MB en algunas ocasiones para pistas de 3 minutos de audio, pero ¿A qué se debe esta diferencia?

Las pistas de audio en formato MP3 ahorran mucho espacio no solo porque están mucho más comprimidas sino porque la calidad es mucho más baja que la de los WAV: muchas de las pistas de los archivos WAV son eliminadas al pasarse a MP3, el cual está pensado para reproducirse en dispositivos mucho más pequeños que no requieren de estas pistas o en dispositivos mucho más grandes que pueden solapar con el volumen.

La verdad es que el oído poco entrenado jamás notará la diferencia, o al menos no al principio, pero para el oído entrenado sí que resulta en una gran diferencia.

Claro está, si pasas de un archivo WAV a uno MP3, la calidad se perderá, pero la mayoría de las propiedades del sonido se mantendrán, de forma lo suficientemente precisa como para indicar dirección y para hacer parecer que el sonido es más envolvente. Esto se ha logrado gracias al avance de la tecnología, pero hay que entender que en un principio esto no era posible de lograr, por lo que las producciones musicales o audiovisuales actuales, a pesar de que tienen pistas de sonido MP3 tienen una localización mucho más difusa.

¿Cuál es el mejor formato para trabajar en música o videos?

Para el diseño de sonidos, lo mejor que puedes hacer es trabajar con un formato que recoja de la forma más fiel posible el sonido que se ha grabado, es por ello que para música y para las grandes producciones actualmente se utiliza WAV y no MP3. Aunque si solo quieres subir un video a redes sociales o a YouTube, sitios que no requieren de tanta producción y que dependen más de tu carisma y habilidades comunicativas como creador, para renderizar tus videos siempre puedes usar MP3 y no habrá demasiada diferencia.

Sin embargo, si quieres profesionalizarte, debes entender que los programas de audio por lo general recogen mejor las pistas del WAV, de nuevo, por ser el formato que recoge más fielmente los sonidos grabados y que puede descomponerse de manera más efectiva.

Sitios web para la edición de sonido, como el aún en desarrollo Evano.com, un editor multimedia que, una vez listo, permitirá que puedas editar todos tus videos, audios o imágenes sin tener que descargar nada. Con este editor online, que ya tiene disponible la función de editor de audio, es mucho más sencillo editar WAV que MP3 por las razones antes expuestas.

También con otras aplicaciones que típicamente se utilizan para la producción musical, es necesario tener en cuenta que el mejor formato para la edición de sonido o para el diseño del mismo, es el que recoge la mayor cantidad de información del fenómeno grabado, para poder descomponer el mismo en las pistas más precisas posible y que pueda ser manipulado más fácilmente por el software.

¿Es MP3 el mejor formato para escuchar música?

En una palabra: sí, ya que es el formato de audio compatible con la mayoría de reproductores en la actualidad y porque puedes comprimirlo en distintas calidades para gestionar mejor el espacio de almacenamiento. Normalmente, las calidades más utilizadas son los 128 Kbps, los 192 Kbps y los 320 Kbps, siendo el último, lógicamente, el más pesado, pero también el que se conserva más fiel a la versión original de la pista en WAV.

Es por esto que ya prácticamente por defecto el MP3 es el formato de elección para la reproducción de música en prácticamente cualquier dispositivo, ya que gracias a esto es posible almacenar miles de canciones en un dispositivo afectando realmente poco al espacio restante.