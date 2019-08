Darle paso a los métodos de financiación alternativa

A lo largo de la vida, muchas personas sueñan con establecer sus propios negocios, ser sus propios jefes y de esta manera empezar el recorrer el mercado empresarial. Sin embargo y a pesar de que muchas veces se tenga tanto esa idea que puede llevarlos a la cima, como los conocimientos necesarios, el camino se ve truncado, en su mayoría por falta de liquidez.

Los emprendedores o nuevos empresarios casi siempre cuentan con pocos recursos para poner en marcha sus planes. A pesar de que en algunos casos se tienen inversores o socios que pueden dar soporte, la realidad es que esta no es una historia que se repite en todos los casos y es allí donde muchos ni siquiera alcanzar a ver la luz.

La financiación como alternativa

Poder alcanzar el éxito empresarial no es una tarea fácil. Requiere de sacrificio, constancia y paciencia ver materializados esos sueños. Cuando el dinero se convierte en un problema que pone en riesgo el futuro de la compañía que apenas acaba de comenzar o por el contrario con algún tiempo de operaciones ya recorrido, hay algunas alternativas que siempre podrán considerarse y de este modo no darse por vencido.

Los préstamos siempre han sido una opción más que conveniente cuando se requiera mejorar la liquidez de cualquier organización e incluso desde el punto de vista personal. Si bien en el pasado estaban relacionados con instituciones financieras tradicionales y cientos y cientos de requisitos, la realidad es que esto ha cambiado y en gran medida.

En la actualidad los préstamos online gozan de una amplia popularidad entre el público, tanto personas naturales como jurídicas hacen uso de estas herramientas para dar solución de forma rápida a un problema puntual, con la ventaja de que ningún banco está por medio.

Esto no quiere decir que no sean confiables, por el contrario, son seguros pero muy rápidos. En muchos casos son conocidos como P2P que viene del inglés peer to peer, algo así como de persona a persona. Básicamente se trata de dos individuos, uno que solicita y otro que presta, pero con mejores beneficios para ambos que hacerlo mediante cualquier institución tradicional.

Desde cantidades hasta el tiempo

Casi siempre se trata de cantidades no muy altas, entre 600 y 10.000 euros por solicitud. Aunque como en todo sector, las ofertas cambian y se adaptan según las necesidades del cliente, por lo que hay algunos que pueden llegar a disponer de unos cuantos millones.

También se conocen con el nombre de crowdlending, que es una especie de palabra compuesta que refiere a multitud y prestar, por lo popular que se ha vuelto.

Aquí es el propio solicitante quien establece los tiempos que requiere para pagarlo entre las opciones que están disponibles para elegir, pero con la ventaja de que todas las condiciones quedan claras desde el principio. Es decir, no existen las cláusulas en letra pequeña como suele ocurrir en el mercado financiero común.

Encontrar la mejor opción

Al ser una alternativa que ha ido ganando tanta popularidad en pocos años, no es de extrañar que este sea un sector que crezca día con día, por lo que es posible que en Internet se encuentren miles de sitios que ofrezcan este tipo de herramientas.

Como siempre, la recomendación siempre será informarse bien sobre cuáles son las opciones que se tienen disponibles para elegir, teniendo presente que no precisamente el que ofrezca condiciones más atractivas o favorables tiene que ser el mejor.

Por ejemplo, P2Phero es una plataforma con toda la información necesaria tanto para dar el paso de solicitar un crédito como para convertirse en prestamista. De forma clara y con términos bastante entendibles entregan desde tips, recomendaciones y hasta lecturas recomendadas para saber más acerca de este fascinante tema, no en vano es considerada como una de las grandes referencias europeas.

Sacarle provecho a la web

Entre las ventajas que representa el contar con un aliado que ofrezca material y documentación novedosa sobre los Préstamos P2P es que puede sacarse un amplio provecho desde el punto de vista financiero, mejorando en gran medida los ingresos y en apenas corto tiempo.

Este es el trabajo de la gente de Todocrowdlending, quienes analizan a profundidad todas las opciones que los usuarios tienen a su alcance y por supuesto el mayor provecho que pueden tener, siempre con la seguridad por delante. Además, es una de la fuentas más fiables para recibir información en castellano.

Al ser un mercado tan movido en lo que a P2P o crowdlending se refiere, casi siempre habrá una nueva opción que resultará mucho más tentadora que la que se encuentra en el top de la popularidad, por lo que revisar a profundidad tanto los pro como los contras siempre será de ayuda, aparte de que permite ahorrarse unos cuantos quebraderos de cabeza por elegir a la menos conveniente según el caso en particular, todo es cuestión de leer un poco.