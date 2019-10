Las navajas españolas: descubre los tipos que existen y que conquistan al mundo entero

El uso de cierto tipo de herramientas como las navajas lleva siglos entre nosotros y siguen estando de plena vigencia gracias a la gran cantidad de usos que permiten. En nuestro país existe una gran tradición navajera, especialmente en ciertas zonas y provincias como Albacete, donde existe toda una industria en torno a la fabricación de navajas.

Son muchas las marcas que existen en el sector, pero pocas logran alcanzar la calidad de las navajas muela. Las navajas muela son una de las mejor valoradas en el mercado gracias a sus altas prestaciones y por ello más del 70% de su producción se exporta al extranjero. Una firma que logrado convertirse en referente de un sector donde la calidad y el diseño son muy importantes en los diferentes tipos de navaja que el mercado demanda.

¿Qué tipos de navajas españolas son las más conocidas?

Existen en el mercado multitud de tipos de navajas que han ido surgiendo con el paso de los siglos para dar respuesta a distintas necesidades. Si bien los tipos de navajas que podemos encontrar se cuentan por decenas, los más interesantes son los que se muestran a continuación:

Navaja estilete

La navaja estilete es un tipo de navaja muy particular, ya que cuenta con una hoja más estrecha y más larga que las navajas tradicionales. Termina en una punta muy rígida y aguda y de ahí viene precisamente su nombre, ya que la palabra estilete proviene del latín stilus, cuyo significado es instrumento con punta o estaca. Aunque su uso actual no es muy frecuente, lo cierto es que es un artículo que no falta entre los amantes de las navajas y fue especialmente utilizado en la Alta Edad Media por los caballeros como arma secundaria.

Navajas de caza

Las navajas se han usado en todo tipo de profesiones tradicionales, tanto en el campo como en el mar, y también para ir de cacería. Las navajas de caza cuentan con diseños especiales para favorecer su duración con el paso del tiempo y pueden ser sometidas a un uso intenso sin que presenten un deterioro significativo. La hoja suele ser del mejor acero y los mangos con maderas cuidadas y resistentes para dar una respuesta eficaz en las monterías.

Navajas damasquinas

Es uno de los tipos de navajas predilectos de los amantes de las navajas y especialmente por los coleccionistas. Son consideradas unas navajas de gama alta, ya que están fabricadas en acero de Damasco, uno de los aceros de mayor calidad del mundo, pero sobre todo destaca por su elaboración artesanal en el proceso de forjado.

Para ello se realiza un proceso muy cuidadoso en el afilado, desbastado y pulido de cada pieza que permite dejar la hoja de metal de la navaja a la perfección. Al ser elaboradas de forma manual se considera que no existen dos navajas damasquinas iguales en todo el mundo. Un tesoro para los aficionados a las navajas.

Navajas de rescate

Las navajas de rescate hacen honor a su nombre y su uso está indicado para todo tipo de situaciones de emergencias o rescates. Es muy habitual en nuestro país, pero también en el extranjero, en cuerpos de seguridad y fuerzas del estado como el ejército, los bomberos, las unidades de salvamento marítimo o similares. Se abren fácilmente, incluso con una sola mano y con guantes, para facilitar su uso en esas situaciones de emergencia. Algunas incluyen silbatos, linternas en miniatura e incluso rompe-vidrios. Uno de los tipos de navajas más sofisticados del mercado.

Navajas de anilla

Uno de los tipos de navajas más habituales y clásicas son las navajas de anilla. Estas navajas, que suelen ser muy elegantes, traen incorporada una anilla para que se pueda insertar en el llavero o en el cinturón del pantalón. Si por algo destacan es por la calidad y diseño de sus mangos, que pueden estar fabricados en materiales tan sorprendentes como astas de toro o de ciervo e incluso en maderas finas. Son muchas las marcas que fabrican navajas de anilla y por ello existe una gran variedad de opciones en el mercado en la actualidad.

Estos son algunos de los tipos de navajas más conocidos o interesantes que podemos encontrar, pero además existen otros muchos tipos que pueden ser también muy atractivos. Y es que, al tratarse de una herramienta con siglos de historia, existen muchas variantes con pequeños detalles que diferencian a unas navajas de otras.