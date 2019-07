Una nueva forma de gestionar tu dinero

Tanto si eres de los que les gusta irse constantemente de aventuras por el mundo como por el contrario, estás a punto de realizar tu primer viaje al extranjero, Bnext puede ser una solución monetaria que te facilitará mucho tu paso por tierras desconocidas. Esta tarjeta es todo un servicio que te ofrece un producto similar al que podrías obtener de una banca tradicional pero sin las desventajas que este tipo de entidades suponen en este tipo de transacciones.

¿En qué consiste Bnext?

Bnext se trata de una empresa española financiera conocida como Fintech. Su principal objetivo es ofrecer a sus consumidores productos y servicios que tradicionalmente se suelen pedir a las entidades bancarias, como pueden ser las tarjetas de crédito, débito y hasta un monedero prepago. A pesar que las funciones de esta empresa se parecen a la de un banco, no nos encontramos delante de uno. Las ventajas de este servicio es que no intentan hacer negocio a través de tu dinero, por lo tanto no cobran comisiones tal como lo haría la banca tradicional. De esta forma, en lugar de invertir el dinero de sus clientes cada uno de los ingresos que obtienen es a través de las comisiones que cobran a los proveedores cada vez que los usuarios contratan un servicio financiero. Es decir, tienen a tu disposición todos los servicios más comunes de una entidad bancaria pero centrándose en dar una experiencia de uso muy sencilla, cómoda y fácil de comprender por el usuario.

De esta forma, una de sus aplicaciones más innovadoras es que por un lado ofrecen diferentes tipos de tarjetas de pago que pueden enviar, recibir y solicitar dinero sin la necesidad de un IBAN. Este tipo de servicio se podría definir como una especie de PayPal avanzado con tarjetas físicas. Una de las mayores ventajas que tiene este tipo de servicios es que puedes desactivar cada una de tus tarjetas de esta entidad desde tu aplicación, algo muy útil en caso de robo.

Por otro lado, Bnext ofrece diferentes servicios que pueden ser muy interesantes para los consumidores de hoy en día. Entre ellos nos encontramos con préstamos, la compra de divisas extranjeras, seguros, hipotecas, asesoría financiera y hasta planes de inversión. Por supuesto con este servicio podrás sacar dinero de cajeros y la empresa se compromete a devolverte el dinero de cada una de las extracciones que hagas en ellos.

Una de las mayores ventajas que tiene Bnext es su uso en el extranjero. Este tipo de servicios permiten el pago sin comisiones por el cambio de divisas y hasta tres extracciones de dinero sin comisiones.

Con todas estas ventajas, muchos usuarios ya han utilizado este tipo de entidades para mejorar su experiencia económica diaria, si te interesa este tipo de aplicaciones puedes consultar todas las opiniones de bnext y saber más de este tipo de servicios.

¿Cómo funciona Bnext?

Bnext funciona a través de una aplicación móvil que te será accesible tanto para los dispositivos Android como iOs. Cada una de sus transacciones son muy parecidas a la de otros bancos online de la banca tradicional. La ventaja de este tipo de plataformas es que al no tratarse de un banco los requisitos de apertura de una nueva cuenta son mucho más flexibles.

Cuando tengas instalada esta aplicación, sólo deberás registrarte a través de tu nombre, teléfono, correo electrónico y el DNi. Para poder acceder, tendrás que hacer un ingreso mínimo de 25 euros para que puedas comenzar a utilizar cada uno de los servicios de esta entidad. Una vez creada tu propia cuenta podrás solicitar tu tarjeta y empezar a ingresar el dinero que quieras usar.

Cada una de tus transacciones, envíos, ingresos y gastos te serán visibles a través de la aplicación de una forma muy visible. La principal ventaja de este tipo de servicios es que puedes llevar el control de tu dinero de una forma completamente sencilla para cualquier usuario. Además, a través de la aplicación podrás controlar cada una de tus tarjetas: desde activarla y desactivarla, hasta gestionar todos los productos financieros que puedas contratar a través de esta. Otra de las ventajas, es que podrás vincular diferentes cuentas bancarias a través de esta app y así poder saber todo el dinero del que dispones en total.

Finalmente, este tipo de servicios son muy llamativos a los usuarios ya que también ofrecen ciertas promociones muy atractivas para los consumidores. Además también ofrece un sistema de puntos en los que vas ganando una serie de ventajas a medida que utilizas cada vez más cada uno de sus servicios. Todos estos puntos serán canjeables a través de dinero que podrás usar en diferente tipo de compras.

¿Por qué usar Bnext?

Este tipo de servicios te aplicará uno de los mejores cambios del mercado en las divisas, algo muy útil si quieres viajar a cualquier lugar del mundo: te facilitará hospedarte a Dublín hasta comprar en los supermercados en París. Además te ofrece cada uno de sus servicios de una forma completamente clara, sencilla y fácil de usar. Todo un servicio que valorarás para mejorar tu experiencia económica de tu día a día.