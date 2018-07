Las nuevas propuestas de la marca xiaomi para 2019

Por eso es probable que hayas probado marcas como Samsung, LG, Nokia, HTC, Huawei... Pero como la telefonía móvil avanza tan rápido, en estos últimos tiempos han aparecido marcas nuevas como, por ejemplo, los smartphones Xiaomi.

Los móviles de esta marca de origen chino están adquiriendo cada vez más popularidad en nuestro país, puesto que los que los han probado se han dado cuenta de que manejar un móvil de gama media o gama alta no tienen porque ser prohibitivo, de hecho, sus modelos son asequibles al bolsillo de muchos, por lo que este tipo de marcas pueden llegar a desbancar a los más grandes.

Si te gusta esta marca es muy recomendable que les sigas a través de sus redes sociales, ya que es ahí donde publican sus últimas novedades como, por ejemplo, el lanzamiento del Xiaomi MI A2 y Xiaomi MI A2 Lite que tendrá lugar el próximo 24 de julio a nivel mundial y que integrará Android One, es decir, Android puro con algunas apps personalizadas. Ya hay muchos que hablan de la próxima bestia china refiriéndose a la filtración del Xiaomi Mix 3, el próxima buque insignia de la compañía, caracterizado por no tener ningún marco, una cámara frontal que dará la opción de ser ocultada, una pantalla de 6,9 pulgadas, un procesador Snapdragon de 8 núcleos, una RAM de 4/6 GB, una cámara delantera de 8px más dos traseras y una batería de 5.500 mAh, entre otras características.

Y es que lejos de quedarse estancados, el portfolio que Xiaomi presenta para el próximo año 2019 va desde la presentación de nuevos teléfonos hasta de nuevas tablets que dejarán boquiabiertos a más de uno. También han comunicado que en el 2019 es probable que empiecen a vender también en USA.

Básicamente la filosofía del fabricante oriental consiste en que la tecnología más avanzada no debe estar solo al alcance de unos pocos, por eso, cada vez están ganando más asiduos y es tan normal ver a la gente con este tipo de móviles, de hecho, se trata de la marca que más ha crecido este año, aunque siga teniendo a los grandes delante. Fue fundada hace apenas ocho años y salió a bolsa este mes de julio y, por todos estos motivos, las grandes compañías no han de confiarse, puesto que Xiaomi apunta maneras y tiene un futuro inmediato muy prometedor. No olvidemos como en su momento HTC, pasó de estar en lo más alto a sufrir una caída vertiginosa en el mercado español siendo superada por otras, por lo que muy atentos con esta marca durante los meses venideros y, por supuesto, durante el 2019.