El problema de España con la energía eléctrica

En primer lugar, los consumidores ven cómo su incomprensible factura de la luz registra subidas minuciosas (especialmente un segmento creciente de la clase media) y la cuestión es que, el precio final de la electricidad depende en gran medida del mercado del gas.

Por añadidura, un documento de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) asegura que los precios de la luz se han disparado a la par que el de los derechos de emisión del dióxido de carbono (CO2). La mayoría de contratos están referenciados al petróleo.

La rentabilidad de las grandes empresas aumenta

Para más inri, por cada euro de alza del CO2, sube 1€ la factura mensual del usuario. Seguidamente, las grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, etc.) han aumentado sus ganancias de manera desproporcional, y también su rentabilidad ha crecido un 1,66% entre tan sólo tres años (2013-2016).

Por otra parte, las compañías eléctricas ingresan una considerable suma de ganancias en distribuciones por la llamada tasa de retribución financiera*, la cual podemos calcular nosotros mismos si sumamos el rendimiento de los bonos del estado a 10 años, más 200 puntos básicos (2%). Asimismo, es evidente que el mercado de la luz es el más caótico y volátil de Europa, ya que en apenas 8 años, el mercado español ha pasado de ser el más barato (de Europa) al más caro; en tan sólo unas semanas los precios se dispararon más del 30%.

Retribución. Sueldo que se paga al trabajador en dinero o en especie por el empresario, privado o público (el Estado), dependiendo de lo establecido contractualmente.

Corrupción y Poder

El poder del mercado y la influencia política tan inmensa que han ido adquiriendo estas grandes empresas y entidades financieras (privadas o públicas) permiten cometer auténticas estafas con la confabulación y colaboración del gobierno y de jueces, ¡incluso de antiguos presidentes o ministros! Estos personajes se encuentran en el registro para cumplir con un objetivo: auxiliar a estas empresas con su influencia política e institucional.

El aumento creciente de los precios de la electricidad y el descenso de las rentas de los hogares durante los últimos 10 años han supuesto un notable crecimiento de la vulnerabilidad energética.

Grandes organizaciones y pequeñas nuevas empresas

Otro aspecto, los ciudadanos no son conscientes del poder de la corrupción y de cómo les afecta económicamente, encima, el problema es que hay tanta diferencia entre tecnologías que parece tendencia el encarecimiento progresivo. No obstante, importantes y reconocidas organizaciones como Greenpeace (ONG ambientalista), piden acabar con el oligopolio de las eléctricas y las energías contaminantes, y no son las únicas; Gana Energía, la eléctrica low cost para autónomos y emprendedores también se ha sumado a este movimiento en contra de los titanes de la electricidad.

A medida que pasa el tiempo, los consumidores están empezando a descubrir nuevas y emergentes pequeñas comercializadoras que presentan una alternativa real: compran energía renovable en el mercado libre, independientemente. Pues no forman parte de ninguno de los cinco grandes grupos eléctricos.

Conciencia y ecología

No cabe duda de que la corruptela ha generado desconfianza por parte del pueblo hacia las grandes empresas, por lo que son muchos los consumidores que están empezando a apostar por la conciencia ecológica, a través de una eléctrica diferente, con la tarifa más barata y social. Pero a pesar de que esta energía proceda de fuentes renovables, eso no significa que la que llegue a nuestras casas sea “verde” al 100%. No obstante, con tu contrato contribuirás a la promoción de la energía limpia.

Además, estas nuevas opciones garantizan un trato mucho más claro y cercano a los clientes, por lo que, aunque el ahorro no sea excesivo en comparación con las principales compañías, el simple hecho de que te informen cuando van a llevar a cabo una subida o que dediquen su tiempo para explicarte a qué corresponde cada cifra en tu factura puede ser un punto a tener en consideración.

Medidas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que se tomen medidas para controlar este tipo de prácticas comerciales.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone que se establezcan fuertes sanciones para aquellas empresas que realicen (o intenten) prácticas engañosas a través de la comercialización a domicilio, y que sirvan para desmoralizar su uso entre las mismas. Dicho esto, cabe destacar que en muchos casos los consumidores no son conscientes de lo que (finalmente) terminan contratando, especialmente cuando el comercial ofrece al cliente un descuento sobre su tarifa habitual.