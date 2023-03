¿Quién es César Rivero? Explicación para “dummies”

Ahora, esos “periodistas fake” pretenden que Rivero colabore en su propio escarnio y, como no está por la labor, le acosan a él y a su entorno con llamadas telefónicas anónimas, mensajes de email y WhatsApp para intimidarle.

Pero no se quedan en esto. El 3 de febrero pasado, El Mundo Financiero, decano de la información económica y financiera de nuestro país (fue fundado en 1946), publicó la noticia titulada “El empresario de inversiones inmobiliarias César Rivero, víctima de difamaciones”, e inmediatamente su director, el prestigioso periodista José Luis Barceló, comenzó a recibir llamadas anónimas amenazantes que le exigían retirarla. Las llamadas anónimas amenazantes se sucedieron durante varios días sin lograr lo que pretendían.

¿Periodismo “de investigación”, o de extorsión?

Uno de estos “periodistas fake” trabaja para un programa televisivo que dice ser “de investigación”. Ha conminado a Rivero a hacer declaraciones “porque vamos a sacar testimonios contrarios”, que atentan contra su fama. Se refiere este “fake” televisivo a un puñado de ex alumnos insatisfechos con el curso de formación que Rivero imparte online a todo el mundo desde su Centro de Formación de Inversores Inteligentes), en Madrid. La “advertencia” es más bien una extorsión y una amenaza. Nada que tenga que ver con el periodismo, y menos con el de “investigación”. Pero la cadena televisiva será responsable de lo que emita.

Cabe destacar que por este Centro han pasado más de once mil alumnos y que el 65% de ellos (casi 7.200) están alcanzando el éxito, no sin esfuerzo. Hay un 39% que no han finalizado los cursos o se han decantado por otra actividad, y sólo un 1% del total (unas 110 personas) han quedado insatisfechos.

Llama la atención que este programa “de investigación” no haya sido capaz de encontrar a ninguno de los 7.200 alumnos satisfechos, pero sí a unos pocos de los 110 que no lo están, y que nadie se pregunte si no son estos los que han fallado al aplicar la formación de Inversores Inteligentes, que está llevando al éxito a más de 7.200 emprendedores.

Conflictos de intereses

Hay otro periodista igualmente contumaz. Escribió su primer libelo contra César Rivero el año pasado. Escribe a sueldo de un periódico cuyo propietario es consejero de una inmobiliaria. Por conflicto de intereses, el supuesto “periodista fake” tendría que haberse comportado con prudencia, como exigen la ética y la deontología profesional de los periodistas. Pero lejos de tal cosa este “periodista fake” firma artículos también en otra revista digital editada por otra empresa inmobiliaria.

Este supuesto “periodista fake” confiesa que se matriculó en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y “no aprendí nada”. Según su propio “manual de estilo”, podríamos decir de él que tuvo todas sus cuentas bancarias embargadas por deudas de varios miles de euros con la Seguridad Social. Algo que le costó mucho arreglar, según confiesa.

Qué hace César Rivero

Las actividades de César Rivero se centran en el Flipping House y en el Rent2Rent.

Flipping es la solución inmobiliaria aplicada por Viflip: el propietario pone la casa, la empresa de Rivero invierte al 100% del capital en su reforma y se pone a la venta revalorizada y modernizada. Si en un plazo la vivienda no se ha vendido, el propietario se queda con la casa reformada y revalorizada sin haber gastado un solo céntimo.

Rent2Rent de Rentaya.es alquila la vivienda al propietario, la reforma, la habilita y acondiciona para convertir cada estancia en un lugar cómodo y bien equipado para vivir. Se encarga de la gestión integral y de mantenimiento del inmueble y paga un alquiler al propietario de la vivienda, que no tiene que encargarse de nada. El inquilino tiene todas las comodidades y paga mucho menos que si tuviera un piso alquilado.

La compra de una vivienda se rige por la legislación en materia de vivienda y leyes hipotecarias. El alquiler para vivir se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos y el inquilino no puede “realquilar” la vivienda. El alquiler en régimen de Rent2Rent es una actividad económica legal que se rige por el Código Civil.

El tema está ampliamente explicado en el artículo El ‘boom’ mundial del ‘Rent2Rent’: “por qué”, “dónde”, “cómo”, “cuándo…”, publicado hace unos días en El Confidencial Digital.

César Rivero.

Preguntas impertinentes para César Rivero

Los supuestos “periodistas fake” han hecho llegar a César Rivero una serie de preguntas, muchas de ellas tergiversadas desde su planteamiento, otras difamatorias, otras simplemente insultantes y todas o casi todas totalmente impertinentes. Más que un cuestionario, pretenden someter a Rivero a un interrogatorio inquisitorial donde Rivero ya ha sido sentenciado como culpable. Nada que ver con el periodismo. Pero claro, no han aprendido nada…

Vamos a tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas:

¿Tiene una LLC en Miami?

Sí, somos una entre las más de 400 empresas españolas establecidas en Miami, según consta en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), y esto no supone que haya más de 400 empresas españolas que evadan impuestos en España, entre otras cosas porque Florida no está catalogada como paraíso fiscal. Entre esas 400 empresas hay firmas de indiscutible prestigio y algunos bancos donde los “periodistas fake” tienen, o han tenido, cuentas abiertas.

Miami se ha convertido en pocos años en un centro de atracción de empresas y grandes capitales por los más diversos motivos, tales como bajo coste del metro cuadrado de oficinas, un clima muy benévolo, seguridad ciudadana por encima de la media en Estados Unidos, etc…

Tenemos colaboradores que prestan servicios digitales por todo el mundo y Miami es ideal como nuestro centro de operaciones por todo el planeta.

¿Puede confirmar que Gonzalo Garrido, tal y como figuraba en la web de Inversores Inteligentes, era el CEO de la escuela hasta esta última semana?

Sí. Lo fue. Se marchó de mutuo acuerdo. Pero eso también puede preguntarlo a estos “periodistas fake” que tanto me acosan, porque fueron compañeros de colegio y ahora amigos. Esto me lo dijo el propio Gonzalo.

¿Puede confirmar que los empleados de Viflip e Inversores Inteligentes cobraban a través de Wise?

Wise opera de la misma manera que cualquier otra plataforma o pasarela de pago, pero más rápido y con menos coste en sus transacciones internacionales. Los empleados que prestaban servicios internacionales cobraban a través de Wise de la misma manera que los periodistas españoles que escriben en prensa estadounidense cobran actualmente sus honorarios por Wise sin eludir ninguna obligación fiscal.

¿Puede confirmar que todos sus empleados han contado con todas sus cotizaciones en regla, tanto en horas como en salario?

Sí, actualmente. En el pasado hubo algunas disfunciones, que ya fueron subsanadas. Hoy en día todo está totalmente en regla.

¿Puede confirmar que Viflip no cuenta con departamento de facturación, diseño, legal o arquitectónico?

Rotundamente falso. Es absurdo pensar eso. Sin estos departamentos no podríamos funcionar.

¿Considera estos unos buenos resultados como para franquiciar el modelo de negocio?

La media de rentabilidad de Viflip oscila entre el 50% y el 60% y los resultados han sido o están siendo auditados por firmas externas especializadas.

¿Puede confirmar que el señor (…) es el inversor que financia las reformas que lleva a cabo Viflip? ¿Confirma que es el inversor que menciona en redes sociales que formó parte del accionariado de (…)?

Tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) como otras normativas y la propia discreción empresarial impiden revelar datos personales de ningún tipo.

¿Puede confirmar que el señor (…) recibe el 50% del beneficio obtenido por Viflip en cada operación? ¿Es cierto que cuentan con un acuerdo privado para financiar publicidad y expandir Viflip?

Los acuerdos societarios entre una empresa y sus inversores son privados y no pueden ser revelados por las partes. Cualquier inversor en una empresa tiene el legítimo derecho de recibir un beneficio por su inversión. Supongo que incluso usted podrá entender que no la va a hacer a fondo perdido, ¿no? Viflip se encuentra en una importante fase de expansión por toda España.

Sobre las franquicias de Viflip, ¿puede confirmar que, en enero, contaban ya con cinco personas que habían reservado la suya? ¿Puede confirmar que solicitan entre 30.000 y 80.000 euros de pago inicial y un canon mensual que asciende a los 1.800 euros al mes para ser franquiciado?

Sí. Los 30.000 hasta los 80.000 euros no los pedimos porque sí. Con ese dinero, que varía en función de la ciudad y el barrio donde se instale el franquiciado, su área de acción, etcétera, nosotros le proveemos de un local perfectamente acondicionado y dotado de todo lo necesario: equipos informáticos, cartelería, materiales de oficina, branding, publicidad, lanzamiento, mobiliario… Todo esto es lo que pagan los 30.000 a 80.000 euros de pago inicial. No es un dinero que se quede en nuestros bolsillos.

¿Considera que franquiciar un negocio el cual no está probado su modelo de negocio podría ser una presunta estafa piramidal?

¿Considera usted que franquicias como VIPS, McDonalds o Marco Aldani, por sólo poner tres ejemplos, son negocios piramidales? La pregunta es ofensiva e insultante, aparte de demostrar una estulticia fuera de lo común. Pero voy a responder.

Acaba usted de preguntarme por la identidad de un accionista y ahora dice que el modelo de negocio no está probado. ¿En qué quedamos? Usted se contradice. Mire usted y aprenda un poco, si es que su sistema neuronal se lo permite: mi modelo de negocio funciona en España desde el año 2015 y funciona con tanto éxito que ha habido inversores que han apostado por él. Inversores por cuya identidad usted mismo se interesa.

Sobre las presuntas auditorias que Viflip ha llevado a cabo, ¿puede confirmar que (…) está siendo efectivamente ese auditor? En una primera llamada telefónica negaron que hubiesen auditado a usted o a su empresa.

Esta información queda sujeta al secreto profesional y ninguna compañía auditora seria va a facilitar datos de sus clientes, lo que acarrearía consecuencias legales y un descrédito total para cualquier firma. Y sí: esas “presuntas” auditorías no son “presuntas”. Son reales y se están llevando a cabo en esta empresa y avalan todos nuestros buenos resultados. Aunque a algunos les pese.

Sobre las mentorías, ¿considera que da un servicio adecuado al coste que suponen, algunas por encima de varios miles de euros?

Xabier Egía, 21 años, licenciado en Gestión de Empresas, propietario de RentalEgi en Bizkaia, ha declarado a otros medios de comunicación su gran satisfacción con la formación recibida y con mi ayuda y apoyo personal, que va más allá de la mentoría. Pregúntele y verá cómo está llevando a cabo un negocio con beneficios, pero también con mucho trabajo. Ya está pensando en un plan de expansión.

Daniel Jiménez Ruiz y su esposa, Mariola Rodríguez Serrano, arquitectos los dos en Granada. Propietarios de Rentos.es. Me consideran un amigo, más que un mentor en su negocio. Están muy satisfechos con los resultados que están obteniendo.

Sandra Gómez Garvín, joven empresaria multisectorial en Granada, 29 años. Propietaria de Supermercados Garvín y de Renfly.es. Ha multiplicado exponencialmente sus ingresos y está amortizando el dinero que ha invertido a un ritmo muy superior al que tenía previsto. Va a expandir sus actividades de Renfly.es desde Granada hasta Cataluña.

¿Necesita más testimonios?