Romuald Fons: "La mejor manera de saber lo que la gente busca en internet es escucharla"

¿Qué pesa más para alguien que, como tú, tiene una numerosa comunidad de seguidores: la responsabilidad o la satisfacción?

La satisfacción, mucho más. Yo estoy totalmente enfocado a eso ahora mismo.

Bueno, enfocado ya me gustaría. Digamos que es mi prioridad y poco a poco me voy enfocando a eso.

Es seguramente lo que más me llena a nivel laboral de todo lo que he hecho en mi vida.

De todos tus proyectos, ¿dirías que la Armada Digital es la niña bonita?

Todos son niñas bonitas y cada uno tiene su gracia. Lo que sí es cierto es que estoy muy comprometido con la Armada Digital porque es algo que sólo yo puedo enseñar, porque en ella muestro mi método.

Quiero enseñarlo de la forma en que yo lo hice y lo hago. Es a lo que le estoy dedicando más tiempo y también podríamos decir que es el proyecto más grande a nivel de impacto.

Pero niña bonita para mí es todo. Orbital también me gusta mucho, mi canal de Youtube, LibroBox, que lo acabamos de lanzar... Todo me gusta. A todo le pongo pasión por igual, si no prefiero no hacerlo.

¿En qué ha cambiado la vida del Romuald Fons que empezaba a ser conocido y el de hoy en día?

¡Madre mía! Seguro que estaba trabajando a saco, igual. En cuanto a calidad de vida ni he ganado ni he perdido. Ando hoy igual de atareado que entonces.

Lo que ocurre es que ahora mi infraestructura es mucho mayor. Ahora tengo una persona que me gestiona todo mi calendario, que me organiza todo…

Ahora mismo soy mucho más productivo con las mismas horas al día que antaño. Tengo muchos más proyectos, estoy más diversificado. De alguna forma he logrado expandirme gracias al gran equipo que tengo alrededor.

Pero sigo igual de desequilibrado en cuanto a trabajar mil horas. Eso no ha cambiado y no va a cambiar. Alguna vez he intentado aflojar el ritmo y a los dos días ya estoy llamando y haciendo cosas.

Se te ve una persona muy segura de ti misma. ¿Las críticas o el hecho tener haters te molesta o te estimula?

Ni una cosa ni la otra. Si he aprendido algo es a intentar que me afecten o me influyan tanto las críticas negativas como las positivas porque te hacen perder un poco la objetividad.

Al principio me molestaban las negativas, después me alegraban las positivas, pero al final te das cuenta, supongo que por el tema del crecimiento, que es tanto ya que no puedes vivir pendiente de eso. De hecho, te tienes que blindar tanto de lo positivo como de lo negativo.

Yo los comentarios negativos los tomo como una métrica más. Yo sé el nivel medio de críticas que tengo. Si eso desaparece es porque no estoy haciendo cosas o no estoy llegando a gente.

Si haces algo, por muy bueno que sea, y si tienes cierta exposición, críticas va a haber siempre. Si no las hay es que no estás haciendo nada bueno. Eso seguro.

Para mí los haters son una KPI más.

Hay mucha expectación en torno a tu curso de SEO para Youtube.

Voy a enseñar a mucha gente a crear un canal de éxito. Muchas personas están mal educadas, no ya sólo a nivel SEO, que también, porque se han dicho auténticas burradas y las ha dicho mucha gente y bastante conocida.

Los algoritmos de Google y de Youtube se miden por diferentes factores. Por ejemplo los enlaces hacia vídeos no te posicionan en Youtube, y muchos supuestos expertos han promulgado que sí hasta la saciedad. Y como eso, muchas cosas.

Quiero que el curso pegue fuerte. Yo siempre hago eso. Lo de crear hype es una de mis especialidades, porque sé que funciona y porque así recibo también muchos inputs. Hay mucha gente escribiéndome: “Oye, pero ¿vas a hablar de esto?”.

Yo entonces voy apuntando y veo que hay interés por esto o lo otro. Y voy incluyendo todas esas cosas en los vídeos.

Vamos, que tienes la mente funcionando al más puro estilo Google.

Es que es la mejor manera de saber lo que la gente espera: escucharla.