Siéntete a gusto con tu cuerpo antes de verano

Una de las muchas consecuencias que ha tenido la pandemia de la Covid-19 en nuestras vidas, ha sido la reducción de nuestra libertad de movimiento que ha limitado notablemente nuestra actividad física. Si tu forma física se ha visto afectada y desearías cambiar tu aspecto corporal antes de que llegue el verano, la cirugía estética corporal puede ayudarte.

En numerosas ocasiones hacer ejercicio y reducir el consumo de alimentos, no son una solución efectiva para eliminar el exceso de grasa localizada en algunas zonas corporales.

Cientos de personas se someten cada año a dietas dañinas o ejercicios poco efectivos con la esperanza de obtener mejoras pero la realidad es que, un procedimiento quirúrgico puede ser infinitamente más efectivo.

Existen diferentes procedimientos de cirugía plástica que podrán permitirte obtener una figura de lo más atractiva en un tiempo récord y tu confianza en ti mismo se verá reforzada. Si te sometes a una cirugía estética para remodelar tu figura con el tiempo suficiente no volverás a pasar un verano ocultando tu físico.

Los cirujanos plásticos experimentados te ofrecen un amplío abanico de procedimientos quirúrgicos para mejorar tu figura que se adaptan a todo tipo de necesidades. Entre las intervenciones de remodelación corporal más solicitadas se encuentran la liposucción de abdomen, muslos, flancos y cartucheras, así como abdominoplastia y también del lifting corporal completo.

A continuación detallamos los más innovadores que no puedes perderte.

La liposucción

Es frecuente que los músculos se encuentren cubiertos por una capa superior de grasa que no responde al ejercicio o dieta, y que hace que no sean visibles. En estos casos, la liposucción puede eliminar dicha grasa no deseada para obtener una figura tonificada y esculpida. La recuperación de la liposucción es supervisada por profesionales que se aseguran de una evolución favorable.

Hay tres métodos para realizar dicho procedimiento:

La liposucción tumescente: este método tradicional utiliza una solución especial de líquido tumescente para facilitar la descomposición de la grasa antes de que se elimine mediante un tubo delgado y hueco llamado cánula.

La liposucción ultrasónica: se utiliza energía ultrasónica para licuar la grasa, lo que facilita su posterior eliminación.

La liposucción asistida por energía: esta técnica utiliza una cánula que produce vibraciones pequeñas y rápidas que facilitan la ruptura de la grasa para que pueda eliminarse fácilmente.

La abdominoplastia

Una abdominoplastia con transposición o abdominoplastia extendida es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar el exceso de piel y tejido graso situado entre el ombligo y la zona púbica y la piel sana.

El experto en abdominoplastia Dr. Antolín, afirma que es una opción plenamente segura que además puede complementarse, si es necesario, con liposucción abdominal y/o tensado de los músculos abdominales, especialmente en caso de diástasis, hernia o eventración.

Los primeros resultados de abdominoplastia con el Dr. Puig serán visibles pasados seis meses desde la intervención. Tras este tipo de intervención, se recomienda a los pacientes seguir un estilo de vida saludable (dieta equilibrada y actividad física).

Lifting corporal completo

Es una cirugía corporal que consiste en realizar un tensado de la piel a nivel de todo el cuerpo que incluye el abdomen, la región lumbar de la espalda y parcialmente los muslos, brazos o glúteos. Dicha operación elimina el exceso de piel colgante y tensa la piel de todas las áreas corporales brindándole un aspecto atlético y rejuvenecido.

Este procedimiento está enfocado tanto a hombres como mujeres que han visto un aumento sustancial de su masa corporal de forma precipitada. Es importante recalcar que dicha operación se complementa en numerosas ocasiones con una liposucción para obtener los mejores resultados.

El objetivo de estos tratamientos es brindar al paciente esa confianza en sí mismo que ha ido perdiendo con el paso de los años y con la edad. Pues una persona que se siente a gusto con su cuerpo puede empezar a disfrutar de una vida plena tanto física como emocionalmente.

La mayoría de las operaciones, realizadas de la mano de profesionales ofrecen mejoras sustanciales en muy poco tiempo brindando a las personas el cambio que andan buscando.