Domino's Pizza refuerza su compromiso con la diversidad e invita al sector a celebrarlo juntos

Los consumidores, y más los millennials y centennials, exigen a las marcas transparencia y que demuestren cuál es su compromiso con la sociedad. Vivimos en la era del propósito y los usuarios esperamos que las marcas se diferencien más allá de la calidad y del precio, reflejando un impacto social positivo en su entorno.

Por ello, Domino's Pizza, marca líder mundial de pizzas a domicilio, celebra este año la llegada del Orgullo con una campaña muy especial, en la que muestran su orgullo de que todo el mundo se sienta libre de elegir lo que quiera, invitando al sector a que se unan a celebrar la diversidad juntos.

Bajo el lema #DIVERSITYHUNGER, Domino´s muestra los valores de la compañía y se expresa en un tema de actualidad al tiempo que impulsa una transformación en la manera de conversar con sus audiencias. Como se refleja en la campaña “Da igual con quién disfrutes del pecado carnal, te enamoras de un King o una Queen, si experimentas algún Martes Loco o te escapas a Kentucky para ponerle picante a tu vida. En Domino's estamos muy orgullosos y comprometidos con tu elección. Queremos que te sientas libre de elegir lo que te guste - sea-lo-que-sea.”

Alejandro Di Trolio, Director creativo ejecutivo en Good Rebels explica que “el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado y como consecuencia la publicidad no debería ser la misma de hace 20 años. Las marcas en 2019 deben posicionarse, demostrar y crear contenidos que permitan no sólo vender un producto o servicio también aportar valor a la sociedad. “A través de esta campaña, desarrollada por Good Rebels para Domino’s Pizza, trabajamos en un concepto llamado Diversity Hunger, donde no sólo buscamos lanzar un mensaje a favor de la diversidad, sino que queremos poner en evidencia que, en un momento donde la división y la intolerancia están a la orden del día, no hay mejor forma de demostrar el valor de la diversidad que promocionando a nuestra competencia.”

Diversity Hunger es una campaña que se desarrolla en plataformas digitales, un territorio clave donde se encuentran los distintos públicos objetivos y que ayuda a potenciar el alcance de la activación. Además, aprovecha el marco de la semana del Orgullo 2019 de Madrid para salir al exterior a través de carteles repartidos por distintos puntos destacables de la ciudad.