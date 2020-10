Los embutidos ibéricos siempre son un acierto en la mesa

El hecho de que este año las fiestas no vayan a ser como las de los años anteriores, porque no podremos disfrutar de la cercanía de todos los seres queridos que nos gustaría, no significa que no podamos pasar unos días alegres, recordando a los que estarán lejos y pasando unos días alegres dentro de tantos días malos con aquellos que tenemos más cerca.

Y las fiestas están a la vuelta de la esquina, para traernos un poco de alegría y empezar un año que seguro es mejor que el que llevamos. Por ello no debemos despistarnos y dejarlo todo para el último día, debemos ir pensando con qué vamos a sorprender a nuestra familia y qué buenos bocados vamos a degustar para alegrar nuestros estómagos estas fiestas del 2020.

Disfrutar de los productos de mayor calidad sin necesidad de viajar

En prácticamente todas las mesas de navidad de nuestro país, hay productos que no pueden faltar, haciendo homenaje a una de las mejores dietas del mundo, la dieta mediterránea, de la que tenemos la suerte de disfrutar día tras día.

Dentro de nuestros productos nacionales encontramos verdaderas delicias, famosas en todo el mundo por su calidad y sabor. Entre estos productos no faltará un buen vino ribera o rioja, para brindar por la salud y por lo bueno que vendrá, unos fabulosos mariscos recogidos en nuestras queridas costas, y por supuesto, un embutido ibérico de calidad, plato más que típico en estas y en todas las fechas señaladas de nuestro calendario.

Embutidos ibéricos con mucho gusto

Es cierto que viviendo en España, encontrar embutido de calidad no es tarea complicada. Pudiendo encontrar cantidad de tipos de estas delicias, ofrecidas por cantidad de distribuidoras y empresas, algunas de larga tradición y profesionalidad, como es el caso de Peña Ibérica. Esta empresa familiar lleva ofreciendo embutidos ibéricos desde 1960 y ahora se ha zambullido en el mercado online, poniendo al alcance de todas las bocas sus fabulosos productos en su página web: https://penaiberica.com/.

En este tipo de empresas especializadas en los embutidos ibéricos encontraremos la mejor selección de estos alimentos. Elaborados con las mejores piezas del cerdo, su sabor y su calidad serán todo un manjar.

Para gustos, embutidos ibéricos

Como dice el refrán “del cerdo hasta los andares”, porque es un animal del que se aprovecha prácticamente todas sus piezas para hacer cantidad de alimentos distintos. Incluso dentro del mundo de los embutidos, son muchos los que podemos encontrar, degustando diferentes sabores.

Aunque el jamón ibérico es el producto estrella por antonomasia, siendo uno de nuestros símbolos gastronómicos a nivel internacional, hay otros muchos embutidos ibéricos que podemos encontrar, desde un estupendo salchichón ibérico, hasta chorizo, pasando por el también muy aclamado lomo ibérico. La principal ventaja que ofrecen todos estos productos es su exquisito sabor, y tiene truco.

A pesar de que los embutidos pueden elaborarse con cualquier tipo de cerdo, los sabores de los embutidos ibéricos se esconden en la alimentación del cerdo ibérico, que al haber sido alimentado a base de bellotas y criado prácticamente en libertad, le aporta a su carne una fortaleza y sabor inmejorable. La calidad de cualquier embutido de origen ibérico es innegable, siendo reconocida en todo el mundo.

Para darte un capricho tampoco hace falta que sea Navidad

Y es que, aunque lo más normal del mundo sea ofrecer en nuestras mesas de navidad una apetitosa degustación de ibéricos, viviendo en España, es un placer del que podemos disfrutar a diario.

Ahora que nuestras empresas especializadas en embutidos ibéricos se han lanzado al mundo de internet, solo tenemos que hacer click, entrar en su página web, decidir qué embutidos nos apetece disfrutar y añadirlos a la cesta. En un par de días podremos estar degustando los mejores productos del mercado sin necesidad de ir a la charcutería o al mercado. Porque para darle una alegría al cuerpo a base de productos ibéricos de calidad, siempre es buen momento.