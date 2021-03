Kiko Rivera se pone “muy hot” en el nuevo anuncio de Domino's Pizza

· En un divertido anuncio de la marca de pizzas, Kiko Rivera enumera sus armas de seducción infalibles, pero termina perdiendo en la comparativa con la nueva “Hot App” de Domino’s, que promete ofertas exclusivas cada semana

SPOT DOMINO’S HOT APP KIKO RIVERA: https://youtu.be/0lWXoAJRibMç

Domino's Pizza, la marca de pizzas delivery líder en el mundo, ha lanzado su nueva “Hot App” a lo grande: Prometiendo ofertas exclusivas cada semana y retando a uno de los personajes del momento, Kiko Rivera, para ver quién es el más “caliente” del reino.

En un divertido anuncio de la marca de pizzas, Kiko intenta convencer al espejito de que, sin duda, él es lo más hot que puedas encontrar por sus “temazos”, su “culito no plastic” y su “mirada felina”.

Derrotado ante la evidencia, el anuncio remata con un divertido final en el que todos estamos de acuerdo. Si aún no lo has visto, no te pierdas a Kiko desplegando todas sus armas de seducción en el último anuncio de Domino’s.

La lucha entre Kiko Rivera y la Hot App de Domino’s por seducirnos continúa en las redes sociales de @riverakiko y @dominospizza_es con sorpresas y promociones exclusivas que se seguirán desvelando en los próximos días.

Sobre Domino’s Pizza:

Fundada en 1960 en Michigan (EEUU), Domino’s Pizza es la marca líder mundial en el servicio de pizzas a domicilio. Actualmente, cuenta con más de 17.000 tiendas en más de 90 países. En España, la marca está operada por Alsea Iberia, grupo de restauración multimarca líder en España y América Latina. Domino´s Pizza está presente en todas las provincias españolas, con más de 330 tiendas, entre propias y franquiciadas.