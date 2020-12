Legado Ibérico El pozo. El preferido por las familias en Navidad

No hay duda de que la época navideña es una de las más especiales y entrañables del año. Son momentos para reunirse y pasarlo bien con los tuyos, y, por qué no decirlo, también de comer bien. Lo cierto es que, por norma general, nuestros recuerdos navideños están estrechamente ligados a una mesa llena de manjares.

Entre todas esas delicias para compartir en familia no pueden faltar unos buenos embutidos, salazones y fiambres, y en eso en lo que han pensado en Legado Ibérico El Pozo: acompañar y convertirnos en parte de estas y otras inolvidables experiencias durante cualquier estación del año. No es extraño que se hayan convertido en los preferidos por las familias en Navidad.

Calidad asegurada

Dentro de este legado pueden encontrarse productos como charcutería, untables, curados y jamón de cebo ibérico, que también han envasado al vacío loncheado con el objetivo de hacerlo todavía más accesible. Por supuesto, también han pensado en estos días navideños, ofreciendo packs especiales con su jamón de cebo y paleta de cebo ibéricos.

Los productos que forman parte de este legado proceden de animales de su propia ganadería alimentados de forma exclusiva, y siempre pasan por estrictos controles de calidad. Por eso pueden asegurar con toda tranquilidad que todos ellos salen buenos.

Delicioso y beneficioso para salud

Aunque todo lo que puedes encontrar en su lista de productos es igualmente delicioso, no hay duda de que uno de sus productos estrella es el jamón Legado Ibérico. Y la verdad es que además de darnos un gustazo gastronómico con su exquisito sabor y esa textura que hace que prácticamente se deshaga en la boca, consumirlo también nos sirve para aportar grandes beneficios a nuestra salud. Vamos a ver algunos de los principales:

Es una fuente de vitaminas tan importantes como la B1, B6, B12, decisivas para el correcto funcionamiento del cerebro porque contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso

Contiene minerales tan beneficiosos para la salud como zinc, hierro, fósforo y selenio.

Las grasas de este tipo de jamón se caracterizan por ser altas o ricas en ácido oleico, el mismo que el del aceite de oliva, conocido por sus efectos beneficiosos al contribuir o ayudar a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.

Su elevado nivel de proteínas lo hace perfecto para aumentar el desarrollo muscular. Ideal para deportistas.

El vídeo del día Spotify resetea las contraseñas de los usuarios tras detectar una filtración de datos.

No hay duda de que con cualquiera de los productos que forman este tradicional y delicioso Legado Ibérico El Pozo o con una selección de ellos triunfarás en cualquier ocasión especial. Además, su relación calidad precio es tan buena que no merece la pena jugársela con otra alternativa que no ofrezca esta garantía de satisfacción.