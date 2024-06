(*) Seleccionamos de forma independiente todos los productos y servicios. Si hace clic en los enlaces que proporcionamos, podemos ganar una comisión.

Encontrar el detergente perfecto para tu ropa de color puede marcar la diferencia entre prendas que se ven desgastadas y colores que permanecen vibrantes. En 2024, hemos probado y seleccionado los mejores detergentes que no solo limpian profundamente, sino que también cuidan y protegen tus telas más preciadas. Desde fórmulas hipoalergénicas hasta opciones económicas y profesionales:

Los 10 mejores detergentes para ropa de color de 2024

Tide original

Marca : marea

: marea Forma del producto : Líquido

: Líquido Recuento de unidades : 4080 mililitros

: 4080 mililitros Usos específicos del producto : Eliminación de manchas

: Eliminación de manchas Peso del producto : 9 libras (4,08 kg)

: 9 libras (4,08 kg) Volumen de líquido : 4080 mililitros

: 4080 mililitros Dimensiones del producto : 23,3 x 15,5 x 26,4 cm

: 23,3 x 15,5 x 26,4 cm Fabricante : Procter & Gamble

marea afirmafórmula de liberación de manchas está diseñada para eliminar el 99% de las manchas diarias, lo que lo convierte en una opción formidable para cualquier hogar.

La dosificación es sencilla gracias a la tapa medidora. Para cargas medianas, llena hasta la barra 1. Para cargas grandes, hasta la barra 3. Y para cargas completas, hasta la barra 5. Esto asegura que siempre utilices la cantidad correcta de detergente para cada carga.

Este detergente es el #1 recomendado por los fabricantes de lavadoras, basado en acuerdos de cocomercialización. Esto significa que puedes confiar en su compatibilidad y eficacia con tu máquina.

Es perfecto para todo tipo de manchas y tejidos, desde ropa de diario hasta piezas más delicadas. Su fórmula está diseñada para ser efectiva en cualquier tipo de agua y temperatura, lo que añade una capa de conveniencia para el usuario.

Pros:

Alta eficacia : Elimina el 99% de las manchas diarias.

: Elimina el 99% de las manchas diarias. Dosificación fácil : Tapa medidora para uso correcto.

: Tapa medidora para uso correcto. Versatilidad : Efectivo en todo tipo de agua y temperatura.

: Efectivo en todo tipo de agua y temperatura. Recomendado por fabricantes de lavadoras.

Contras:

Precio : Puede ser más caro comparado con otras marcas.

: Puede ser más caro comparado con otras marcas. Tamaño del envase: El tamaño grande puede ser incómodo de manejar para algunas personas.

Micolor Gel colores vivos

Marca : Micolor

: Micolor Forma del producto : Líquido

: Líquido Fragancia : Sin fragancia

: Sin fragancia Recuento de unidades : 1350 mililitros por botella

: 1350 mililitros por botella Número de productos : 4 (pack de 4, total: 120 lavados)

: 4 (pack de 4, total: 120 lavados) Usos específicos del producto : Ropa de color

: Ropa de color Volumen de líquido : 1350 mililitros por botella

: 1350 mililitros por botella Dimensiones del producto : 7,2 x 15,9 x 32,8 cm

: 7,2 x 15,9 x 32,8 cm Fabricante : Henkel

El Micolor Gel Colores Vivos utiliza una tecnología Color Revival que alisa las fibras, evitando la decoloración y devolviendo el brillo a los colores apagados. Esto no solo preserva, sino que también revive los colores, haciendo que tu ropa luzca como nueva tras cada lavado.

Gracias a su tecnología antitransferencia de colores, este detergente evita que las partículas de color sueltas en el agua se impregnen en otras prendas, previniendo accidentes de color. Esto es particularmente útil para aquellos que no siempre separan la ropa por colores antes de lavarla.

El Micolor Gel Colores Vivos no solo protege los colores, sino que también elimina eficazmente la suciedad, cuidando las prendas de manera integral. Su poder quitamanchas asegura que incluso las manchas difíciles desaparezcan, dejando la ropa limpia y fresca.

Aunque este producto específico no tiene fragancia, hay variantes que incluyen una fragancia fresca que perdura incluso en tejidos sintéticos, dejando la ropa con un aroma agradable tras cada lavado.

Pros:

Revitaliza y protege los colores : Gracias a la tecnología Color Revival.

: Gracias a la tecnología Color Revival. Previene transferencias de color : Ideal para coladas mixtas.

: Ideal para coladas mixtas. Eficaz eliminación de manchas : Limpieza profunda sin dañar los colores.

: Limpieza profunda sin dañar los colores. Fácil de usar :

: Sin colorantes añadidos: Menos irritante para pieles sensibles.

Contras:

Precio : Puede ser más alto en comparación con otros detergentes.

: Puede ser más alto en comparación con otros detergentes. Fragancia: La versión sin fragancia puede no ser del gusto de todos.

Tide, suave, 81 cápsulas

Marca : Tide

: Tide Forma del producto : Cápsula

: Cápsula Fragancia : Libre & Suave

: Libre & Suave Recuento de unidades : 1780 gramos (81 cápsulas)

: 1780 gramos (81 cápsulas) Usos específicos del producto : Pieles Sensibles

: Pieles Sensibles Peso del producto : 4,25 libras (1,93 kg)

: 4,25 libras (1,93 kg) Dimensiones del producto : 11,4 x 22,2 x 26 cm

: 11,4 x 22,2 x 26 cm Fabricante : Tide

: Tide Precio: 77,87 € (43,75 €/kg)

El Tide Detergente para Ropa, Suave está diseñado específicamente para personas con piel sensible. Su fórmula hipoalergénica ha sido dermatológicamente probada y está libre de tintes y perfumes, lo que reduce significativamente el riesgo de irritaciones cutáneas.

Cada cápsula de Tide no solo funciona como detergente, sino que también actúa como quitamanchas y blanqueador. Esta tecnología 3 en 1 asegura que tu ropa no solo esté limpia, sino también libre de manchas difíciles y más brillante.

El uso de las cápsulas es extremadamente sencillo:

1 cápsula para cargas medianas.

para cargas medianas. 2 cápsulas para cargas grandes.

para cargas grandes. 3 cápsulas para cargas extragrandes.

Las cápsulas se disuelven rápidamente tanto en agua caliente como en fría, garantizando una limpieza profunda en cualquier temperatura.

A pesar de ser suave con la piel, Tide Detergente para Ropa, Suave no compromete la eficacia de la limpieza. Las cápsulas están diseñadas para eliminar eficazmente las manchas y la suciedad, dejando la ropa fresca y limpia sin irritar la piel.

Este producto forma parte de la iniciativa Climate Pledge Friendly, certificada por GreenCircle por sus ahorros energéticos. Esto significa que su uso contribuye a la eficiencia energética, haciendo que tu colada sea más ecológica.

Pros:

Hipoalergénico : Ideal para pieles sensibles.

: Ideal para pieles sensibles. Fórmula 3 en 1 : Detergente, quitamanchas y blanqueador en una sola cápsula.

: Detergente, quitamanchas y blanqueador en una sola cápsula. Fácil de usar : Dosificación sencilla con cápsulas premedidas.

: Dosificación sencilla con cápsulas premedidas. Eficiente en cualquier temperatura : Se disuelve en agua caliente y fría.

: Se disuelve en agua caliente y fría. Certificación ecológica: Ahorra energía y es amigable con el medio ambiente.

Contras:

Precio : Puede ser más caro en comparación con otros detergentes.

: Puede ser más caro en comparación con otros detergentes. Cantidad limitada: Solo 81 cápsulas, lo que puede no ser suficiente para hogares grandes.

Dixan total 4+1

Marca : Dixan

: Dixan Forma del producto : Gel

: Gel Fragancia : Floral

: Floral Recuento de unidades : 1350 ml por unidad (4 unidades en total)

: 1350 ml por unidad (4 unidades en total) Característica del material : Biodegradable

: Biodegradable Número de productos : 4

: 4 Usos específicos del producto : Ropa de color

: Ropa de color Volumen de líquido : 1350 ml por unidad

: 1350 ml por unidad Dimensiones del producto : 7,2 x 15,9 x 32,8 cm

: 7,2 x 15,9 x 32,8 cm Fabricante : Henkel

: Henkel Precio: 25,87 € (19,16 €/l)

Dixan Gel combina cuatro beneficios en un solo producto:

Limpieza : Elimina las manchas incluso a baja temperatura.

: Elimina las manchas incluso a baja temperatura. Luminosidad : Mantiene los colores vivos y brillantes.

: Mantiene los colores vivos y brillantes. Frescor : Deja un perfume fresco y duradero.

: Deja un perfume fresco y duradero. Sostenibilidad: Su fórmula es biodegradable y su botella es 100% reciclable.

Uno de los aspectos más destacados de este detergente es su fórmula anti-transferencia de colores. Esto permite lavar ropa de diferentes colores juntos sin preocuparse por los accidentes de color. Ideal para aquellos que buscan simplicidad y eficiencia en sus coladas.

Gracias a su tecnología de detección de manchas, Dixan Gel actúa directamente sobre la suciedad más obstinada, ofreciendo un gran poder de limpieza. Además, funciona eficazmente en ciclos desde 20 hasta 95°C, lo que lo hace versátil para diferentes necesidades de lavado.

El compromiso de Dixan con la sostenibilidad se refleja en su fórmula biodegradable y en su botella reciclable. Más del 92% de sus ingredientes son biodegradables según las normas OECD 301/302, lo que lo convierte en una opción eco-amigable.

La fragancia floral del detergente deja la ropa con un perfume fresco y duradero, mejorando la experiencia de lavado y manteniendo las prendas con un olor agradable durante más tiempo.

Pros:

Detergente 4 en 1 : Limpieza, luminosidad, frescor y sostenibilidad en un solo producto.

: Limpieza, luminosidad, frescor y sostenibilidad en un solo producto. Anti-transferencia de colores : Permite lavar ropa de diferentes colores juntos.

: Permite lavar ropa de diferentes colores juntos. Alta eficacia : Elimina manchas difíciles incluso a baja temperatura.

: Elimina manchas difíciles incluso a baja temperatura. Sostenible : Fórmula biodegradable y botella reciclable.

: Fórmula biodegradable y botella reciclable. Perfume duradero: Deja la ropa con un aroma fresco por más tiempo.

Contras:

Precio : Puede ser considerado caro en comparación con otros detergentes.

: Puede ser considerado caro en comparación con otros detergentes. Sensibilidad: Aunque tiene conservantes, algunas personas pueden ser sensibles a ellos.

FLOTA

Marca : FLOTA

: FLOTA Forma del producto : Líquido

: Líquido Fragancia : Esencia Floral

: Esencia Floral Recuento de unidades : 8400 ml (4 x 2100 ml)

: 8400 ml (4 x 2100 ml) Número de productos : 4

: 4 Usos específicos del producto : Quitamanchas

: Quitamanchas Peso del producto : 9,3 kg

: 9,3 kg Volumen de líquido : 8,4 litros

: 8,4 litros Fabricante : Persán

: Persán Precio: 18,99 € (2,26 €/l)

FLOTA utiliza una fórmula avanzada con potentes enzimas que no solo eliminan las manchas difíciles, sino que también neutralizan los malos olores. Esta combinación asegura que tu ropa salga de la lavadora limpia y fresca en cada lavado.

Una de las mayores ventajas de FLOTA es su fórmula universal, que es igualmente efectiva para ropa blanca y de color. Además, funciona de manera eficiente en ciclos cortos y en agua fría, lo que ayuda a ahorrar energía y a cuidar el medio ambiente.

Este detergente es ideal para lavar prendas delicadas como medias, ropa interior, prendas de baño y ropa de bebé. Gracias a su fórmula suave, puedes estar seguro de que tus prendas más delicadas estarán bien cuidadas.

FLOTA ofrece una fragancia sofisticada y duradera. Con notas de frutas suculentas y una selección de flores rosas, tu ropa quedará con un toque cálido y reconfortante que dura más tiempo.

En un esfuerzo por ser más ecológicos, el envase de FLOTA está hecho con un 50% de plástico reciclado y es 100% reciclable. Esto demuestra el compromiso de la marca con la sostenibilidad.

Pros:

Limpieza total : Elimina manchas difíciles y neutraliza malos olores.

: Elimina manchas difíciles y neutraliza malos olores. Fórmula universal : Eficaz tanto para ropa blanca como de color.

: Eficaz tanto para ropa blanca como de color. Fragancia duradera : Deja la ropa con un perfume agradable y duradero.

: Deja la ropa con un perfume agradable y duradero. Apto para prendas delicadas : Ideal para ropa interior y de bebé.

: Ideal para ropa interior y de bebé. Sostenible: Envase reciclable y hecho con plástico reciclado.

Contras:

Fragancia intensa : Puede ser demasiado fuerte para personas sensibles a los olores.

: Puede ser demasiado fuerte para personas sensibles a los olores. Volumen: El paquete grande puede ser difícil de almacenar en espacios pequeños.

Ariel líquido 96 lavados

Marca : Ariel

: Ariel Forma del producto : Líquido

: Líquido Fragancia : Floral

: Floral Recuento de unidades : 4800 ml (4 x 1200 ml)

: 4800 ml (4 x 1200 ml) Número de productos : 4

: 4 Usos específicos del producto : Manchas

: Manchas Volumen de líquido : 4800 ml

: 4800 ml Fabricante : Procter & Gamble

: Procter & Gamble Precio: 29,99 € (6,25 €/l)

El detergente líquido Ariel es conocido por su capacidad para renovar el brillo del color de las prendas. Comparado con su versión original, este detergente ha sido mejorado con una tecnología de rejuvenecimiento de las fibras, lo que asegura que tus prendas luzcan más vivas y frescas después de cada lavado.

Gracias a su Tecnología Cold Cleaning, el detergente Ariel ofrece resultados impecables incluso a temperaturas más frías. Esto no solo garantiza una limpieza profunda, sino que también contribuye a un ahorro de energía y a la reducción de emisiones de CO₂, lo cual es beneficioso para el medio ambiente.

En un esfuerzo por ser más ecológico, Ariel presenta su detergente en una botella reciclable. Esto refleja el compromiso de la marca con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Pros:

Limpieza profunda : Eficaz en la eliminación de manchas difíciles.

: Eficaz en la eliminación de manchas difíciles. Cuidado del color : Renueva y mantiene el brillo de las prendas de color.

: Renueva y mantiene el brillo de las prendas de color. Tecnología Cold Cleaning : Resultados impecables en lavados con agua fría.

: Resultados impecables en lavados con agua fría. Envase sostenible : Botella reciclable y amigable con el medio ambiente.

: Botella reciclable y amigable con el medio ambiente. Versatilidad: Puede usarse para pretratar manchas difíciles.

Contras:

Fragancia floral intensa : Puede ser demasiado fuerte para personas sensibles a los olores.

: Puede ser demasiado fuerte para personas sensibles a los olores. Precio: Puede considerarse elevado en comparación con otras marcas.

Colon polvo activo

Marca : Colon

: Colon Forma del producto : Polvo

: Polvo Fragancia : Azul

: Azul Recuento de unidades : 7037 gramos

: 7037 gramos Número de productos : 1

: 1 Usos específicos del producto : Quitamanchas, ropa blanca y de color

: Quitamanchas, ropa blanca y de color Peso del producto : 7,4 kg

: 7,4 kg Dimensiones del producto : 25,5 x 12,5 x 42,8 cm

: 25,5 x 12,5 x 42,8 cm Precio: 20,60 € (2,93 €/kg)

El detergente Colon Polvo Activo es conocido por su capacidad para eliminar manchas difíciles incluso en ciclos de lavado con agua fría. Esto lo hace ideal para ahorrar energía sin comprometer la limpieza de las prendas. Su fórmula activa trabaja eficazmente tanto en ropa blanca como de color, asegurando una colada sin manchas y con un brillo extra.

Además de su poder de limpieza, Colon Polvo Activo deja una fragancia agradable y duradera en las prendas. Esta característica no solo mantiene la ropa fresca, sino que también proporciona una experiencia de lavado más agradable.

El envase de Colon Polvo Activo está diseñado para ser más sostenible, utilizando un 50% de plástico reciclado y siendo completamente reciclable. Esto refleja el compromiso de la marca con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Pros:

Limpieza profunda : Eficaz contra manchas difíciles incluso en agua fría.

: Eficaz contra manchas difíciles incluso en agua fría. Cuidado del color y blancura : Aporta un extra de luminosidad a las prendas.

: Aporta un extra de luminosidad a las prendas. Fragancia duradera : Deja una agradable fragancia en la ropa.

: Deja una agradable fragancia en la ropa. Envase sostenible: Utiliza plástico reciclado y es reciclable.

Contras:

Riesgo de irritación ocular : Debe manejarse con cuidado para evitar contacto con los ojos.

: Debe manejarse con cuidado para evitar contacto con los ojos. No apto para vegetarianos: Incluye componentes no vegetarianos en su fórmula.

Familycom profesional marsella colores

Marca : Familycom

: Familycom Forma del producto : Líquido

: Líquido Fragancia : Marsella

: Marsella Recuento de unidades : 5000 mililitros

: 5000 mililitros Número de productos : 1

: 1 Volumen de líquido : 5000 mililitros

: 5000 mililitros Fabricante : Familycom

: Familycom Precio: 18,99 € (3,80 €/litro)

El detergente líquido Familycom Marsella está formulado a base de jabón natural de Marsella, conocido por su capacidad para eliminar manchas y cuidar los tejidos. Este detergente es adecuado tanto para ropa blanca como de color, protegiendo y manteniendo la intensidad de los colores incluso después de varios lavados.

Una de las características destacadas de este producto es su fragancia tradicional a jabón de Marsella, que deja una persistente y agradable aroma en la ropa. Esta fragancia no solo proporciona una sensación de limpieza, sino que también evoca recuerdos del jabón que usaban nuestras abuelas, añadiendo un toque de nostalgia a cada lavado.

El Familycom Marsella es un detergente versátil que puede usarse tanto en lavadora como para lavado a mano. Su fórmula concentrada asegura una limpieza efectiva con una pequeña cantidad de producto, ofreciendo más de 70 lavados por envase de 5 litros.

Pros:

Limpieza efectiva : Elimina manchas y cuida los tejidos.

: Elimina manchas y cuida los tejidos. Fragancia duradera : Deja un aroma agradable y persistente.

: Deja un aroma agradable y persistente. Versatilidad : Apto para todo tipo de ropa y para lavado a mano y a máquina.

: Apto para todo tipo de ropa y para lavado a mano y a máquina. Económico: Gran formato que ofrece más de 70 lavados.

Contras:

Peso del envase : El envase de 5 litros puede ser pesado y difícil de manejar.

: El envase de 5 litros puede ser pesado y difícil de manejar. No disponible: Actualmente no disponible en algunas plataformas de venta.

Colon Nenuco

Marca : Colon

: Colon Forma del producto : Gel

: Gel Fragancia : Fresca (Nenuco)

: Fresca (Nenuco) Recuento de unidades : 7650 mililitros

: 7650 mililitros Número de productos : 5

: 5 Tipo de formulación : Eficaz en agua fría

: Eficaz en agua fría Usos específicos : Ropa blanca y de color

: Ropa blanca y de color Peso del producto : 1,77 kilogramos por botella

: 1,77 kilogramos por botella Fabricante : Reckitt Benckiser

: Reckitt Benckiser Precio: Varía según disponibilidad

El Colon Nenuco Gel está diseñado para ofrecer una limpieza profunda incluso en agua fría, lo cual es ideal para quienes buscan eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Su fórmula avanzada combate las manchas difíciles y asegura que tanto la ropa blanca como la de color queden impecables y con una luminosidad renovada.

Una de las características más apreciadas de este detergente es su fragancia a Nenuco, que deja un aroma fresco y duradero en la ropa. Esta fragancia no solo proporciona una sensación de limpieza, sino que también evoca recuerdos de la infancia y el cuidado de los bebés, lo que añade un toque emocional y nostálgico a cada lavado.

El Colon Nenuco Gel es versátil y adecuado para todo tipo de ropa. Además, su botella es 100% reciclable, lo que lo convierte en una opción sostenible para los consumidores conscientes del medio ambiente. La fórmula eficaz en agua fría también contribuye a reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂.

Pros:

Limpieza efectiva : Elimina manchas incluso en agua fría.

: Elimina manchas incluso en agua fría. Fragancia Nenuco : Deja un aroma fresco y duradero.

: Deja un aroma fresco y duradero. Versatilidad : Apto para ropa blanca y de color.

: Apto para ropa blanca y de color. Sostenibilidad: Botella reciclable y fórmula que ahorra energía.

Contras:

Disponibilidad limitada : A menudo agotado en tiendas en línea.

: A menudo agotado en tiendas en línea. Peso del paquete: El tamaño grande puede ser incómodo de manejar para algunos usuarios.

by Amazon

Marca: by Amazon

by Amazon Forma del producto: Líquido

Líquido Recuento de unidades: 60 lavados

60 lavados Volumen de líquido: 3 litros

3 litros Peso del producto: 3 kilogramos

3 kilogramos Dimensiones del producto: 19 x 9,3 x 34,8 cm

19 x 9,3 x 34,8 cm Fabricante: Amazon EU Sarl

Amazon EU Sarl Precio: 6,30 €

El detergente líquido by Amazon está formulado para proteger los colores y tejidos, manteniendo tus prendas tan vivas y brillantes como el primer día. Este detergente es ideal para aquellos que buscan prolongar la vida útil de su ropa de color, evitando la decoloración y el desgaste.

Una de las características más destacadas es su capacidad para eliminar manchas difíciles, incluso en lavados rápidos y en agua fría. Esto no solo ahorra tiempo, sino también energía, ya que no es necesario utilizar agua caliente para obtener resultados impecables.

Este detergente es versátil, ya que se puede utilizar tanto en lavados a mano como a máquina. Solo necesitas verter la dosis recomendada en el cajetín del detergente de la lavadora y seguir las instrucciones de lavado del fabricante de la prenda. Sin embargo, es importante notar que no es adecuado para lana o seda.

Pros:

Protección de colores y tejidos: Mantiene los colores vivos y brillantes.

Mantiene los colores vivos y brillantes. Eliminación eficaz de manchas: Funciona incluso en agua fría.

Funciona incluso en agua fría. Versatilidad: Apto para lavado a mano y a máquina.

Apto para lavado a mano y a máquina. Precio asequible: Buena relación calidad-precio.

Contras:

No apto para lana o seda: Limitaciones en el tipo de prendas que se pueden lavar.

Limitaciones en el tipo de prendas que se pueden lavar. Disponibilidad: Puede agotarse rápidamente debido a su popularidad.

Nuestras recomendaciones, detergentes para casos específicos

Mejor para lavado con agua fría: Tide pods cold water

Hipoalergénico : Dermatológicamente probado y libre de tintes y perfumes.

: Dermatológicamente probado y libre de tintes y perfumes. 3 en 1 : Actúa como detergente, quitamanchas y blanqueador.

: Actúa como detergente, quitamanchas y blanqueador. Versatilidad: Se disuelve rápidamente en agua caliente y fría.

Las cápsulas de Tide se disuelven rápidamente, incluso en agua fría, lo cual es excelente para aquellos que prefieren lavar con agua fría para conservar energía y cuidar el medio ambiente. La limpieza profunda que proporciona es notable, logrando eliminar manchas difíciles sin esfuerzo.

El detergente Tide es el mejor o sin duda uno de los mejores detergentes para lavar con agua fria. Su diseño práctico y su fórmula hipoalergénica lo hacen destacar en el mercado. Aunque su precio es un poco elevado, la tranquilidad y el confort que ofrece valen cada céntimo.

Mejor detergente para ropa a color: Tide Lavander (la mejor opción premium)

Poder de limpieza : Hasta 10 veces más potente que otras marcas líderes.

: Hasta 10 veces más potente que otras marcas líderes. Eliminación de manchas : Fórmula que ayuda a eliminar el 99% de las manchas diarias.

: Fórmula que ayuda a eliminar el 99% de las manchas diarias. Recomendado por fabricantes: Aprobado por los fabricantes de lavadoras.

El rendimiento de este detergente es impresionante. Con solo una dosis, es capaz de eliminar manchas que otros detergentes necesitan múltiples lavados para eliminar. Su fórmula de liberación de manchas es especialmente efectiva contra manchas de comida, aceite y barro, asegurando que tus prendas luzcan siempre como nuevas.

Este detergente no solo es potente contra las manchas, sino que también es suave con los colores. Ayuda a mantener los tonos vibrantes y evita el desgaste prematuro de las telas, lo que prolonga la vida útil de tu ropa favorita.

Mejor opción calidad precio: FLOTA Quitamanchas

Precio por lavado: 0,113 €

0,113 € Limpieza total : Gracias a sus potentes enzimas, antimanchas y antiolores.

: Gracias a sus potentes enzimas, antimanchas y antiolores. Fórmula universal : Apta para ropa blanca y de color, eficaz en ciclos cortos y agua fría.

: Apta para ropa blanca y de color, eficaz en ciclos cortos y agua fría. Fragancia exclusiva : Desarrollada por expertos perfumistas para una colada eficaz y perfumada.

: Desarrollada por expertos perfumistas para una colada eficaz y perfumada. Sostenibilidad: Envase con 50% de plástico reciclado y 100% reciclable.

FLOTA se presenta en un pack de 4 botellas de 2,1 litros cada una, totalizando 8,4 litros de detergente líquido. La botella es fácil de manejar y el diseño del envase está pensado para ser sostenible, con un 50% de plástico reciclado. Este detalle no solo beneficia al medio ambiente, sino que también demuestra un compromiso con la sostenibilidad y es que cada lavado nos sale a solo 0,113 €, eso es una relación calidad precio excepcional.

Mejor opción barata: by Amazon

En la búsqueda de un detergente eficaz y económico, el Detergente Líquido by Amazon para ropa de color surge como una opción prometedora. A un precio accesible, promete mantener los colores vivos y eliminar manchas difíciles, incluso en lavados rápidos y con agua fría. Vamos a explorar si realmente cumple con estas expectativas.

Precio por lavado : 0,105 €

: 0,105 € Protección de colores y tejidos : Mantiene los colores vivos y brillantes.

: Mantiene los colores vivos y brillantes. Eliminación de manchas : Eficaz incluso en lavados rápidos y en agua fría.

: Eficaz incluso en lavados rápidos y en agua fría. Frescor garantizado : Deja la ropa con un aroma fresco.

: Deja la ropa con un aroma fresco. Versatilidad: Apto para lavado a mano o a máquina.

El Detergente Líquido by Amazon se presenta en una botella de 3 litros, suficiente para 60 lavados. Su diseño compacto y ergonómico facilita su manipulación y almacenamiento. Además, las instrucciones claras para dosificación aseguran un uso sencillo y eficiente.

Mejor para ropa delicada: Ariel Detergente Líquido

Cuidado del color : Renueva el brillo de los colores.

: Renueva el brillo de los colores. Tecnología de rejuvenecimiento de las fibras : Diseñado para cuidar y rejuvenecer las fibras.

: Diseñado para cuidar y rejuvenecer las fibras. Eficacia en frío : Ofrece resultados impecables en temperaturas bajas.

: Ofrece resultados impecables en temperaturas bajas. Envase reciclable: Compromiso con el medio ambiente.

Ariel Detergente Líquido para Lavadora es una opción excelente para quienes buscan mantener sus prendas de color en perfectas condiciones. Su tecnología avanzada para el cuidado del color y la limpieza en frío lo hacen destacar en el mercado. A pesar de la falta inicial de una tapa medidora, su eficacia y compromiso con el medio ambiente compensan este pequeño inconveniente.

Mejor opción profesional para lavanderias: Familycom

Perfume tradicional : Aroma auténtico del jabón de Marsella.

: Aroma auténtico del jabón de Marsella. Fórmula concentrada : A base de jabón natural de Marsella.

: A base de jabón natural de Marsella. Protección de colores : Eficaz tanto en ropa blanca como de color.

: Eficaz tanto en ropa blanca como de color. Versatilidad : Apto para lavado a mano y a máquina.

: Apto para lavado a mano y a máquina. Gran formato: 5 litros, suficiente para más de 70 lavados.

El Detergente Familycom se presenta en un envase de 5 litros, ideal para usos frecuentes y profesionales. Su diseño robusto facilita el almacenamiento y manejo. La dosificación precisa asegura un uso eficiente del producto, evitando desperdicios y garantizando una limpieza óptima.

La fórmula concentrada de este detergente destaca por su eficacia. El jabón de Marsella natural no solo limpia profundamente, sino que también cuida los tejidos. Los colores se mantienen vibrantes y las prendas blancas resplandecen. Incluso en lavados rápidos, el rendimiento es impecable, ofreciendo resultados profesionales en cada uso.

Si gestionas una lavandería o simplemente necesitas un detergente de alta calidad para usos frecuentes, Familycom es una elección confiable. Dale vida a tu ropa con el auténtico aroma del jabón de Marsella y disfruta de una limpieza impecable en cada lavado.

Guía de compra: ¿Cómo elegir el mejor detergente para ropa de color?

Elegir el detergente adecuado para la ropa de color puede ser un desafío, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. En esta guía, vamos a explorar los diferentes tipos de detergentes disponibles y los factores que debes considerar al tomar tu decisión.

Tipos de detergentes para ropa de color

Líquidos

Los detergentes líquidos son una opción popular para la ropa de color. En mi opinión, son especialmente útiles para pretratar manchas difíciles antes de lavar. Además, se disuelven fácilmente en agua, lo que significa que no dejarán residuos en tu ropa.

Polvos

Los detergentes en polvo, aunque tradicionales, siguen siendo efectivos. Basado en observaciones, estos suelen ser más económicos y tienen una vida útil más larga. Son ideales para cargas grandes de ropa y para eliminar la suciedad más incrustada.

Cápsulas

Las cápsulas de detergente ofrecen comodidad y precisión en la dosis. Podría decirse que son perfectas para aquellos que buscan una solución rápida y sin complicaciones. Cada cápsula contiene una cantidad premedida de detergente, lo que evita el desperdicio.

Factores a considerar al comprar detergentes para ropa de color

Tipo de tela

El tipo de tela es crucial al seleccionar un detergente. Algunas telas delicadas requieren fórmulas más suaves para evitar daños. Por ejemplo, las sedas y los linos pueden necesitar detergentes específicos para tejidos finos.

Nivel de suciedad

Evalúa el nivel de suciedad de tu ropa. Piensa en esto: para manchas pesadas, es posible que necesites un detergente más potente, mientras que para ropa ligeramente sucia, uno suave será suficiente.

Ingredientes y composición

En nuestra experiencia, es importante verificar los ingredientes del detergente. Opta por aquellos que no contengan químicos agresivos que puedan dañar tus prendas de color. Busca fórmulas que sean respetuosas con el medio ambiente y tu piel.

Fragancia

La fragancia es un aspecto personal pero significativo. Tal vez prefieras un detergente con un aroma fresco y duradero, o quizás algo más neutro. La elección de la fragancia puede influir en cómo te sientes al usar tu ropa.

Precio y tamaño

El precio y el tamaño del detergente son factores prácticos a considerar. A menudo encontramos que comprar en mayor cantidad puede resultar más económico a largo plazo. Sin embargo, asegúrate de que sea un producto que realmente te guste antes de invertir en grandes cantidades.

Consejos para mantener los colores vivos en tu ropa

Mantener los colores de tu ropa vivos y brillantes no tiene por qué ser complicado. Aquí te comparto algunos consejos útiles para lograrlo.

Lavar con agua fría

Lavar la ropa de color con agua fría es fundamental para preservar sus tonos vibrantes. En mi experiencia, el agua fría reduce el riesgo de que los colores se desvanezcan y también ayuda a proteger las fibras del tejido. Además, es una excelente manera de ahorrar energía.

Separar la ropa por colores

Separar la ropa por colores antes de lavarla es una práctica simple pero efectiva. Es posible que ya lo sepas, pero evita lavar ropa blanca con prendas de colores oscuros o intensos. Esto previene que los colores se mezclen y arruinen tu ropa.

Usar la cantidad correcta de detergente

A menudo se pasa por alto, pero usar la cantidad correcta de detergente es crucial. Demasiado detergente puede dejar residuos en la ropa, mientras que muy poco no limpiará adecuadamente. Lee las instrucciones del fabricante y ajusta según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad.

Evitar el uso excesivo de suavizantes

El uso excesivo de suavizantes puede afectar negativamente a las prendas de color. Por lo general, los suavizantes pueden dejar una capa que impide la correcta absorción del detergente y puede atraer la suciedad. Usa suavizantes solo cuando sea necesario y en pequeñas cantidades.

Cuando se trata de mantener los colores vivos, el tipo de lavadora que utilices también puede hacer una gran diferencia. Las mejores lavadoras para ropa de color a menudo incluyen ciclos especiales para prendas delicadas y opciones de lavado a baja temperatura, lo que ayuda a preservar los colores y prolongar la vida útil de tus prendas favoritas.

Como mención, las lavadoras secadoras suelen ser algo más dañinas para la ropa que las lavadoras de carga superior o de carga frontal.

¿Es necesario usar un detergente específico para ropa de color?

Sí, es recomendable. Los detergentes específicos para ropa de color están formulados para proteger los pigmentos de las prendas, evitando que los colores se desvanezcan. En mi experiencia, estos detergentes contienen ingredientes que cuidan las fibras del tejido y mantienen los colores vivos por más tiempo.

¿Puedo usar detergente para ropa blanca en ropa de color?

Generalmente, no es aconsejable. Los detergentes para ropa blanca a menudo contienen blanqueadores y agentes que pueden ser demasiado agresivos para los colores. Podría ser que el uso de estos detergentes en ropa de color acelere el proceso de decoloración y desgaste de las prendas.

¿Cómo evitar que los colores se destiñan?

Para evitar que los colores se destiñan, sigue estos consejos:

Lava con agua fría: Como mencionamos antes, el agua fría es menos agresiva con los colores. Separa la ropa por colores: Evita mezclar colores oscuros con claros. Usa la cantidad correcta de detergente: Ni más ni menos, sigue las instrucciones del fabricante. Evita el exceso de suavizantes: Los suavizantes pueden dejar residuos que afectan la calidad del lavado. Elige el detergente adecuado: Opta por detergentes formulados para ropa de color.

Para aquellos que buscan no solo proteger sus colores, sino también disfrutar de un aroma fresco en sus prendas, los detergentes con aroma duradero pueden ser una excelente opción. Estos productos no solo limpian eficazmente, sino que también dejan una fragancia agradable que puede durar varios días. En mi opinión, optar por detergentes con fragancias duraderas es una manera fantástica de mantener tu ropa no solo limpia, sino también con un olor agradable por más tiempo.

