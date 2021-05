¿Habrá festivales de música en el verano de 2021?

Se acerca peligrosamente la época veraniega y, con ella, los festivales. Después de que el pasado 9 de mayo finalizara el estado de alarma en España, siguen planteándose innumerables dudas acerca de si habrá o no festivales de música este verano.

En 2020 los festivales de música tuvieron que cancelarse debido a las medidas de seguridad que se tomaron a causa de la COVID-19, pero ¿podría ser diferente en 2021? Tenemos ya un precedente: el pasado 27 de marzo el grupo Love of Lesbian dio un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona juntando a 5.000 personas. Todos los asistentes tenían que haberse hecho un test de antígenos y se cumplieron estrictas medidas de seguridad.

Sin embargo, los festivales españoles están aún en duda. Algunos de ellos ya han anunciado su cancelación o retraso a 2022, pero otros han informado ya que van a llevarse a cabo, siempre con las medidas de seguridad necesarias. Veamos algunos de los festivales más importantes de nuestro país.

El Primavera Sound de Barcelona ha sido aplazado, como informaron a través de su página web a principios de marzo. No es el único. El Sónar, el festival de música electrónica más conocido de la ciudad condal, ha aplazado la edición de 2021 al 2022, aunque presenta dos nuevos festivales para este otoño, en formato híbrido, tanto presencial como telemático.

En la capital, festivales como el Mad Cool o el DCODE siguen sin haberse pronunciado acerca de que la edición del 2021 se suspenda o se retrase. El Mad Cool Festival se espera del 7 al 10 de julio de 2021 con bandas de la talla de The Killers, Red Hot Chilli Peppers o Kings of Leon. Por su parte, el DCODE tendría más papeletas de tener lugar. Sería el segundo fin de semana de septiembre, con bandas como Queens of the Stone Age o Vetusta Morla.

El festival Tomavistas, también de Madrid, ha anunciado que pospone su sexta edición a mayo de 2022, pues la situación actual por la pandemia ha llevado a la organización a tomar esa decisión.

Por otro lado, festivales como el Sonorama Ribera (Aranda de Duero) parecen estar trabajando para replicar la organización del concierto de Love of Lesbian y poder llevar a cabo los conciertos. “Trabajando juntos vamos dando pasos importantes para volvernos a encontrar”, podemos leer en el perfil oficial de Twitter de este festival. Javier Asenjo, responsable del Sonorama, ha asegurado que tendrá lugar del 12 al 14 de agosto y que el aforo será de entre 2.500 y 5.000 personas cada jornada.

Otro de los festivales que sí tendrán lugar será el festival Cruïlla, en Barcelona. Avisaron en marzo en un comunicado en su web y Jordi Herreruela, director del festival, lo confirmó hace dos días en una entrevista con El País.

Tampoco son los únicos que aseguran que utilizarán el modelo del concierto del 27 de marzo en el Palau Sant Jordi para poder cumplir con sus programas. El Vida Festival y el CanetRock parecen querer basarse en esta estrategia. Otros apuestan por mantener la distancia de seguridad en conciertos al aire libre donde los espectadores permanecerían sentados.

Por su parte, otros festivales de verano aún no han sacado sus cartas y mantienen a los seguidores de los grupos y artistas en la incertidumbre. Es el caso del Bilbao BBK Live, que de llevarse a cabo tendrá lugar entre el 8 y el 10 de julio; el Tsunami Xixón, entre el 29 y 31 de julio; o el FIB (Festival Internacional de Benicàssim), que no ha anunciado fechas ni cartel pero pretende iluminar el verano con LUCE Benicàssim, un ciclo de conciertos.

Tocará esperar a que la pandemia haya sido superada por completo para que todos los festivales que tienen lugar en nuestro país cada verano vuelvan a la normalidad. Mientras tanto, tenemos algunas alternativas para disfrutar de la música en directo, siempre cumpliendo con las medidas y las restricciones necesarias para protegernos del coronavirus.