El reggaetón se monopoliza

El origen del género musical conocido como reggaeton o reguetón surge en Panamá pero se consolida en Puerto Rico a principios de los años 90, fruto de una fusión entre el reggae jamaicano y el hip hop de Norteamérica que poco a poco fue cogiendo forma como un estilo musical diferente. Vico C fue el primer cantante de rap que le vio nacer utilizando sonidos de fondo de música jamaicana. Esto dio lugar a la mezcla de diferentes culturas en un género musical, algo que resultaba inusual. En sus inicios, se le llamaba de otra manera como undergound o melaza. Hoy, treinta años después y aún habiendo evolucionado como género musical latino entre las comunidades urbanas, siguen creciendo sus seguidores en diferentes comunidades.

Este estilo musical tiene como temática principal el amor, el sexo o las drogas tratados desde un punto de vista cultural y social, con un lenguaje explícito y claro. Eran canciones que escuchaban sobre todo los jóvenes y hoy en día, a pesar de que en su mayoría sean éstos mismos los seguidores, han crecido de manera considerable las personas que se han interesado por este género.

La propia base musical mezcla sonidos latinos con instrumentales de reggae español, que acompañan a un beat muy marcado siendo reconocible al escucharlo.

Tego Calderón, Big Boy, Ivy Queen, Daddy Yankee o Don Omar fueron, entre otros, los pioneros en esta industria que se fue consolidando a lo largo de los 2000. En esta década surgió su punto álgido y poco a poco fueron naciendo diferentes artistas alrededor de esta música.

A partir del año 2010 surge una nueva generación de artistas como Nicky Jam o J Balvin y poco a poco van creciendo todos aquellos interesados en crear sonidos latinos y creando hits desde Hasta debajo de Don Omar en los inicios de la década hasta Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee en 2017.

¿Por qué han ido perdiendo importancia otros estilos musicales?

A lo largo de la historia, los cantantes han ido modificando su sonido y adaptándolo a las necesidades de la industria y a la demanda de los propios usuarios. En un sector extremadamente competitivo, los cambios y las modas avanzan a pasos agigantados: previo al siglo XXI, si una canción resultaba ser un hit, se mantenía durante años; pero ahora un hit puede perdurar apenas dos o tres meses. Los propios artistas se ven muy presionados a la creación de nuevas canciones por la importancia de las redes sociales y la rapidez con la que llegan a los usuarios. Éstos son los que principalmente marcan el ritmo y el estilo de música que quieren escuchar. Las discográficas se adaptan a los oyentes y con ellas, sus artistas. ¿Son las discográficas las que solicitan a los artistas que cambien su sonido o es al contrario?

La música latina ha ido desplazando cada vez más a otros estilos de música como el Pop, el Jazz o el Rock. Referido a esto, grupos como Taburete se han pronunciado criticando el monopolio que se ha creado alrededor del reggaetón: “Hemos escuchado una variedad de música que ya no hay”. Como ellos, hay muchos otros artistas que descartan unirse a una moda de ritmos con la que no se sienten identificados.

Por el contrario, compositores como Shakira han sufrido una metamorfosis desde la música que creaban en sus inicios hasta hoy en día, para subirse al carro de este trend y no quedarse atrás. Incluso las propias bandas sonoras de cine como en Fast and Furious optan por este género.

Las nuevas generaciones están totalmente familiarizadas con este hecho pero es una idea que no cuadra tanto en generaciones acostumbradas a escuchar un rock and roll, una copla o música disco. Los cambios son buenos pero siempre y cuando haya cabida para todos. Esto es algo que no tienen demasiado claro ni los artistas ni los oyentes a la hora de hablar del reggaetón.

Festivales de música como el Madrid Puro Reggaetón Festival, emisoras de radio, DJs o plataformas como Spotify o YouTube promocionan y distribuyen cada vez más un estilo musical que está de moda.

¿Volverán a tener la importancia que tenían otros estilos musicales o seguirá creciendo el reggaetón a partir de ahora?