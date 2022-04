Evita estos errores en Hacienda si no quieres pagar miles de euros en multas

Desde el pasado miércoles 6 de abril y hasta el próximo 30 de junio ya es posible hacer la declaración de la renta. Llegó el momento de ponerse al día con las cuentas ante el fisco y, con ello, llegan las dudas y las equivocaciones. Hacer la declaración se ha convertido para muchos en un ejercicio realmente complicado.

El problema, más allá de temas burocráticos, puede suponer cuantiosas multas económicas si no se realiza de forma correcta. Es por ello que vamos a dar una serie de consejos para evitar multas que pueden llegar a los 30.000 euros. Desde el tiempo establecido para hacerlo, hasta que debemos aplicar o no para desgravarnos. No olvides que los Bizum también se tienen en cuenta.

Hacer la declaración tarde

Hay tres meses para hacerla, pero muchas personas apuran hasta el final. Una opción nada recomendable porque siempre pueden aparecer problemas que retrasen aun más poder enviar nuestra declaración en el tiempo estipulado.

Hacienda penaliza con 100 euros de multa a aquellas personas que salía a devolver y no hayan entregado el formulario dentro del plazo. Es una falta leve, pero no por ello debemos dejar de prestarle atención. En el caso de que fuese a pagar, Hacienda puede sumarte un 20% en cuestión de penalización.

Evidentemente, presentar la declaración es una obligación, por lo que no presentarla puede generarte muchos más problemas. Si desde Hacienda creen que estás ocultando datos, la multa puede subir hasta un 150% de la cantidad que debías pagar.

Si cobras el paro debes presentar la declaración de la renta

Un error muy común es el de pensar que si nos encontramos en situación de desempleo, pero cobrando el paro no debemos hacer la declaración. Error. Si te quedaste en paro en el año 2021, significa que has tenido dos pagadores: la empresa y el SEPE.

Hay matices en este tema. Si la suma de ambos pagadores suma mínimo 14.000 euros deberá presentarse ante el fisco, siempre y cuando la suma del segundo pagador y los sucesivos sea de al menos 1500 euros. Si solo has cobrado el paro a lo largo del año 2021 solo deberás declarar si has percibido más de 22.000 euros.

Asegúrate de identificarte correctamente con el número fiscal

Es mejor cerciorarse de que nos presentamos como corresponde porque de nuevo puede parecer que ocultamos a Hacienda datos. Este error puede suponer un gran riesgo económico, ya que la multa por hacerlo es de 30.000 euros. No debería haber problema porque el número fiscal corresponde con el número del DNI.

No olvides la segunda vivienda

Este punto está destinado especialmente a los propietarios de una segunda vivienda y de la que obtienen ingresos en forma de alquiler. Este dinero debe quedar registrado para Hacienda a través del apartado de rendimientos del capital inmobiliario.

No hacerlo puede suponer un importante castigo que dependerá de la mayor o menor gravedad de la infracción. Únicamente quedan excluidos aquellos rendimientos inmobiliarios que sean inferiores a 1.600 euros al año.

No trates de añadirte deducciones que no corresponden

Es normal que todos los contribuyentes busquen ahorrarse un dinero a la hora de hacer este ejercicio. No obstante, debe tenerse cuidado con que desgravaciones nos aplicamos porque no todas corresponden. Hacerlo sin que nos toque se considera una infracción y pueden multarnos con 300 euros.