¿Aprender inglés sin estrés? Tu oído tiene la respuesta

Según la Ciencia, el hemisferio izquierdo del cerebro es el que domina el lenguaje, los cálculos lógicos y matemáticos; mientras el derecho se encarga de las habilidades espaciales, el reconocimiento facial y el procesamiento de la música.

Esto podría indicar, a priori, que el lenguaje depende del lado izquierdo del cerebro, sin embargo, parece que en realidad el hemisferio derecho (el que procesa “la música y el sonido”) también tiene mucho que aportar en este aspecto. Recientemente el Estudio “Proceedings of the National Academy of Science” demostró que, cuando se trata de aprender un nuevo idioma, parece que se implican ambas zonas del cerebro de una manera mucho más activa que en cualquier otro aprendizaje consciente. Esto implica que el lenguaje abarca un complejo entramado de activaciones neuronales para poder ser asimilado y procesado. Entonces ¿Cómo se aprende a hablar un segundo idioma (por ejemplo el inglés) en realidad?

Es generalmente aceptado por la comunidad científica que el aprendizaje del segundo idioma en la primera infancia (entre los 0 y los 3 años de edad), se produce cuando el niño/niña entra en contacto con la segunda lengua de manera estable y continua, de modo que puede familiarizarse con ella y aprenderla “de un modo natural”, al igual que ocurre con su lengua materna.

Curiosamente, al medida que crecemos esa “aprendizaje natural” es sustituido por una metodología reglada, relacionada con la idea del aprendizaje a través del estudio, el esfuerzo y las horas de dedicación. Es ahí donde se produce el primer obstáculo insalvable entre nuestro objetivo (dominar un segundo idioma) y la metodología que empleamos para lograrlo.

Krashen, diferencia así dos sistemas independientes en el proceso del aprendizaje de una segunda lengua.

Adquisición. Se trata de un proceso automático que se desarrolla a nivel subconsciente, debido a la necesidad de comunicación ”Como los niños cuando aprenden a hablar su lengua materna”. Para que ocurra la adquisición es necesaria una gran interacción del individuo con esa lengua en concreto. Lo que en BrainLang se entiende como “inmersión auditiva en un entorno de bajo estrés”. Aprendizaje: Es un proceso de aprendizaje y conocimiento formal del lenguaje. En este caso se estudian las reglas gramaticales, la estructura del lenguaje, etc. Como consecuencia, el individuo solo logrará conocer la teoría de esa lengua y apenas podrá expresarse o entenderla con fluidez.

