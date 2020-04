Blessbuck, una marca de zapatos comprometida

Queremos conocer cómo una marca de zapatos consigue sobrevivir al confinamiento. Hablamos con Manuel Rabadán, fundador de Blessbuck. Nos cuenta que están viviendo esto con paciencia, optimismo y preocupación. Resalta que lo más importante por encima de todo es que la crisis sanitaria se resuelva, lo demás puede esperar. “Qué cierto es cuando dicen que la realidad siempre supera a la ficción. Nos creemos que tenemos todo controlado y cuando menos nos lo esperamos… nos damos cuenta de que estamos a merced de miles de factores externos incontrolables, que no solo son capaces de cambiar el mundo por completo sino incluso de llegar a pararlo. No estamos tomando esto como un tiempo de parón y mucho menos como descanso, al revés, lo hemos planteado para aprovechar a hacer cosas que antes por falta de tiempo no podíamos, estamos resolviendo flecos sueltos, creando cosas nuevas y reforzando todo para la vuelta”, comenta el joven empresario.

Destinan un 5% de cada venta online a la Cruz Roja

Es cierto que el COVID-19 ha azotado gravemente a nivel sanitario y económico, sin embargo, de las pocas cosas positivas que podemos extraer es la solidaridad que está aflorando tanto de particulares como de empresas comprometidas con la causa, entre ellas Blessbuck. “Es maravilloso el buen ambiente que se está generando entre personas, marcas, empresas con el fin de ayudar e intentar hacer frente a este problema. Personalmente estoy muy orgulloso del nivel de calidad humana y empatía que estamos mostrando, ojalá fuera así siempre. Desde Blessbuck hemos venido haciendo donaciones a título privado en diferentes organizaciones y proyectos, pero ahora, además hemos decidido colaborar destinando a la Cruz Roja un 5% de cada venta online realizada. Es nuestra forma extra de seguir ayudando y de agradecer a los clientes la confianza depositada en nosotros al elegirnos en estos tiempos tan difíciles para todos.”

Si queréis conocer más acerca de los diferentes proyectos de la Cruz Roja, en su web tenéis toda la información y dónde poder donar directamente.

Sus clientes aprovechan el confinamiento para diseñar sus zapatos de verano

El volumen de sus ventas se ha visto disminuido, pero afortunadamente cuentan con un perfil de cliente muy fiel que repite y que además se ven incentivados por los grandes descuentos que hay ahora mismo, más propios de una época de rebajas. “Sabíamos que el volumen de ventas se iba a ver reducido significativamente, por ello en productos disponibles decidimos implantar descuentos de hasta el 40% y en productos sin stock o zapatos personalizados descuentos del 20%. Estamos atendiendo por Whatsapp a muchos clientes que están aprovechando los descuentos para diseñar sus zapatos para verano” – comenta Manuel.

Al ser producción 100% española, tendremos que esperar un poco para ver su colección de primavera-verano

Blessbuck tenía previsto haber lanzado a principios de abril su colección de primavera-verano, sin embargo, al ser producción 100% española, van a tener que esperar a que se reanude la actividad para terminar los últimos retoques de las alpargatas y zapatos de verano. “Estamos deseosos de tener las alpargatas en nuestras manos y sobretodo de mostrarlas. Tenemos una ilusión brutal con esta nueva colección. En la de hombre hay modelos en los que confiamos mucho, tanto por el diseño como por los colores que hemos elegido. Hay un modelo casual juvenil que me tiene muy emocionado, creo que va a gustar mucho. La de mujer, es nuestra obra de ingeniería, cuñas de diferentes alturas, plantillas deportivas incrustadas que aportan una comodidad bestial, colores neutros muy ponibles…”.

La situación es complicada sin embargo, qué bonito es ver cómo una empresa a pesar de todos los contratiempos, lucha por lo que creó y lo más importante, se mantiene con la misma ilusión que cuando nació. “Somos inconformistas por naturaleza, piénsalo, creíamos que no teníamos nada, o que nos faltaba algo y sin embargo, lo teníamos todo” – Manuel Rabadán.