Blessbuck se consolida como una de las marcas de zapatos de referencia en Madrid

Manuel Rabadán tenía 23 años cuando, en 2016 su pasión por los zapatos le llevó a fundar Blessbuck. Estudió derecho en la universidad Carlos III y posteriormente hizo un doble máster en la escuela de negocios IE, pero tras trabajar unos meses en KPMG se dio cuenta de que quería emprender. “Disfruté mucho toda mi experiencia previa, tanto universitaria como laboral, pero tuve una especie de crisis existencial en la que me paré a meditar si estaba encaminando mi vida en la dirección que realmente quería” , ha explicado Manuel a Confidencial Digital.

Viene de una familia de empresarios que han montado sus propios negocios y es lo que ha vivido desde pequeño. “En el fondo es lo que siempre me ha gustado, crear, crear algo desde cero e ir viendo su evolución. Es cierto que emprender conlleva mucho riesgo, muchas noches te acuestas pensando en mil cosas y tú cabeza no para de dar vueltas. Sin embargo, este estrés te genera cierta adicción, de hecho, el domingo tienes ganas de que llegue el lunes para empezar a hacer todo lo que tienes en mente y has estado meditando durante el finde”, ha comentado Manuel.

Nos sorprende que con la cantidad de marcas que surgen actualmente fundadas entre amigos y gente joven, él comenzó esta aventura solo. Según Manuel, “la verdad que siempre he tenido claro que quería aventurarme en solitario, de momento estoy contento. En general soy bastante competitivo y siempre he sido de deportes individuales, depender de alguien nunca me ha gustado. Además, tengo la fortuna de tener a la mejor familia y amigos del mundo que se lo han tomado como un proyecto propio y que sin duda son los mejores embajadores porque representan los mismos valores de Blessbuck”

Su segundo hogar, la tienda en Príncipe de Vergara 30

Tras unos meses probando online y dándose a conocer, decidió abrir en octubre de 2016 la tienda en la calle Príncipe de Vergara, 30 en Madrid. “Buscamos que fuera acogedora, sencilla pero muy acogedora. Cuando empezamos con el diseño, teníamos claro que tenía que tener un aire clásico pero muy actual y donde el protagonista visual fuera el zapato. La verdad que se ha convertido como en una segunda casa para mí. ¡Últimamente paso mucho más tiempo allí que en mi casa!”, ha contado Manuel a La Buena Vida.

En estos años han experimentado un crecimiento sustancial, muestra de ello es que empezaron vendiendo solo zapatos de hombre, posteriormente, dieron el salto al zapato de mujer, y actualmente tienen otras dos líneas de producto, cinturones y calcetines. Asimismo, ese crecimiento se ha visto reflejado por el aumento de su presencia en diferentes puntos de venta por España. Según Manuel, “Tenemos la suerte de poder ofrecer nuestros productos en otras tiendas con las que compartimos un mismo perfil de cliente. Se tratan de tiendas TOP muy consolidadas que van desde marcas de ropa como The Brubaker a armerías de alto nivel como Armería Argali. En estos días hemos cerrado una colaboración con Hopen Tailor, una tienda ubicada en una ciudad en la que siempre hemos querido estar, Sevilla”.

Diseño exclusivo

Un hecho que les diferencia es la posibilidad que ofrecen a sus clientes de que personalicen sus propios zapatos y lo mejor de todo, según ha indicado Manuel, es que el precio no se ve aumentado por todos estos cambios. El precio únicamente varía en función de la piel, no de los detalles personalizables que el consumidor quiera añadir. “Cuando un cliente entra a Blessbuck tiene dos opciones: la primera de ellas es la mera compra de unos zapatos de stock, y la otra es la de vivir la experiencia de personalizárselos a su gusto. Ésta última nos encanta porque al final el cliente se lo plantea como un “juego” donde elige desde la piel al tipo de suela, pasando por el punteado y el color del zapato”, ha explicado.

Además, nos cuentan que hacen zapatos especiales para gente con pies delicados. No hay duda que en estos tiempos el éxito de una marca radica en adaptarse a las necesidades del cliente. Así lo entiende Manuel: “La verdad que los pies son una parte muy complicada de nuestro cuerpo por ello, intentamos adaptarnos a la situación de cada cliente dando soluciones. Da igual si llevan plantillas, alzas, si tienen juanetes, un pie más grande que otro o mucho empeine. Lo que pretendemos es que nadie renuncie a llevar unos zapatos de este tipo en favor de unos ortopédicos simplemente porque tengan un pie complicado, no le tenemos miedo a nada, tratamos que en Blessbuck todo sean facilidades”.

El éxito del boca a boca

En esta era digital, la publicidad en redes sociales se da por supuesto. No obstante esa posibilidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente ayuda mucho a la gestión publicitaria de Blessbuck, que gracias al boca a boca cada vez son más los clientes que van recomendados y que repiten. Según Manuel, “Ganar cada día clientes nuevos nos encanta, pero lo que nos hace felices es que un cliente vuelva, eso significa que su experiencia le ha llevado a elegirnos otra vez como su primera opción. Cuando analizamos la base de clientes y vemos que está consolidada y que aumenta exponencialmente, es muy gratificante”.

Manuel hace énfasis y habla con especial ilusión de sus clientes entre los que se encuentran actores, toreros, periodistas, empresarios nacionales e internacionales, etc. “Cada vez que hablo de nuestros clientes creo que se nota mi entusiasmo, siempre digo rotundamente que tenemos a los mejores, podría decir la típica de que sin ellos nada de esto tendría sentido, efectivamente es así, pero voy más allá, es gente muy sencilla, no sé si es casualidad pero todos desprenden un buen rollo del carajo, hasta el punto que de las mejores cosas que personalmente he ganado con Blessbuck han sido grandes amigos”, ha explicado Manuel.

Zapato español, con una relación calidad-precio inigualable, buen servicio y sobretodo ilusión, trabajo y esfuerzo, son los ingredientes que hacen que el éxito de Blessbuck no sea casualidad. Su imparable crecimiento, es un hecho, y que se ha posicionado como marca de referencia de calzado en Madrid también. “En toda historia encontrarás a alguien que tomó una decisión valiente, la nuestra se llamó Blessbuck”, ha comentado Manuel.

Puedes seguir a la marca en su Instagram y estar informado de todas sus novedades.