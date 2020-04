Bushbuck, conoce la marca de dos jóvenes emprendedores, inspirada en el alma de Africa

Bushbuck nace de la idea de dos estudiantes universitarios con inquietudes por crear un proyecto propio y nuevo. Esta idea estuvo revoloteando mucho tiempo en nuestras cabezas hasta que al final nos lanzamos a ello. Tardo unos meses en coger forma, pero pudimos acercarla al público en diciembre de 2018.

Los comienzos siempre se hacen algo cuesta arriba y nosotros, como cualquier emprendedor, desconocíamos si alcanzaríamos los objetivos ideales que teníamos. ¿Podríamos crear productos adecuados, teniendo en cuenta calidad y precio? ¿Se venderían?

Tampoco sabíamos más que lo esencial sobre envíos, markets y otro tipo de cosas que, a día de hoy, son el pan de cada día. Lo que sí teníamos claro desde el inicio es que nuestro estímulo era ofrecer a la gente una confianza en nuestro producto; que este cumpliera sus expectativas.

BUSHBUCK, una marca para todos

Nosotros concebimos Bushbuck como una marca para todos: personas de todo tipo, de diferentes edades y de diversos estilos. Nunca nos hemos querido cerrar a un solo ámbito; de hecho, nuestras prendas están enfocadas tanto para hombres como para mujeres.

Que la ropa sea unisex es algo que tuvimos claro desde el inicio; las prendas que tenemos son perfectamente adaptables a ambos géneros, sin hacer distinción alguna entre ellos.

Nuestro producto estrella es el forro polar, tanto con cremallera entera como con cremallera ¼. Es un producto que se puede usar gran parte del año y, además, de cara a verano contamos con la nueva temporada que sacaremos dentro de poco: una nueva temporada que lleva mucho trabajo y cariño detrás. Va a ser fabricada en Portugal, de la mano de los mejores profesionales y con los mejores tejidos posibles.

Nuestra relación con África

Una infinidad de ideas han ido materializándose poco a poco en Burshbuck. Una de ellas es la relación de la marca con el continente africano.

África es un continente maravilloso que siempre nos ha inspirado personalmente. Quisimos que nuestra nueva temporada transmitiera esta idea y, por ello, todos los diseños de las prendas continen algún elemento simbólico de África.

Y tras mucho investigar, buscando por una parte un proyecto que nos conectara con este continente y una fundación de total confianza, nos encontramos con la Fundación Salvador Soler, con la que colaboramos desde entonces. Particularmente hemos optado por colaborar en la parte de fomento y mejora de la educación en Benin: durante todo el año donamos 1€ de cada pedido que recibimos y, en ocasiones puntuales, como en el Black Friday, Navidades, etc., elevamos esta cantidad a un 10% de las ventas totales.

Bushbuck y el futuro

Actualmente, con la crisis sanitaria que estamos sufriendo, consideramos que es aún más importante pensar en el día del mañana. Además de ser una forma de hacer más llevadera la situación.

Tenemos muchos planes de futuro, todo ello resumido en la idea central de querer hacer la marca más grande y más conocida. La ambición nos incentiva a dar a conocer que bien lo que es Bushbuck y, sobre todo, las personas, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de ella.

Al mismo tiempo, somos conscientes de nuestras propias limitaciones: ser estudiante y sacar adelante un proyecto empresarial no es tarea fácil. Hemos tenido también que aprender a esperar y a ser pacientes: no todo lo que hemos querido hacer ha tenido un resultado inmediato. Eso no nos desanima, seguiremos ofreciendo productos de calidad y un servicio lo más cómodo y cercano posible a nuestros clientes.

Estamos enormemente agradecidos por el aprendizaje que nos está aportando todo este proyecto y el mundo que nos está abriendo, profesional y personalmente.