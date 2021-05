¿Cómo elegir los mejores regalos de cumpleaños para tus amigas?

Cada persona tiene gustos diferentes y esto hace que la tarea de elegir un regalo para una fecha especial sea bastante complicada. Si se acerca el cumpleaños de una de tus amigas y no tienes idea de qué regalarle, puedes comenzar haciendo una lista pensando en las actividades que realiza tu amiga.

Para que puedas hacer una lista certera, reflexiona sobre todos los aspectos de su vida: trabajo, estudio, salud, familia y hobbies. Intenta asignarle un orden de prioridad a estas actividades, teniendo en cuenta la importancia que ella le da a cada cosa cuando habla contigo.

Una vez que tengas ese listado de tareas bien ordenado, comienza a anotar al lado de cada una qué objetos necesita tu amiga para realizarla. Pueden ser elementos comunes que requiere la actividad o artículos que podrían vincularse de algún modo con ella.

Por ejemplo, si tu amiga odia su empleo y pasa mucho tiempo contándote detalles sobre su clase de yoga, deberás posicionar el ejercicio por encima del trabajo en la lista. Posteriormente tendrás que anotar al lado de esta actividad elementos que ella necesita para realizarla, como un yoga mat y bloques de espuma, u otros que se relacionan, como una botella de agua.

Depura la lista

Lee la lista de forma ordenada y elimina los artículos que no podrías regalarle porque se escapan de tu presupuesto. No es necesario que te endeudes para comprarle un producto caro. Hay una gran variedad de regalos para amigas que son baratos y que de seguro le encantarán.

También debes borrar aquellos objetos que sabes que ella ya tiene. Por ejemplo, si tu amiga ama leer, un lector de libros digitales sería un excelente regalo, pero es excesivamente caro. Tampoco sería buena idea obsequiarle un libro que ya ha leído.

Describe los objetos

Piensa en qué características específicas deberían tener esos objetos que seleccionaste, conforme a los gustos de tu amiga. Describe cómo tendría que ser cada uno de esos artículos para que sea atractivo para ella. Incluso puedes buscar opciones personalizadas para adaptarlo a un recuerdo que tengan.

Por ejemplo, si tu amiga es docente y actualmente da clases en línea para niños pequeños, necesita realizar actividades que atraigan la atención de sus alumnos. Una de las más comunes es contarles cuentos utilizando juguetes como personajes.

A ella no le será útil que le regales cualquier tipo de juguete, sino aquellos que le sirvan para desarrollar las historias infantiles. Los muñecos que pueden diseñarse a gusto por la web son regalos personalizados baratos que le encantarían.

Huye de las tendencias

Evita regalarle algo que está de moda, pero que en breve ya no podrá usar. Sobre todo, en el caso de las prendas de vestir y el calzado. Quizás este año la última tendencia sea llevar estampados animal print de vaca y cebra en las camisas, pero claramente no es algo que vaya a prolongarse por mucho tiempo.

Confirma tu elección

Muchas veces cometemos el error de dejarnos llevar por nuestros propios gustos y terminamos obsequiando algo que la otra persona no va a utilizar. Sin embargo, según estudios psicológicos, las personas se sienten más satisfechas cuando obtienen el objeto que desean que cuando reciben una sorpresa.

Antes de concretar la compra, ponte en contacto con otras personas que conozcan bien a tu amiga y pregúntales qué opinan sobre lo que piensas regalarle. De esta manera verificarás que tu elección se corresponde con lo que ella está esperando.

Trabaja en grupo

Habla con todo el grupo de amigos para organizar un regalo en conjunto. Esto no implica necesariamente juntar el dinero para obsequiarle algo más caro, sino coordinar esfuerzos para que los regalos sean parte de una experiencia mayor y para que no se repitan.

Por ejemplo, a la amiga que practica yoga podrían regalarle una esterilla, una bolsa para transportar su mat y unas bandas para mejorar las posturas. Por otro lado, a la lectora sería bueno regalarle una manta, una taza estampada con su personaje favorito y un marcapáginas de resina. Por último, a la maestra cada amigo podría obsequiarle un muñeco diferente.

Ten un as en la manga

Es posible que luego de haber pasado mucho tiempo pensando en cuál será el regalo perfecto para tu amiga, a ella no le guste. Por eso es importante tener un obsequio de reserva en caso de emergencia.

Cuando vayas a saludar a tu amiga por su cumpleaños, lleva contigo un pequeño detalle que te salve si no le gusta lo que has comprado. Puede ser su dulce preferido, un álbum de fotos sobre momentos compartidos o una orden de compra en su tienda favorita para que compre lo que más le guste.

No te sientas mal si a ella no le gusta tu regalo principal. No te olvides de que lo más valioso para tu amiga será que tú compartas ese día especial con ella, y que valorará que hayas tenido la intención de obsequiarle algo bonito.