¿Cómo integrará el metaverso la industria de la moda?

El Metaverso es un concepto que ha comenzado a integrarse dentro de todos los sectores de negocios. Si bien los sectores tecnológicos tienen mucho sentido, muchos se preguntan cómo podría aplicarse esto a algo tan físico como la industria de la moda. Porque la última vez que revisamos, la ropa tenía que ser usada físicamente, ¿verdad? Bueno, ya no. Con el alboroto que rodea al metaverso, la idea principal es que los usuarios experimenten las características hiperinteractivas del ámbito digital creativo. El significado, la moda en resumen, se puede experimentar puramente en un nivel metafísico y de realidad.

Si bien comprende que todo este concepto aún está en su infancia y se está desarrollando continuamente, el metaverso se brinda como una salida clave para socializar, trabajar y jugar. Muchas marcas en la industria de la moda están tratando de idear formas de abordar cómo esta nueva tecnología puede beneficiar a su negocio y, en última instancia, llevarlos a una nueva era, que puede atraer un nuevo mercado de tráfico, Gen Z. Actualmente, muchos mercados como el mercado de casinos ha desarrollado nuevas formas de integrar la tecnología Metaverse en su comunidad en línea, CSGOBook, Siendo uno de los mejores ejemplos en este momento, la industria de la moda haría un gran trabajo al observar y aprender cómo lo hacen los sectores de juegos de azar en este momento. Pero no lo olvidemos, cuanto más tiempo lo deje como entidad comercial, más posibilidades tendrá de quedarse atrás. Entonces, ¿dónde podría ir exactamente la industria de la moda con esto?

Gen Z son la clave aquí

La generación más experta en tecnología de ahora, considerada el futuro y el mercado objetivo clave para Metaverse, Gen Z ha demostrado ser muy receptiva a las nuevas iniciativas tecnológicas, especialmente cuando se trata de Blockchain y criptomonedas, por ejemplo. Las estadísticas han demostrado que la Generación Z tiene el tiempo de pantalla más largo por día, pasando un promedio de 8 horas por día en sus dispositivos. Dado que la mayor parte de la Generación Z pasa la mayor parte de su tiempo de transmisión en línea, en puntos de venta de moda y también en compras en línea, tendría mucho sentido que fueran los más correspondidos por la posibilidad de crear una experiencia minorista de compras en línea en Metaverse.

Por supuesto, esto no significa que los números se convertirían directamente en una experiencia de compra minorista en línea en Metaverse, pero sugeriría que la Generación z tendría el espíritu más inquisitivo para aceptar el cambio que viene con Metaverse. Muchos creen que todavía hay una subestimación de los otros mercados objetivo que también aceptarían voluntariamente el Metaverso. Marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, etc., que tienen una gran base de seguidores en todos los grupos de edad, creen que su marca y su sesgo convertirían naturalmente a la gente. Gen Z puede tener los números, pero eso no significa necesariamente clientes potenciales directos y conversiones desde un punto de vista financiero.

Una empresa llamada Gucci Garden en el metaverso de Roblox logró atraer a 19 millones de visitantes hasta el momento, con su iniciativa de metaverso de juegos. En su plataforma, involucró conceptos de moda, lo que permitió a los jugadores vestirse y comprar sus avatares. Esta idea de vestir a tu personaje virtualmente tiene más sentido para la industria de la moda, pero en términos de construir comunidades con otros mundos, eso podría representar un movimiento complicado.

Podría representar una estrategia de marketing inteligente, si los íconos del mundo de la moda como Prada, Chanel, etc., colaboran con los espacios de juego, como una forma de ingresar al Metaverso. Colaboraciones como estas podrían resultar exitosas. Sin embargo, otra forma de hacerlo sería apuntar también a las marcas de moda de la calle principal para asegurarse de que otros mercados objetivo como Gen Z que son más jóvenes y obviamente menos dependientes y capaces de derrochar precios más altos que vienen con las etiquetas de diseñador.

Este concepto haría que los tokens de moda y los activos en línea se fusionaran en el mismo concepto de "máscaras" del mundo de los juegos. Las caídas de mercancías raras podrían estar disponibles estacionalmente, y los usuarios intercambiarían, intercambiarían y verían sus artículos en consecuencia. Sin escasez de la exageración de marketing que sigue al Metaverso y los enormes presupuestos de campaña que tienen las marcas de diseñadores, incluidas las etiquetas de la calle principal, podríamos ver que esta iniciativa realmente se lleva bien con la presencia digital en línea de rápido crecimiento que tiene compromiso del consumidor en este momento.